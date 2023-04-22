Araştırma: Aşırı yalnızlığın vücuda etkisi aç kalmakla aynı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
ÖZEL HABER
İngiltere ve Ukrayna arasında vize krizi
07:00
2 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Kemal Tahir hangi görüşü savunuyordu?
07:31
6 dk
ÖZEL HABER
Rus gazetecilerin tehdit edildiği film Ukrayna’da yayına girdi
08:00
2 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Prince'in ismi nereden geliyor?
08:30
10 dk
ÖZEL HABER
Eski ABD Hazine Bakanı: Rusya ve Çin, ABD’nin küresel nüfuzunu kaybetmesine neden olabilir
08:45
2 dk
ÖZEL HABER
Avrupa Birliği, Ukrayna’ya verdiği destekten yoruldu
09:00
2 dk
ÖZEL HABER
Canlı
09:30
2 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna’ya Batılı devletlerden tahıl yasağı
10:00
3 dk
ÖZEL HABER
Rusya Paralimpik Komitesi’nden mektup: Ayrımcılığa izin vermeyin
10:33
2 dk
ÖZEL HABER
ABD Savunma Bakanlığı’nın eski danışmanı: Ukrayna Kırım'ı ele geçirmeyi başaramayacak
11:00
2 dk
ÖZEL HABER
Türkiye ve Mısır İlişkilerinin Normelleşmesi, Afrika Kıtasına Nasıl etkisi olacak?
11:31
3 dk
ÖZEL HABER
Batı medyası: AB ve NATO, Ukrayna halkına zarar veriyor
12:00
3 dk
KONUŞAN ŞARKILAR
Sevdiğiniz şarkıların bilinmeyen hikayeleri
12:06
41 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Kemal Tahir hangi görüşü savunuyordu?
13:00
6 dk
ÖZEL HABER
Rus kimyagerler kullanılmış nükleer yakıttan uranyum çıkarmanın yolunu keşfetti
14:00
3 dk
ÖZEL HABER
ABD’den Ukrayna’ya veto sinyali: Kaynaklarımız sınırsız değil
15:00
2 dk
KONUŞAN ŞARKILAR
Sevdiğiniz şarkıların bilinmeyen hikayeleri
15:05
41 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Prince'in ismi nereden geliyor?
16:00
10 dk
ÖZEL HABER
Fudan Üniversitesi araştırmacısı Liu Dian: Dolar hegemonyası çağı sona eriyor
17:00
3 dk
ÖZEL HABER
Rusya Komünist Partisi’nden tahıl koridoru çıkışı: Bu kadarı yeter
17:31
2 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna Savunma Bakanı’nın sözleri Türkiye’yi kızdırdı, özür gecikmedi
18:00
2 dk
ÖZEL HABER
Sudan Halk Kurtuluş Hareketi lideri: Ülkeyi tamamen kaybetme riski çok yüksek
18:30
3 dk
ÖZEL HABER
Yuan, doların yerini alabilir mi?
19:00
4 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Kemal Tahir hangi görüşü savunuyordu?
19:30
6 dk
KONUŞAN ŞARKILAR
Sevdiğiniz şarkıların bilinmeyen hikayeleri
20:00
41 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Prince'in ismi nereden geliyor?
21:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
ÖZEL HABER
Rusya Paralimpik Komitesi’nden mektup: Ayrımcılığa izin vermeyin
07:00
2 dk
KONUŞAN ŞARKILAR
Sevdiğiniz şarkıların bilinmeyen hikayeleri
07:05
41 dk
ÖZEL HABER
İngiltere ve Ukrayna arasında vize krizi
08:00
2 dk
ÖZEL HABER
Rus gazetecilerin tehdit edildiği film Ukrayna’da yayına girdi
08:29
2 dk
ÖZEL HABER
Eski ABD Hazine Bakanı: Rusya ve Çin, ABD’nin küresel nüfuzunu kaybetmesine neden olabilir
09:00
2 dk
ÖZEL HABER
Avrupa Birliği, Ukrayna’ya verdiği destekten yoruldu
09:31
2 dk
ÖZEL HABER
Eski ABD istihbarat subayı Washington’ı yalanladı: Yanlış bir şeyler olduğundan eminim
10:32
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
GERÇEĞİN YÖRÜNGESİ
Erkin Öncan'la Gerçeğin Yörüngesi
13:01
37 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna’ya Batılı devletlerden tahıl yasağı
14:30
3 dk
ÖZEL HABER
ABD Savunma Bakanlığı’nın eski danışmanı: Ukrayna Kırım'ı ele geçirmeyi başaramayacak
14:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
ÖZEL HABER
Türkiye ve Mısır İlişkilerinin Normelleşmesi, Afrika Kıtasına Nasıl etkisi olacak?
16:30
3 dk
ÖZEL HABER
Batı medyası: AB ve NATO, Ukrayna halkına zarar veriyor
16:45
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
ÖZEL HABER
