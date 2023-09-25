https://sputniknews.com.tr/20230925/azerbaycan-duyurdu-karabagda-mayinli-saldiri-duzenleyenler-gozaltina-alindi-1075746111.html
Azerbaycan duyurdu: Karabağ'da mayınlı saldırı düzenleyenler gözaltına alındı
Azerbaycan duyurdu: Karabağ'da mayınlı saldırı düzenleyenler gözaltına alındı
Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi, 19 Eylül'de Karabağ'ın Hocavent ili yakınlarında Azerbaycan İçişleri Bakanlığı'na bağlı 4 polise ve 2 sivile terör... 25.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-25T12:58+0300
2023-09-25T12:58+0300
2023-09-25T13:02+0300
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gözaltı
mayın
karabağ
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Azerbaycan tarafından yapılan açıklamada, 20 Eylül'deki terörle mücadele operasyonlarında, 'Ahmedbeyli - Fuzuli - Şuşa yolunun 58. kilometresinde gerçekleştirilen terör eylemine katılan şüphelilerin gözaltına alındığı' bildirildi.19 Eylül'de tünelde meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybederken olay yerine gelen emniyet aracındaki 4 polis de tünel yolunda mayın patlaması sonucu hayatını kaybetmişti.
azerbaycan
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video, azerbaycan, ermenistan, gözaltı, mayın, karabağ
video, azerbaycan, ermenistan, gözaltı, mayın, karabağ
Azerbaycan duyurdu: Karabağ'da mayınlı saldırı düzenleyenler gözaltına alındı
12:58 25.09.2023 (güncellendi: 13:02 25.09.2023) Abone ol
Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi, 19 Eylül'de Karabağ'ın Hocavent ili yakınlarında Azerbaycan İçişleri Bakanlığı'na bağlı 4 polise ve 2 sivile terör saldırısı düzenleyen zanlıların gözaltına alındığını duyurdu.
Azerbaycan tarafından yapılan açıklamada, 20 Eylül'deki terörle mücadele operasyonlarında, 'Ahmedbeyli - Fuzuli - Şuşa yolunun 58. kilometresinde gerçekleştirilen terör eylemine katılan şüphelilerin gözaltına alındığı' bildirildi.
19 Eylül'de tünelde meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybederken olay yerine gelen emniyet aracındaki 4 polis de tünel yolunda mayın patlaması sonucu hayatını kaybetmişti.