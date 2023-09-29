https://sputniknews.com.tr/20230929/sanliurfa-milletvekil-omer-ocalan-hakkinda-sorusturma-1075886938.html
Şanlıurfa Milletvekil Ömer Öcalan hakkında soruşturma
Şanlıurfa Milletvekil Ömer Öcalan hakkında soruşturma
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeşil Sol Parti Milletvekili Ömer Öcalan hakkında resen soruşturma başlattı. 29.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-29T23:03+0300
2023-09-29T23:03+0300
2023-09-29T23:03+0300
türkiye
ömer öcalan
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeşil Sol Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan hakkında, Terörle Mücadele Kanunu kapsamında suç unsuru içeren açıklamaları nedeniyle resen soruşturma başlattı.Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 28. Dönem Milletvekili Ömer Öcalan'ın bugün katıldığı programda, "terör örgütü elebaşının serbest bırakılmasına" yönelik açıklamalarda bulunduğu ve bu sözlerin muhtelif haber sitelerinde yayınladığının tespit edildiği kaydedildi.Açıklamada, söz konusu açıklamaların 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında suç unsuru içerdiğinin değerlendirildiği belirtilerek Öcalan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20230527/adalet-bakani-bozdag-terorist-basi-ocalan-ile-hicbir-gorusme-yapilmamistir-1071645276.html
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ömer öcalan
Şanlıurfa Milletvekil Ömer Öcalan hakkında soruşturma
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeşil Sol Parti Milletvekili Ömer Öcalan hakkında resen soruşturma başlattı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeşil Sol Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan hakkında, Terörle Mücadele Kanunu kapsamında suç unsuru içeren açıklamaları nedeniyle resen soruşturma başlattı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 28. Dönem Milletvekili Ömer Öcalan'ın bugün katıldığı programda, "terör örgütü elebaşının serbest bırakılmasına" yönelik açıklamalarda bulunduğu ve bu sözlerin muhtelif haber sitelerinde yayınladığının tespit edildiği kaydedildi.
Açıklamada, söz konusu açıklamaların 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında suç unsuru içerdiğinin değerlendirildiği belirtilerek Öcalan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.