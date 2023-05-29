https://sputniknews.com.tr/20230529/sosyal-medyada-tatil-dolandiriciligina-karsi-uyari-supheyle-yaklasin-1071730788.html

Sosyal medyada tatil dolandırıcılığına karşı uyarı: 'Şüpheyle yaklaşın'

Sosyal medyada tatil dolandırıcılığına karşı uyarı: 'Şüpheyle yaklaşın'

Tüketici Konfederasyonu, özellikle sosyal medya platformlarında görülen tatil ilanlarına şüpheyle yaklaşılması ve dolandırıcılık olaylarına karşı... 29.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-29T13:39+0300

2023-05-29T13:39+0300

2023-05-29T13:54+0300

ekonomi

tatil

dolandırıcılık

sosyal medya

uyarı

ticaret bakanlığı

rezervasyon

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1d/1071730528_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_9e10219599d63a220a32be8a90c3e916.jpg

Tüketici Konfederasyonu Başkan Vekili avukat İbrahim Güllü, özellikle son yıllarda tatil üzerinden dolandırıcılık olaylarının arttığını, bu nedenle tüketicilerin rezervasyonlarını ciddi bir araştırmanın ardından yapmaları gerektiğini söyledi.‘Sicil Kayıt Sistemi'nden araştırılabilir’Güllü, yapılan rezervasyonlarda sitelerin güvenilirliğinin önemine dikkati çekti:‘Mümkünse hizmeti aldıktan sonra ödeme yapılması en sağlıklı yöntem’Sosyal ağlarda bazı sitelerin öncelikli olarak listelendiğini hatırlatan Güllü, reklam karşılığı ön plana çıkan firmaların güvenilirliğine şüpheyle bakıldığını dile getirdi.Güllü, sahte tatil rezervasyonları nedeniyle çok sayıda şikayet aldıklarını ve vatandaşların maddi kayıplar yaşadığını belirterek, "Mümkünse hizmeti aldıktan sonra ödeme yapılması en sağlıklı yöntem. Hizmet almadan ödeme yaptığınız takdirde firmada bir sıkıntı varsa, tatil yapmadıysanız ya da vadedildiği gibi bir tatil değilse hatalı bir ödeme söz konusu olacak. Dolayısıyla tüm ödemeler banka üzerinden ve mümkünse hizmet sonrasında yapılırsa, mümkün değilse de bir kısmı hizmet sonrasına bırakılırsa daha sağlıklı olur" ifadelerini kullandı.‘Tüketicimiz bile bile kendini kandırmasın’Özellikle tüketicileri sosyal medya platformlarında gördükleri tatil ilanları konusunda uyaran Güllü, şöyle konuştu:Güllü, sorun yaşanması durumunda 66 bin liralık mağduriyete kadar tüketici hakem heyetlerine gidilebileceğini, daha yüksek miktardaki ödemeler için tüketici mahkemelerine başvuruda bulunulabileceğini kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20230422/unlu-cifte-sapancada-bungalov-dolandiriciligi-1070042933.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tatil, dolandırıcılık, sosyal medya, uyarı, ticaret bakanlığı, rezervasyon