Rus kimyagerler kullanılmış nükleer yakıttan uranyum çıkarmanın yolunu keşfetti
17:15
3 dk
ÖZEL HABER
ABD’den Ukrayna’ya veto sinyali: Kaynaklarımız sınırsız değil
17:30
2 dk
ÖZEL HABER
Fudan Üniversitesi araştırmacısı Liu Dian: Dolar hegemonyası çağı sona eriyor
17:46
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ÖZEL HABER
Rusya Komünist Partisi’nden tahıl koridoru çıkışı: Bu kadarı yeter
18:01
2 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna Savunma Bakanı’nın sözleri Türkiye’yi kızdırdı, özür gecikmedi
18:15
2 dk
ÖZEL HABER
Sudan Halk Kurtuluş Hareketi lideri: Ülkeyi tamamen kaybetme riski çok yüksek
18:32
3 dk
ÖZEL HABER
Yuan, doların yerini alabilir mi?
18:46
4 dk
KONUŞAN ŞARKILAR
Sevdiğiniz şarkıların bilinmeyen hikayeleri
19:04
41 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230422/arastirma-asiri-yalnizligin-vucuda-etkisi-ac-kalmakla-ayni-1070042434.html
Araştırma: Aşırı yalnızlığın vücuda etkisi aç kalmakla aynı
Araştırma: Aşırı yalnızlığın vücuda etkisi aç kalmakla aynı
Bilim insanları, yeni bir araştırmayla yalnızlığın vücutta aç kalmakla aynı etkilere yol açtığını ortaya koydu. 22.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-22T09:26+0300
2023-04-22T09:26+0300
araştırma
yaşam
yalnızlık
viyana
viyana üniversitesi
sağlık
huzur
partner
covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/06/17/1044800462_850:0:3150:1294_1920x0_80_0_0_d2a4fcfc67ac578132220d52b9fc3353.jpg
Viyana Üniversitesi’nden bilim insanlarının yaptığı bir çalışma, yalnızlığı sevmeyen insanların neler hissettiğini ortaya çıkardı. Araştırmaya göre 8 saatlik yalnızlık, 8 saatlik açlıkla aynı etkiyi yaratıyor.WebTekno'nun aktardığına göre, yalnızlığın açlıkla aynı etkiyi oluşturduğu ve en çok etkilediği kişilerin başında hem yalnız yaşayanlar ve hem de diğer insanlarla etkileşime girmeyi sevenler yer alıyor. Yapılan testlerde bu kişilerin uzun süre yalnız kaldıklarında enerjisinin düşmeye başladığı ve yorgunluk hissettiği görüldü. Çalışmanın ortaya koyduğu bir diğer önemli sonuç ise yalnızlığın biyolojik etkisi. Bilim insanları, enerjideki azalmanın vücudun homeostatik tepkisindeki sonucu olduğunu değerlendirdi. Bu da sosyal eksikliğin, biyolojik bir tepkiye dönüştüğüne işaret ediyor. Sonuçlara nasıl ulaşıldı?Bilim insanları, laboratuvar ve sahada iki ayrı çalışma gerçekleştirdi. Laboratuvar ortamında 30 kadın gönüllü, üç ayrı gün boyunca ya 8 saat yemek yemedi ya da 8 saat yalnız kaldı. Ardından nasıl hissettiklerine dair geri dönüşler toplandı. Sahada gerçekleşen çalışmada ise Avusturya, İtalya ve Almanya’dan bireylerin Kovid-19 dönemindeki verilerine bakıldı. Nisan-Mayıs 2020’ye ait verilerde bireylerin izolasyondayken daha çok uyudukları paylaşıldı. Bu kişilerden akıllı telefonlarından, laboratuvar ortamındaki çalışmada sorulan soruları cevaplamaları istendi. Saha çalışmasında yemek etkeni test edilmemiş olsa da izolasyon sonrasında alınan veriler, laboratuvar verileriyle uyuştu.Yalnızlık sağlık problemlerini de etkiliyorBugüne kadar yapılan bazı çalışmalar, yalnızlığın obezite gibi sağlık problemleri üzerindeki etkiyi de ortaya koymuştu. Ayrıca yalnızlığın, kişinin zamanla daha çok alışmaya yatkın bir tercih olduğu da gösterilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230422/fransiz-sendika-cannes-film-festivali-duzenlendigi-sirada-elektrikleri-kesmekle-tehdit-etti-1070041585.html
viyana
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/06/17/1044800462_1138:0:2863:1294_1920x0_80_0_0_d04ce7d66b75ba310749409320688642.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
araştırma, yalnızlık, viyana, viyana üniversitesi, sağlık, huzur, partner, eş, covid-19, açlık, obezite
araştırma, yalnızlık, viyana, viyana üniversitesi, sağlık, huzur, partner, eş, covid-19, açlık, obezite

