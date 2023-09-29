https://sputniknews.com.tr/20230929/tarihi-kapalicarsiyi-su-basti-1075875470.html
Tarihi Kapalıçarşı’yı su bastı
Tarihi Kapalıçarşı’yı su bastı
Fatih’te etkili olan sağanak yağış nedeniyle tarihi Kapalı Çarşı'yı su bastı. Fatih’te bulunan çevre sokakları da su basarken, esnaf zor anlar yaşadı. 29.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-29T16:51+0300
2023-09-29T16:51+0300
2023-09-29T16:51+0300
türkiye
istanbul
sel
kapalıçarşı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da dün akşam saatlerinden itibaren sağanak yağmur etkili olmaya başladı. Sağanak yağış nedeniyle Fatih’te bulunan tarihi Kapalı Çarşı'da gider taştı.Giderlerin taşması sonucu çarşıyı su bastı. Kapalı Çarşı içerisinde ve çevresinde bulunan bazı iş yerlerini su baskını nedeniyle esnaf zor anlar yaşadı. Dükkanına su girmemesi için vatandaşlar yoğun çaba sarf etti.
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istanbul, sel, kapalıçarşı
istanbul, sel, kapalıçarşı
Tarihi Kapalıçarşı’yı su bastı
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Fatih’te etkili olan sağanak yağış nedeniyle tarihi Kapalı Çarşı'yı su bastı. Fatih’te bulunan çevre sokakları da su basarken, esnaf zor anlar yaşadı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da dün akşam saatlerinden itibaren sağanak yağmur etkili olmaya başladı. Sağanak yağış nedeniyle Fatih’te bulunan tarihi Kapalı Çarşı'da gider taştı.
Giderlerin taşması sonucu çarşıyı su bastı. Kapalı Çarşı içerisinde ve çevresinde bulunan bazı iş yerlerini su baskını nedeniyle esnaf zor anlar yaşadı. Dükkanına su girmemesi için vatandaşlar yoğun çaba sarf etti.