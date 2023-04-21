https://sputniknews.com.tr/20230421/meksikali-uzman-lavrovun-latin-amerika-ziyareti-abd-hegemonyasini-dengelemeye-yonelik-bir-girisim-1070033469.html

Meksikalı uzman: Lavrov'un Latin Amerika ziyareti, ABD hegemonyasını dengelemeye yönelik bir girişim

Meksikalı uzman: Lavrov'un Latin Amerika ziyareti, ABD hegemonyasını dengelemeye yönelik bir girişim

Meksikalı küresel ilişkiler uzmanı Lopez Alvarado, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un Latin Amerika ülkelerini ziyaretinin ABD’nin küresel hegemonyasını... 21.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-21T21:35+0300

2023-04-21T21:35+0300

2023-04-21T21:35+0300

dünya

meksika

latin amerika

sergey lavrov

ziyaret

resmi ziyaret

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Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi'nde (UNAM) küresel ilişkiler uzmanı Carlos Manuel Lopez Alvarado, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Brezilya, Venezuela, Nikaragua ve Küba'yı kapsayan Latin Amerika ülkelerini ziyaretinin ABD siyasetini ve küresel hegemonyasını dengelemeye yönelik girişimin bir parçası olduğunu söyledi.Alvarado, “Lavrov'un ziyaret ettiği dört ülke kendilerini en azından siyasi alanda, bölgedeki ABD baskısından ve hegemonyasından giderek daha fazla uzaklaştırmaya çalışıyor. Lavrov'un ziyareti, ABD siyasetini ve küresel hegemonyasını dengelemeye yönelik bu bölgesel girişimlerin bir parçasıdır" dedi.Lavrov’un ilk olarak Brezilya'yı ziyaret etmesinin bölgedeki terazi kefelerinin dengelenmesi gerektiğine ve çok kutuplu bir dünyada söz sahibi olmak isteyen çok sayıda Latin Amerika ülkesiyle ortak payda bulma arzusuna işaret ettiğine vurgu yapan uzman, “Bunun için güçlere ihtiyaç var ve bunlardan biri de BRICS'in bir parçası olan Brezilya'dır” diye konuştu.Alvarado ayrıca, Venezuela'nın içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılara rağmen enerji kaynakları nedeniyle de büyük önem taşıdığını ve ekonomik açıdan dünyanın çeşitli yerlerinde ivme kazanan dolarsızlaştırma sürecinde önemli bir rol oynayabileceğini kaydetti.

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meksika, latin amerika, sergey lavrov, ziyaret, resmi ziyaret