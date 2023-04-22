https://sputniknews.com.tr/20230422/unlu-cifte-sapancada-bungalov-dolandiriciligi-1070042933.html
Ünlü çifte Sapanca'da 'bungalov' dolandırıcılığı
Ünlü çifte Sapanca'da 'bungalov' dolandırıcılığı
Oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çifti, Sapanca'da sahte bungalov işletmesi tarafından dolandırıldı. 22.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-22T10:04+0300
2023-04-22T10:04+0300
2023-04-22T10:24+0300
bungalov
yaşam
sanatçı
dolandırıcılık
tatil
hırsız
sapanca
türkiye
yıldız çağrı atiksoy
berk oktay
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Yıldız Çağrı Atiksoy ile eşi Berk Oktay, Ramazan Bayramı'nı Sapanca'daki bungalov evlerde geçirmek istedi. Instagram'da gördükleri bir firmaya ücretin yarısını ödeyip rezervasyon yaptırdılar. Dün sabah Sapanca'ya gittiklerinde ise dolandırıldıklarını anladılar. Sosyal medyada ilanlarını görüp beğendikleri Sapancalux Bungalov Evler’e rezervasyon yaptıran çift, Konaklama ücretinin yarısı olan 6 bin TL’yi de önceden banka yoluyla gönderdiler. Fakat konuma ulaştıklarında dolandırıldıklarını anladılar. Atiksoy, "Bunlar dolandırıcı çeteymiş. Bayram günü kalktık gittik ama böyle bir yer yok" dedi ve ekledi:Yıldız Çağrı Atiksoy suç duyurusunda bulunup olayı mahkemeye taşıyacağını belirtti. Oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy 2 yıldır birliktelik yaşadığı oyuncu Berk Oktay ile geçtiğimiz geçen yıl şubat ayında nişanlanmış 10 Eylül'de de evlenmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230422/arastirma-asiri-yalnizligin-vucuda-etkisi-ac-kalmakla-ayni-1070042434.html
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bungalov, sanatçı, dolandırıcılık, tatil, hırsız, sapanca, türkiye, yıldız çağrı atiksoy, berk oktay , ramazan, ramazan bayramı, rezervasyon
bungalov, sanatçı, dolandırıcılık, tatil, hırsız, sapanca, türkiye, yıldız çağrı atiksoy, berk oktay , ramazan, ramazan bayramı, rezervasyon
Ünlü çifte Sapanca'da 'bungalov' dolandırıcılığı
10:04 22.04.2023 (güncellendi: 10:24 22.04.2023) Abone ol
Oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çifti, Sapanca'da sahte bungalov işletmesi tarafından dolandırıldı.
Yıldız Çağrı Atiksoy ile eşi Berk Oktay, Ramazan Bayramı'nı Sapanca'daki bungalov evlerde geçirmek istedi. Instagram'da gördükleri bir firmaya ücretin yarısını ödeyip rezervasyon yaptırdılar. Dün sabah Sapanca'ya gittiklerinde ise dolandırıldıklarını anladılar. Sosyal medyada ilanlarını görüp beğendikleri Sapancalux Bungalov Evler’e rezervasyon yaptıran çift, Konaklama ücretinin yarısı olan 6 bin TL’yi de önceden banka yoluyla gönderdiler. Fakat konuma ulaştıklarında dolandırıldıklarını anladılar. Atiksoy, "Bunlar dolandırıcı çeteymiş. Bayram günü kalktık gittik ama böyle bir yer yok" dedi ve ekledi:
"O paranın kat kat fazlası çıkacak sizden, rezil pislikler. Bizi dolandırmanın bedelini ödeyeceksiniz. Asla peşinizi bırakmayacağız. Telefon ettik, 'Yanlış numara' diye açtı yüzsüzler. Berk'i de beni de sosyal medyadan engellediler. İlk işimiz dava açmak olacak."
Yıldız Çağrı Atiksoy suç duyurusunda bulunup olayı mahkemeye taşıyacağını belirtti. Oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy 2 yıldır birliktelik yaşadığı oyuncu Berk Oktay ile geçtiğimiz geçen yıl şubat ayında nişanlanmış 10 Eylül'de de evlenmişti.