https://sputniknews.com.tr/20230516/uluslararasi-goc-orgutunun-yeni-genel-direktoru-amy-pope-oldu-1071152162.html
Uluslararası Göç Örgütü'nün yeni Genel Direktörü Amy Pope oldu
Uluslararası Göç Örgütü'nün yeni Genel Direktörü Amy Pope oldu
Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) yeni Genel Direktörü Amy Pope oldu. 16.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-16T05:15+0300
2023-05-16T05:15+0300
2023-05-16T05:18+0300
dünya
göç
amy pope
iom
uluslararası göç örgütü (iom)
uluslararası göç örgütü (iom)
uluslararası göç organizasyonu (iom)
bm
bm
birleşmiş milletler (bm)
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IOM'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, IOM üyesi ülkeler, İsviçre'nin Cenevre kentinden gerçekleştirilen IOM Konseyi'nin 6. Özel Oturumu'nda Pope'yi bir sonraki Genel Direktör olarak seçti.IOM'a liderlik edecek ilk kadın olan Pope, 1 Ekim'den itibaren 5 yıllık bir dönem için Genel Direktörlük görevini Antonio Vitorino'dan devralacak.Eylül 2021'den bu yana IOM'in Yönetim ve Reformdan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Pope, ABD tarafından aday gösterildi.Seçimde, Portekizli Vitorino da aday oldu.Pope, IOM'ye katılmadan önce 2021'de ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Göç Danışmanı olarak görev yaptı.Daha önce de ABD'de göç alanında resmi görevlerde bulunan Pope, Beyaz Saray'da göç dalgalarını yönetmek, insan ticaretini ele almak, Zika ve Ebola salgınlarıyla mücadele etmek ve toplulukları iklim krizlerine tepki vermeye hazırlamak için kapsamlı stratejiler geliştirdi ve uyguladı.Uluslararası Göç Örgütü1951'de kurulan BM'nin göç örgütü IOM'nin, 150'den fazla ülkede temsilciliği ve 18 binden fazla çalışanı bulunuyor.Cenevre merkezli hükümetler arası bir kuruluş olan IOM, acil durumlarda sığınmacıların yeni bir ülkeye yerleştirilmesi, sığınmacıların gönüllü geri dönüşlerine yardım, göçmen sağlığı, insani ve düzenli göç seçeneklerinin desteklenmesi gibi alanlarda faaliyet gösteriyor.172 üye devlete sahip olan IOM'da 8 ülke gözlemci statüsünde bulunuyor.
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göç, amy pope , iom, uluslararası göç örgütü (iom), uluslararası göç örgütü (iom), uluslararası göç organizasyonu (iom), bm, bm, birleşmiş milletler (bm)
göç, amy pope , iom, uluslararası göç örgütü (iom), uluslararası göç örgütü (iom), uluslararası göç organizasyonu (iom), bm, bm, birleşmiş milletler (bm)
Uluslararası Göç Örgütü'nün yeni Genel Direktörü Amy Pope oldu
05:15 16.05.2023 (güncellendi: 05:18 16.05.2023) Abone ol
Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) yeni Genel Direktörü Amy Pope oldu.
IOM'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, IOM üyesi ülkeler, İsviçre'nin Cenevre kentinden gerçekleştirilen IOM Konseyi'nin 6. Özel Oturumu'nda Pope'yi bir sonraki Genel Direktör olarak seçti.
IOM'a liderlik edecek ilk kadın olan Pope, 1 Ekim'den itibaren 5 yıllık bir dönem için Genel Direktörlük görevini Antonio Vitorino'dan devralacak.
Eylül 2021'den bu yana IOM'in Yönetim ve Reformdan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Pope, ABD tarafından aday gösterildi.
Seçimde, Portekizli Vitorino da aday oldu.
Pope, IOM'ye katılmadan önce 2021'de ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Göç Danışmanı olarak görev yaptı.
Daha önce de ABD'de göç alanında resmi görevlerde bulunan Pope, Beyaz Saray'da göç dalgalarını yönetmek, insan ticaretini ele almak, Zika ve Ebola salgınlarıyla mücadele etmek ve toplulukları iklim krizlerine tepki vermeye hazırlamak için kapsamlı stratejiler geliştirdi ve uyguladı.
Uluslararası Göç Örgütü
1951'de kurulan BM'nin göç örgütü IOM'nin, 150'den fazla ülkede temsilciliği ve 18 binden fazla çalışanı bulunuyor.
Cenevre merkezli hükümetler arası bir kuruluş olan IOM, acil durumlarda sığınmacıların yeni bir ülkeye yerleştirilmesi, sığınmacıların gönüllü geri dönüşlerine yardım, göçmen sağlığı, insani ve düzenli göç seçeneklerinin desteklenmesi gibi alanlarda faaliyet gösteriyor.
172 üye devlete sahip olan IOM'da 8 ülke gözlemci statüsünde bulunuyor.