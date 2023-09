https://sputniknews.com.tr/20230929/vladimir-putin-rusya-latin-amerika-parlamenter-konferansinda-katilimcilara-hitap-etti-1075879799.html

Putin, Rusya-Latin Amerika Parlamenter Konferansı'nda katılımcılara hitap etti

Putin, Rusya-Latin Amerika Parlamenter Konferansı'nda katılımcılara hitap etti

29.09.2023

Putin konuşmasında, Latin Amerika heyetlerinin gelişinin Rusya ile çalışma arzularını gösterdiğini belirterek bu ülkeler ile işbirliği yapmayı beklediklerini vurguladı.Bu katılımın Rusya ile karşılıklı fayda sağlayan bir ortaklık geliştirme arzusunu ortaya koyduğunu belirten Putin şu açıklamalarda bulundu:Putin ek olarak açıklamasında, "Parlamentolar aracılığıyla doğrudan diyaloğun yoğunlaştırılmasının, iş birliğinin derinleştirilmesi ve yeni ortak faaliyet alanlarıyla genişletilmesi için çok iyi fırsatlar sunduğuna inanıyorum" sözlerine yer verdi.'BRICS, saygıya dayalı pozisyonlar geliştirmek için bir kurulmuş bir oluşum'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BRICS'in askeri bir ittifak değil, egemenlik ve birbirine saygı temelinde kurulmuş bir oluşum olduğunu dile getirdi.Putin, "BRICS saygıya dayalı pozisyonlar geliştirmek için kurulan bir örgüttür, bir tür askeri ittifak değildir; yalnızca pozisyonları koordine etmek ve egemenlik, bağımsızlık ve birbirlerine saygı temelinde karşılıklı kabul edilebilir çözümler üretmek için bir platformdur" dedi.Rusya'nın Latin Amerika ile etkileşime hazır olduğunu ve bu ülkelerle bağlar kurmak için çaba sarf edeceğini söyleyen Putin sözlerine, "Bilhassa Avrasya Ekonomik Birliği ile bağlar kurulmasına yardımcı olacağız. Ticaret politikası, tarife düzenlemesi, yatırım teşviki ve teknoloji transferi gibi güncel konulardaki yaklaşımları uzlaştıracağız. Ve tabii ki Rusya, bir dizi Latin Amerika ülkesinin BRICS faaliyetlerine hem tam üye hem de ortak olarak katılma niyetlerini memnuniyetle karşılayacaktır" cümleleriyle devam etti.'Latin Amerika öncü bir rol oynayacak'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Latin Amerika ülkelerinin bağımsız bir politika izlediklerini ve dünya siyasetinde öncü rollerden birine sahip olacaklarını söyledi.Putin konuşmasında Rusya'nın, Latin Amerika bölgesi ülkelerinin ilerici ve dinamik bir şekilde gelişmesini ve dünya ekonomisi ve siyasetindeki konumlarını güçlendirmelerini içtenlikle arzu ettiğinin altını çizerek Latin Amerika'nın birlik içinde güçlü olmasını, kendilerine güvenmelerini ve başarılı olmalarını savunduğunu ifade etti. 'Rusya, Latin Amerika'ya yardım etmeye her zaman hazır'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın hem doğal afetlerde hem de suç, terörizm ve aşırıcılıkla mücadelede Latin Amerika ülkelerinin yardımına koşmaya her zaman hazır olduğunu vurguladı.Rusya-Latin Amerika konulu konferansta konuşan Putin, "Bölge ülkelerine yönelik dostane tutumumuz, Latin Amerikalıların yardımına koşmaya her zaman hazır olduğumuz gerçeğini de yansıtıyor" sözlerini yineledi.'Rusya ve SSCB'den Latin Amerika'ya giden insanların ihtiyaçlarına dikkat edildiği için teşekkür ederim'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Latin Amerikalı ortaklarımıza, ülkelerimizin vatandaşlarına Rus yurttaşlarımızın ihtiyaç ve çıkarlarına gösterdikleri ilgi için, Rus halkının kıta ülkelerinin bazı devlet ve kurumlarının oluşumunda, ekonomi, kültür ve sanatlarının gelişiminde oynadığı rolü hatırladıkları için minnettarız" açıklamalarına yer verdi. Devlet Başkanı, Latin Amerika'da yaklaşık 300 bin Rusya ve SSCB yerlisinin yaşadığını kaydederek bunların birçoğunun "yeni ülkelerinin yaşamına tamamen entegre olduğunu ve bazılarının da ulusal manevi kültürlerini, dillerini ve kimliklerini koruyarak Rus topluluklarında yaşamaya devam ettiğini" vurguladı.'Fidel Castro, her saniye insanları düşünürdü'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Küba'yı neredeyse 50 yıl boyunca yöneten Fidel Castro'nun her saniye insanları düşündüğünü, ortak iyiye ulaşmayı önemsediğini ve onun bir kaya gibi bir karaktere sahip olduğunu söyledi.Putin konuşmasında ayrıca, Latin Amerikalı "adalet ve sosyal eşitlik için özverili savaşçılar" Salvador Allende ve Ernesto Che Guevara'dan da bahsetti. Putin, bu isimlerden bahsettiği sırada katılımcıların alkışladığı not edildi. Katılımcıların alkışlaması sonra Putin, alkışların az önce ismini saydığı kişilerin rolünün önemini ortaya koyduğunu belirtti.Fidel Castro ile ilgili sözlerine devam eden Putin, konuşmasında Castro hakkında, "Biliyorsunuz o bir kaya gibiydi. Her saniye insanları düşünen bir adamdı, sadece Kübalıları değil. Tüm Latin Amerika'yı düşünüyordu, Dünya'daki tüm insanları düşünüyordu. Ve gerçekten de tüm bilinci ortak iyiye ve adalete ulaşma kaygısıyla doluydu. Eşsiz bir kişiliğe sahipti. Latin Amerika'nın doğurduğu insanlar işte bu tür insanlardır" sözlerine yer verdi.İlk Rusya-Latin Amerika Parlamenter Konferansı Cuma günü başladı ve Latin Amerika ülkelerinin yarısından fazlasından temsilcilerin katılımıyla Pazartesi gününe kadar devam edecek.

