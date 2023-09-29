https://sputniknews.com.tr/20230929/pendik-metrosunu-su-basti-1075869392.html
Pendik metrosunu su bastı
Pendik metrosunu su bastı
Pendik'te sabah saatlerinde etkili olan yağış sonrası Fevzi Çakmak -Hastene Metro durağını su bastı. 29.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-29T13:23+0300
2023-09-29T13:23+0300
2023-09-29T13:23+0300
türkiye
pendik
su baskını
metro
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İstanbul'da dün akşam saatlerinde Avrupa Yakası'nda etkili olan sağanak yağış sabah saatlerinde ise Anadolu Yakası'nda etkisini gösterdi. Şiddetli yağış sebebiyle cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar suya gömüldü.Pendik'te metro durağını su bastıŞiddetli yağışın etkili olduğu Pendik'te ise Fevzi Çakmak-Hastene Metro durağını su bastı. Uzun süre Metro durağına giremeyen vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekiplerin tahliye çalışması sonrası metro durağı yeniden kullanıma açıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230807/menemende-ana-boru-hatti-patladi-iki-mahalleyi-su-basti-1074436123.html
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pendik, su baskını, metro
pendik, su baskını, metro
Pendik metrosunu su bastı
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Pendik'te sabah saatlerinde etkili olan yağış sonrası Fevzi Çakmak -Hastene Metro durağını su bastı.
İstanbul'da dün akşam saatlerinde Avrupa Yakası'nda etkili olan sağanak yağış sabah saatlerinde ise Anadolu Yakası'nda etkisini gösterdi. Şiddetli yağış sebebiyle cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar suya gömüldü.
Pendik'te metro durağını su bastı
Şiddetli yağışın etkili olduğu Pendik'te ise Fevzi Çakmak-Hastene Metro durağını su bastı. Uzun süre Metro durağına giremeyen vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekiplerin tahliye çalışması sonrası metro durağı yeniden kullanıma açıldı.