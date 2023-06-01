https://sputniknews.com.tr/20230601/votka-ve-saraba-zam-1071891723.html
Votka ve şaraba zam
Votka ve şaraba zam
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı, bazı votka ve şaraplara zam geldiğini duyurdu. 01.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-01T16:08+0300
2023-06-01T16:08+0300
2023-06-01T16:08+0300
ekonomi
şarap
zam
ekonomi
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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar'ın paylaştığı zamlı listeye göre bir votka grubunda 35 cl’lik şişe 219 lira, 50 cl’lik şişe 299 lira olurken, 70 cl’lik şişe 399 lira ve 100 cl’lik şişe 599 liraya yükseldi.Bazı şaraplara da zam geldiğini duyuran Dündar’ın paylaştığı listeye göre, bir şarap markasının 75 cl’lik şişesi 149 liraya yükseldi.
https://sputniknews.com.tr/20230529/rakiya-zam-geldi-1071738202.html
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şarap, zam, ekonomi
Votka ve şaraba zam
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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı, bazı votka ve şaraplara zam geldiğini duyurdu.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar'ın paylaştığı zamlı listeye göre bir votka grubunda 35 cl’lik şişe 219 lira, 50 cl’lik şişe 299 lira olurken, 70 cl’lik şişe 399 lira ve 100 cl’lik şişe 599 liraya yükseldi.
Bazı şaraplara da zam geldiğini duyuran Dündar’ın paylaştığı listeye göre, bir şarap markasının 75 cl’lik şişesi 149 liraya yükseldi.