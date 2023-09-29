https://sputniknews.com.tr/20230929/rus-hava-indirme-birlikleri-ukrayna-ordusunun-gozlem-noktasini-imha-etti-1075880180.html

Rus hava indirme birlikleri, Ukrayna ordusunun gözlem noktasını imha etti

Rus hava indirme birlikleri, Ukrayna ordusunun gözlem noktasını imha etti

Rus Hava İndirme Birlikleri Dinyeper Nehri'nin gerisindeki Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait gözlem noktasını imha etti. 29.09.2023, Sputnik Türkiye

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ukrayna krizi

video

ukrayna krizi

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Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan bir videoya göre, tanksavar kullanan Rus Hava İndirme Birlikleri Dinyeper Nehri'nin kıyısındaki bir Ukrayna askeri gözlem noktasını imha etti.Rusya Savunma Bakanlığı’ndan resmi olarak yapılan açıklamada, “Hava İndirme Birlikleri Buggy model bir araca monte edilmiş 'Kornet' tipi güdümlü füzeyle Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait bir gözlem noktasını imha etti” cümlelerine yer verildi.

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Rus Hava İndirme Birlikleri Dinyeper Nehri'nin gerisindeki Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait gözlem noktasını imha etti. Rus Hava İndirme Birlikleri Dinyeper Nehri'nin gerisindeki Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait gözlem noktasını imha etti. 2023-09-29T20:51+0300 true PT0M44S

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