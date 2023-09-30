https://sputniknews.com.tr/20230930/azerbaycan-taninmayan-daglik-karabag-cumhuriyetinin-disisleri-bakanini-gozaltina-aldi-1075911803.html
Azerbaycan, tanınmayan Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanı'nı gözaltına aldı
Azerbaycan, tanınmayan Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanı'nı gözaltına aldı
İkinci Dağlık Karabağ savaşında Gence'yi hedef alan füze saldırılarından sorumlu tutulan Babayan'ın gözaltına alındığı duyuruldu. 30.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-30T19:58+0300
2023-09-30T19:58+0300
2023-09-30T19:58+0300
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Azerbaycan'ın Karabağ'da 19-20 Eylül'de gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonunun ardından resmi olarak hiçbir ülke tarafından tanınmayan Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanı Davit Babayan gözaltına alındı. Azerbaycan Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, 2013-2023 yılları arasında tanınmayan Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nde birçok önemli pozisyonda yer alan Davit Babayan’ın dün gözaltına alındığı ve çok sayıda sivili kasten öldürmekten yargılanacağı belirtildi. Babayan hakkında 'savaş başlatmak, planlamak ve yürütmek, paralı asker toplamak, finanse etmek, eğitmek ve onlara ateşli silah temin etme, savaşta uluslararası insani hukuk normlarının ihlali ve silahlı çatışma sırasında suç işleme emri vermek' gibi birçok suçla 28 Ekim 2020 tarihinde Azerbaycan mahkemelerince gıyabi tutuklama kararı verildiği ve uluslararası arama kararı çıkarıldığı kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230925/azerbaycan-duyurdu-karabagda-mayinli-saldiri-duzenleyenler-gozaltina-alindi-1075746111.html
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azerbaycan, karabağ, dağlık karabağ, dağlık karabağ krizi, ermenistan, terörle mücadele
Azerbaycan, tanınmayan Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanı'nı gözaltına aldı
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İkinci Dağlık Karabağ savaşında Gence'yi hedef alan füze saldırılarından sorumlu tutulan Babayan'ın gözaltına alındığı duyuruldu.
Azerbaycan'ın Karabağ'da 19-20 Eylül'de gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonunun ardından resmi olarak hiçbir ülke tarafından tanınmayan Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanı Davit Babayan gözaltına alındı.
Azerbaycan Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, 2013-2023 yılları arasında tanınmayan Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nde birçok önemli pozisyonda yer alan Davit Babayan’ın dün gözaltına alındığı ve çok sayıda sivili kasten öldürmekten yargılanacağı belirtildi.
Babayan hakkında 'savaş başlatmak, planlamak ve yürütmek, paralı asker toplamak, finanse etmek, eğitmek ve onlara ateşli silah temin etme, savaşta uluslararası insani hukuk normlarının ihlali ve silahlı çatışma sırasında suç işleme emri vermek' gibi birçok suçla 28 Ekim 2020 tarihinde Azerbaycan mahkemelerince gıyabi tutuklama kararı verildiği ve uluslararası arama kararı çıkarıldığı kaydedildi.