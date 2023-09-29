https://sputniknews.com.tr/20230929/zelenskiy-herson-ve-zaporojyeye-saldiri-duzenlemek-icin-batili-sponsorlarla-anlasti-1075885868.html
'Zelenskiy, Herson ve Zaporojye’ye saldırı düzenlemek için Batılı sponsorlarla anlaştı'
'Zelenskiy, Herson ve Zaporojye’ye saldırı düzenlemek için Batılı sponsorlarla anlaştı'
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in, Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ni ele geçirme planıyla birlikte Herson ve Zaporojye'ye yönelik bir saldırı... 29.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-29T21:55+0300
2023-09-29T21:55+0300
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ukrayna krizi
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Sputnik'e konuşan bir kaynak, Kiev'in, Herson ve Zaporojye bölgelerine büyük bir saldırı için bir plan hazırladığını, bunun için ABD’li ve İngiliz 'sponsorlarının' onayını aldığını söyledi. Bu taarruzun ilk aşamalarında Dinyeper Nehri'ni geçmek için Nikolayev Bölgesi'nde büyük bir Ukraynalı denizci kuvveti toplandığını belirten kaynak, Ukraynalı güçlerin Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ne de göz diktiğini ifade etti ve şunları ekledi:Söz konusu taarruz planının, ‘Ne pahasına olursa olsun yetkinliğini kanıtlamaya çalışan Zelenskiy'in başka bir kumarı olduğunu’ belirten kaynak, söz konusu saldırının ciddi sonuçları olacağı konusunda uyarıda bulundu:
https://sputniknews.com.tr/20230929/rus-hava-indirme-birlikleri-ukrayna-ordusunun-gozlem-noktasini-imha-etti-1075880180.html
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'Zelenskiy, Herson ve Zaporojye’ye saldırı düzenlemek için Batılı sponsorlarla anlaştı'
21:55 29.09.2023 (güncellendi: 22:26 29.09.2023) Abone ol
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in, Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ni ele geçirme planıyla birlikte Herson ve Zaporojye'ye yönelik bir saldırı düzenleme konusunda ABD'li ve İngiliz küratörlerle anlaştığı bildirildi.
Sputnik'e konuşan bir kaynak, Kiev'in, Herson ve Zaporojye bölgelerine büyük bir saldırı için bir plan hazırladığını, bunun için ABD’li ve İngiliz 'sponsorlarının' onayını aldığını söyledi.
Bu taarruzun ilk aşamalarında Dinyeper Nehri'ni geçmek için Nikolayev Bölgesi'nde büyük bir Ukraynalı denizci kuvveti toplandığını belirten kaynak, Ukraynalı güçlerin Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ne de göz diktiğini ifade etti ve şunları ekledi:
"Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Özel Harekat Merkezi'nin İngiliz eğitmenler tarafından eğitilen özel kuvvet birlikleri Zaporojye Nükleer Santrali'nin kontrolünü de ele geçirmeyi planlıyor.
Söz konusu taarruz planının, ‘Ne pahasına olursa olsun yetkinliğini kanıtlamaya çalışan Zelenskiy'in başka bir kumarı olduğunu’ belirten kaynak, söz konusu saldırının ciddi sonuçları olacağı konusunda uyarıda bulundu:
"Düşmanın eylemlerini dikkatle izlemeye devam ediyoruz."