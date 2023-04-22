https://sputniknews.com.tr/20230422/unlu-cifte-sapancada-bungalov-dolandiriciligi-1070042933.html

Ünlü çifte Sapanca'da 'bungalov' dolandırıcılığı

Ünlü çifte Sapanca'da 'bungalov' dolandırıcılığı

Oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çifti, Sapanca'da sahte bungalov işletmesi tarafından dolandırıldı. 22.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-22T10:04+0300

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bungalov

yaşam

sanatçı

dolandırıcılık

tatil

hırsız

sapanca

türkiye

yıldız çağrı atiksoy

berk oktay

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Yıldız Çağrı Atiksoy ile eşi Berk Oktay, Ramazan Bayramı'nı Sapanca'daki bungalov evlerde geçirmek istedi. Instagram'da gördükleri bir firmaya ücretin yarısını ödeyip rezervasyon yaptırdılar. Dün sabah Sapanca'ya gittiklerinde ise dolandırıldıklarını anladılar. Sosyal medyada ilanlarını görüp beğendikleri Sapancalux Bungalov Evler’e rezervasyon yaptıran çift, Konaklama ücretinin yarısı olan 6 bin TL’yi de önceden banka yoluyla gönderdiler. Fakat konuma ulaştıklarında dolandırıldıklarını anladılar. Atiksoy, "Bunlar dolandırıcı çeteymiş. Bayram günü kalktık gittik ama böyle bir yer yok" dedi ve ekledi:Yıldız Çağrı Atiksoy suç duyurusunda bulunup olayı mahkemeye taşıyacağını belirtti. Oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy 2 yıldır birliktelik yaşadığı oyuncu Berk Oktay ile geçtiğimiz geçen yıl şubat ayında nişanlanmış 10 Eylül'de de evlenmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230422/arastirma-asiri-yalnizligin-vucuda-etkisi-ac-kalmakla-ayni-1070042434.html

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