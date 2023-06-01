https://sputniknews.com.tr/20230601/votka-ve-saraba-zam-1071891723.html

Votka ve şaraba zam

Votka ve şaraba zam

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı, bazı votka ve şaraplara zam geldiğini duyurdu. 01.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-01T16:08+0300

2023-06-01T16:08+0300

2023-06-01T16:08+0300

ekonomi

şarap

zam

ekonomi

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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar'ın paylaştığı zamlı listeye göre bir votka grubunda 35 cl’lik şişe 219 lira, 50 cl’lik şişe 299 lira olurken, 70 cl’lik şişe 399 lira ve 100 cl’lik şişe 599 liraya yükseldi.Bazı şaraplara da zam geldiğini duyuran Dündar’ın paylaştığı listeye göre, bir şarap markasının 75 cl’lik şişesi 149 liraya yükseldi.

https://sputniknews.com.tr/20230529/rakiya-zam-geldi-1071738202.html

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şarap, zam, ekonomi