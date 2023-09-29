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Uluslararası Göç Örgütü: Orta Akdeniz rotası en tehlikeli göç yolu olmaya devam ediyor
Uluslararası Göç Örgütü: Orta Akdeniz rotası en tehlikeli göç yolu olmaya devam ediyor
Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Direktörü Par Liljert, son dönemde yeni göç yollarının belirmiş olmasına rağmen hala en tehlikeli rotanın Orta Akdeniz olmaya... 29.09.2023, Sputnik Türkiye
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Liljert, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde Rusya'nın talebi üzerine düzenlenen göç oturumunda konuştu.Dünya genelinde hayatını kaybeden ve kaybolan göçmenlerin sarsıcı sayılarından haberdar olduklarını ifade eden Liljert, bu yıl 187 bin kişinin "daha iyi bir gelecek ve güvenlik" için Akdeniz'den geçiş yaptığını bildirdi.Liljert, aynı dönemde IOM'nin 2 bin 788 can kaybını kayıt altına aldığını, bunların 2 bin 93'ünün Orta Akdeniz rotasında gerçekleştiğini ifade etti."Yakın zamanda başka göç yollarının belirmiş olmasına rağmen hala en tehlikeli rota Orta Akdeniz olmaya devam ediyor" diyen Liljert, temel odak noktasının denizler olduğunu ancak Sahra Çölü'nde de trajik ölümlerin yaşandığını belirtti.'Lampedusa'da durum çok endişe verici'BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) New York Direktörü Ruven Menikdiwela ise İtalya'nın "Lampedusa Adası'nda durum çok endişe verici" vurgusunda bulundu.Menikdiwela, buranın küçük bir ada ve kapasitesinin kısıtlı olduğunu, kendilerinin sahada yetkililere destek verdiğini aktardı."İtalya bu durumla baş başa bırakılamaz" uyarısında bulunan Menikdiwela, ön saflardaki ülkelerle sorumluluk paylaşımı yapılması ve dayanışma gösterilmesi gerektiğini söyledi.
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uluslararası göç örgütü, uluslararası göç örgütü (iom), uluslararası göç örgütü (iom), uluslararası göç örgütü (imo), göç, kaçak göç, düzensiz göç, yasadışı göç, par liljert

Uluslararası Göç Örgütü: Orta Akdeniz rotası en tehlikeli göç yolu olmaya devam ediyor

00:50 29.09.2023
© AAFas, 17-19 Temmuz'da Akdeniz’den Avrupa’ya geçmeye çalışan 236 kaçak göçmenin kurtarıldığını bildirdi.
Fas, 17-19 Temmuz'da Akdeniz’den Avrupa’ya geçmeye çalışan 236 kaçak göçmenin kurtarıldığını bildirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2023
© AA
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Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Direktörü Par Liljert, son dönemde yeni göç yollarının belirmiş olmasına rağmen hala en tehlikeli rotanın Orta Akdeniz olmaya devam ettiğini söyledi.
Liljert, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde Rusya'nın talebi üzerine düzenlenen göç oturumunda konuştu.
Dünya genelinde hayatını kaybeden ve kaybolan göçmenlerin sarsıcı sayılarından haberdar olduklarını ifade eden Liljert, bu yıl 187 bin kişinin "daha iyi bir gelecek ve güvenlik" için Akdeniz'den geçiş yaptığını bildirdi.
Liljert, aynı dönemde IOM'nin 2 bin 788 can kaybını kayıt altına aldığını, bunların 2 bin 93'ünün Orta Akdeniz rotasında gerçekleştiğini ifade etti.
"Yakın zamanda başka göç yollarının belirmiş olmasına rağmen hala en tehlikeli rota Orta Akdeniz olmaya devam ediyor" diyen Liljert, temel odak noktasının denizler olduğunu ancak Sahra Çölü'nde de trajik ölümlerin yaşandığını belirtti.

'Lampedusa'da durum çok endişe verici'

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) New York Direktörü Ruven Menikdiwela ise İtalya'nın "Lampedusa Adası'nda durum çok endişe verici" vurgusunda bulundu.
Menikdiwela, buranın küçük bir ada ve kapasitesinin kısıtlı olduğunu, kendilerinin sahada yetkililere destek verdiğini aktardı.
"İtalya bu durumla baş başa bırakılamaz" uyarısında bulunan Menikdiwela, ön saflardaki ülkelerle sorumluluk paylaşımı yapılması ve dayanışma gösterilmesi gerektiğini söyledi.
Amy Pope - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2023
DÜNYA
Uluslararası Göç Örgütü'nün yeni Genel Direktörü Amy Pope oldu
16 Mayıs, 05:15
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