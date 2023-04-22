https://sputniknews.com.tr/20230422/arastirma-asiri-yalnizligin-vucuda-etkisi-ac-kalmakla-ayni-1070042434.html

Araştırma: Aşırı yalnızlığın vücuda etkisi aç kalmakla aynı

Araştırma: Aşırı yalnızlığın vücuda etkisi aç kalmakla aynı

Bilim insanları, yeni bir araştırmayla yalnızlığın vücutta aç kalmakla aynı etkilere yol açtığını ortaya koydu. 22.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-22T09:26+0300

2023-04-22T09:26+0300

2023-04-22T09:26+0300

araştırma

yaşam

yalnızlık

viyana

viyana üniversitesi

sağlık

huzur

partner

eş

covid-19

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Viyana Üniversitesi’nden bilim insanlarının yaptığı bir çalışma, yalnızlığı sevmeyen insanların neler hissettiğini ortaya çıkardı. Araştırmaya göre 8 saatlik yalnızlık, 8 saatlik açlıkla aynı etkiyi yaratıyor.WebTekno'nun aktardığına göre, yalnızlığın açlıkla aynı etkiyi oluşturduğu ve en çok etkilediği kişilerin başında hem yalnız yaşayanlar ve hem de diğer insanlarla etkileşime girmeyi sevenler yer alıyor. Yapılan testlerde bu kişilerin uzun süre yalnız kaldıklarında enerjisinin düşmeye başladığı ve yorgunluk hissettiği görüldü. Çalışmanın ortaya koyduğu bir diğer önemli sonuç ise yalnızlığın biyolojik etkisi. Bilim insanları, enerjideki azalmanın vücudun homeostatik tepkisindeki sonucu olduğunu değerlendirdi. Bu da sosyal eksikliğin, biyolojik bir tepkiye dönüştüğüne işaret ediyor. Sonuçlara nasıl ulaşıldı?Bilim insanları, laboratuvar ve sahada iki ayrı çalışma gerçekleştirdi. Laboratuvar ortamında 30 kadın gönüllü, üç ayrı gün boyunca ya 8 saat yemek yemedi ya da 8 saat yalnız kaldı. Ardından nasıl hissettiklerine dair geri dönüşler toplandı. Sahada gerçekleşen çalışmada ise Avusturya, İtalya ve Almanya’dan bireylerin Kovid-19 dönemindeki verilerine bakıldı. Nisan-Mayıs 2020’ye ait verilerde bireylerin izolasyondayken daha çok uyudukları paylaşıldı. Bu kişilerden akıllı telefonlarından, laboratuvar ortamındaki çalışmada sorulan soruları cevaplamaları istendi. Saha çalışmasında yemek etkeni test edilmemiş olsa da izolasyon sonrasında alınan veriler, laboratuvar verileriyle uyuştu.Yalnızlık sağlık problemlerini de etkiliyorBugüne kadar yapılan bazı çalışmalar, yalnızlığın obezite gibi sağlık problemleri üzerindeki etkiyi de ortaya koymuştu. Ayrıca yalnızlığın, kişinin zamanla daha çok alışmaya yatkın bir tercih olduğu da gösterilmişti.

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araştırma, yalnızlık, viyana, viyana üniversitesi, sağlık, huzur, partner, eş, covid-19, açlık, obezite