Araştırma: Aşırı yalnızlığın vücuda etkisi aç kalmakla aynı

09:26 22.04.2023
© Fotoğraf : Forough Yavari / The International Portrait Photographer of the Year 20212021 Yılının Portre Fotoğrafçısı Yarışması'nın kazananları
2021 Yılının Portre Fotoğrafçısı Yarışması'nın kazananları - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2023
© Fotoğraf : Forough Yavari / The International Portrait Photographer of the Year 2021
Abone olTelegram
Bilim insanları, yeni bir araştırmayla yalnızlığın vücutta aç kalmakla aynı etkilere yol açtığını ortaya koydu.
Viyana Üniversitesi’nden bilim insanlarının yaptığı bir çalışma, yalnızlığı sevmeyen insanların neler hissettiğini ortaya çıkardı. Araştırmaya göre 8 saatlik yalnızlık, 8 saatlik açlıkla aynı etkiyi yaratıyor.
WebTekno'nun aktardığına göre, yalnızlığın açlıkla aynı etkiyi oluşturduğu ve en çok etkilediği kişilerin başında hem yalnız yaşayanlar ve hem de diğer insanlarla etkileşime girmeyi sevenler yer alıyor. Yapılan testlerde bu kişilerin uzun süre yalnız kaldıklarında enerjisinin düşmeye başladığı ve yorgunluk hissettiği görüldü. Çalışmanın ortaya koyduğu bir diğer önemli sonuç ise yalnızlığın biyolojik etkisi. Bilim insanları, enerjideki azalmanın vücudun homeostatik tepkisindeki sonucu olduğunu değerlendirdi. Bu da sosyal eksikliğin, biyolojik bir tepkiye dönüştüğüne işaret ediyor.

Sonuçlara nasıl ulaşıldı?

Bilim insanları, laboratuvar ve sahada iki ayrı çalışma gerçekleştirdi. Laboratuvar ortamında 30 kadın gönüllü, üç ayrı gün boyunca ya 8 saat yemek yemedi ya da 8 saat yalnız kaldı. Ardından nasıl hissettiklerine dair geri dönüşler toplandı. Sahada gerçekleşen çalışmada ise Avusturya, İtalya ve Almanya’dan bireylerin Kovid-19 dönemindeki verilerine bakıldı. Nisan-Mayıs 2020’ye ait verilerde bireylerin izolasyondayken daha çok uyudukları paylaşıldı. Bu kişilerden akıllı telefonlarından, laboratuvar ortamındaki çalışmada sorulan soruları cevaplamaları istendi. Saha çalışmasında yemek etkeni test edilmemiş olsa da izolasyon sonrasında alınan veriler, laboratuvar verileriyle uyuştu.

Yalnızlık sağlık problemlerini de etkiliyor

Bugüne kadar yapılan bazı çalışmalar, yalnızlığın obezite gibi sağlık problemleri üzerindeki etkiyi de ortaya koymuştu. Ayrıca yalnızlığın, kişinin zamanla daha çok alışmaya yatkın bir tercih olduğu da gösterilmişti.
Cannes ödülleri - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2023
DÜNYA
Fransız sendika Cannes Film Festivali düzenlendiği sırada elektrikleri kesmekle tehdit etti
04:09
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала