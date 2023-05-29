https://sputniknews.com.tr/20230529/rakiya-zam-geldi-1071738202.html
Rakıya zam geldi
Rakıya zam geldi
Tekel Bayiler Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, rakıya zam geldiğini duyurdu. 29.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-29T14:43+0300
2023-05-29T14:43+0300
2023-05-29T15:14+0300
ekonomi
zam
ekonomi
rakı
erol dündar
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Dündar’ın sosyal medya hesabından yaptı paylaşımda, bir rakı grubunda 100 cl’lik rakının fiyatı 589 lira olurken, 70 cl’lik rakı fiyatı 429 lira oldu.Aynı rakı grubunun 50 cl’lik olanı 319 lira, 35 cl’lik şişesi ise 239 lira oldu.
https://sputniknews.com.tr/20230529/sosyal-medyada-tatil-dolandiriciligina-karsi-uyari-supheyle-yaklasin-1071730788.html
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rakı fiyatları, rakı zammı, güncel rakı fiyatları, rakı ücretleri
rakı fiyatları, rakı zammı, güncel rakı fiyatları, rakı ücretleri
Rakıya zam geldi
14:43 29.05.2023 (güncellendi: 15:14 29.05.2023) Abone ol
Tekel Bayiler Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, rakıya zam geldiğini duyurdu.
Dündar’ın sosyal medya hesabından yaptı paylaşımda, bir rakı grubunda 100 cl’lik rakının fiyatı 589 lira olurken, 70 cl’lik rakı fiyatı 429 lira oldu.
Aynı rakı grubunun 50 cl’lik olanı 319 lira, 35 cl’lik şişesi ise 239 lira oldu.