https://sputniknews.com.tr/20230929/pendik-metrosunu-su-basti-1075869392.html

Pendik metrosunu su bastı

Pendik metrosunu su bastı

Pendik'te sabah saatlerinde etkili olan yağış sonrası Fevzi Çakmak -Hastene Metro durağını su bastı. 29.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-29T13:23+0300

2023-09-29T13:23+0300

2023-09-29T13:23+0300

türkiye

pendik

su baskını

metro

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İstanbul'da dün akşam saatlerinde Avrupa Yakası'nda etkili olan sağanak yağış sabah saatlerinde ise Anadolu Yakası'nda etkisini gösterdi. Şiddetli yağış sebebiyle cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar suya gömüldü.Pendik'te metro durağını su bastıŞiddetli yağışın etkili olduğu Pendik'te ise Fevzi Çakmak-Hastene Metro durağını su bastı. Uzun süre Metro durağına giremeyen vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekiplerin tahliye çalışması sonrası metro durağı yeniden kullanıma açıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230807/menemende-ana-boru-hatti-patladi-iki-mahalleyi-su-basti-1074436123.html

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