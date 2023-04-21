https://sputniknews.com.tr/20230421/meksikali-uzman-lavrovun-latin-amerika-ziyareti-abd-hegemonyasini-dengelemeye-yonelik-bir-girisim-1070033469.html
Meksikalı uzman: Lavrov'un Latin Amerika ziyareti, ABD hegemonyasını dengelemeye yönelik bir girişim
Meksikalı uzman: Lavrov'un Latin Amerika ziyareti, ABD hegemonyasını dengelemeye yönelik bir girişim
Meksikalı küresel ilişkiler uzmanı Lopez Alvarado, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un Latin Amerika ülkelerini ziyaretinin ABD’nin küresel hegemonyasını... 21.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-21T21:35+0300
2023-04-21T21:35+0300
2023-04-21T21:35+0300
dünya
meksika
latin amerika
sergey lavrov
ziyaret
resmi ziyaret
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/11/1069810736_0:163:3065:1887_1920x0_80_0_0_c28cfc5cb899a8cd1d52b1e8a816a464.jpg
Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi'nde (UNAM) küresel ilişkiler uzmanı Carlos Manuel Lopez Alvarado, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Brezilya, Venezuela, Nikaragua ve Küba'yı kapsayan Latin Amerika ülkelerini ziyaretinin ABD siyasetini ve küresel hegemonyasını dengelemeye yönelik girişimin bir parçası olduğunu söyledi.Alvarado, “Lavrov'un ziyaret ettiği dört ülke kendilerini en azından siyasi alanda, bölgedeki ABD baskısından ve hegemonyasından giderek daha fazla uzaklaştırmaya çalışıyor. Lavrov'un ziyareti, ABD siyasetini ve küresel hegemonyasını dengelemeye yönelik bu bölgesel girişimlerin bir parçasıdır" dedi.Lavrov’un ilk olarak Brezilya'yı ziyaret etmesinin bölgedeki terazi kefelerinin dengelenmesi gerektiğine ve çok kutuplu bir dünyada söz sahibi olmak isteyen çok sayıda Latin Amerika ülkesiyle ortak payda bulma arzusuna işaret ettiğine vurgu yapan uzman, “Bunun için güçlere ihtiyaç var ve bunlardan biri de BRICS'in bir parçası olan Brezilya'dır” diye konuştu.Alvarado ayrıca, Venezuela'nın içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılara rağmen enerji kaynakları nedeniyle de büyük önem taşıdığını ve ekonomik açıdan dünyanın çeşitli yerlerinde ivme kazanan dolarsızlaştırma sürecinde önemli bir rol oynayabileceğini kaydetti.
meksika
latin amerika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/11/1069810736_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_2ff2859b04da44405eb48ed6619b1d35.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
meksika, latin amerika, sergey lavrov, ziyaret, resmi ziyaret
meksika, latin amerika, sergey lavrov, ziyaret, resmi ziyaret
Meksikalı uzman: Lavrov'un Latin Amerika ziyareti, ABD hegemonyasını dengelemeye yönelik bir girişim
Abone ol
Meksikalı küresel ilişkiler uzmanı Lopez Alvarado, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un Latin Amerika ülkelerini ziyaretinin ABD’nin küresel hegemonyasını dengelemeye yönelik girişimin bir parçası olduğunu belirtti.
Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi'nde (UNAM) küresel ilişkiler uzmanı Carlos Manuel Lopez Alvarado, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Brezilya, Venezuela, Nikaragua ve Küba'yı kapsayan Latin Amerika ülkelerini ziyaretinin ABD siyasetini ve küresel hegemonyasını dengelemeye yönelik girişimin bir parçası olduğunu söyledi.
Alvarado, “Lavrov'un ziyaret ettiği dört ülke kendilerini en azından siyasi alanda, bölgedeki ABD baskısından ve hegemonyasından giderek daha fazla uzaklaştırmaya çalışıyor. Lavrov'un ziyareti, ABD siyasetini ve küresel hegemonyasını dengelemeye yönelik bu bölgesel girişimlerin bir parçasıdır" dedi.
Lavrov’un ilk olarak Brezilya'yı ziyaret etmesinin bölgedeki terazi kefelerinin dengelenmesi gerektiğine ve çok kutuplu bir dünyada söz sahibi olmak isteyen çok sayıda Latin Amerika ülkesiyle ortak payda bulma arzusuna işaret ettiğine vurgu yapan uzman, “Bunun için güçlere ihtiyaç var ve bunlardan biri de BRICS'in bir parçası olan Brezilya'dır” diye konuştu.
Alvarado ayrıca, Venezuela'nın içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılara rağmen enerji kaynakları nedeniyle de büyük önem taşıdığını ve ekonomik açıdan dünyanın çeşitli yerlerinde ivme kazanan dolarsızlaştırma sürecinde önemli bir rol oynayabileceğini kaydetti.