https://sputniknews.com.tr/20230929/zelenskiy-herson-ve-zaporojyeye-saldiri-duzenlemek-icin-batili-sponsorlarla-anlasti-1075885868.html

'Zelenskiy, Herson ve Zaporojye’ye saldırı düzenlemek için Batılı sponsorlarla anlaştı'

'Zelenskiy, Herson ve Zaporojye’ye saldırı düzenlemek için Batılı sponsorlarla anlaştı'

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in, Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ni ele geçirme planıyla birlikte Herson ve Zaporojye'ye yönelik bir saldırı... 29.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-29T21:55+0300

2023-09-29T21:55+0300

2023-09-29T22:26+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

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Sputnik'e konuşan bir kaynak, Kiev'in, Herson ve Zaporojye bölgelerine büyük bir saldırı için bir plan hazırladığını, bunun için ABD’li ve İngiliz 'sponsorlarının' onayını aldığını söyledi. Bu taarruzun ilk aşamalarında Dinyeper Nehri'ni geçmek için Nikolayev Bölgesi'nde büyük bir Ukraynalı denizci kuvveti toplandığını belirten kaynak, Ukraynalı güçlerin Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ne de göz diktiğini ifade etti ve şunları ekledi:Söz konusu taarruz planının, ‘Ne pahasına olursa olsun yetkinliğini kanıtlamaya çalışan Zelenskiy'in başka bir kumarı olduğunu’ belirten kaynak, söz konusu saldırının ciddi sonuçları olacağı konusunda uyarıda bulundu:

https://sputniknews.com.tr/20230929/rus-hava-indirme-birlikleri-ukrayna-ordusunun-gozlem-noktasini-imha-etti-1075880180.html

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