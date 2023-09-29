https://sputniknews.com.tr/20230929/rus-hava-indirme-birlikleri-ukrayna-ordusunun-gozlem-noktasini-imha-etti-1075880180.html
Rus hava indirme birlikleri, Ukrayna ordusunun gözlem noktasını imha etti
Rus hava indirme birlikleri, Ukrayna ordusunun gözlem noktasını imha etti
Rus Hava İndirme Birlikleri Dinyeper Nehri'nin gerisindeki Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait gözlem noktasını imha etti. 29.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-29T20:51+0300
2023-09-29T20:51+0300
2023-09-29T20:56+0300
ukrayna krizi
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ukrayna krizi
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Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan bir videoya göre, tanksavar kullanan Rus Hava İndirme Birlikleri Dinyeper Nehri'nin kıyısındaki bir Ukrayna askeri gözlem noktasını imha etti.Rusya Savunma Bakanlığı’ndan resmi olarak yapılan açıklamada, “Hava İndirme Birlikleri Buggy model bir araca monte edilmiş 'Kornet' tipi güdümlü füzeyle Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait bir gözlem noktasını imha etti” cümlelerine yer verildi.
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Rus Hava İndirme Birlikleri Dinyeper Nehri'nin gerisindeki Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait gözlem noktasını imha etti.
Rus Hava İndirme Birlikleri Dinyeper Nehri'nin gerisindeki Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait gözlem noktasını imha etti.
2023-09-29T20:51+0300
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PT0M44S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
video, видео, ukrayna krizi
video, видео, ukrayna krizi
Rus hava indirme birlikleri, Ukrayna ordusunun gözlem noktasını imha etti
20:51 29.09.2023 (güncellendi: 20:56 29.09.2023) Abone ol
Rus Hava İndirme Birlikleri Dinyeper Nehri'nin gerisindeki Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait gözlem noktasını imha etti.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan bir videoya göre, tanksavar kullanan Rus Hava İndirme Birlikleri Dinyeper Nehri'nin kıyısındaki bir Ukrayna askeri gözlem noktasını imha etti.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan resmi olarak yapılan açıklamada, “Hava İndirme Birlikleri Buggy model bir araca monte edilmiş 'Kornet' tipi güdümlü füzeyle Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait bir gözlem noktasını imha etti” cümlelerine yer verildi.