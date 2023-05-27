https://sputniknews.com.tr/20230527/adalet-bakani-bozdag-terorist-basi-ocalan-ile-hicbir-gorusme-yapilmamistir-1071645276.html

Adalet Bakanı Bozdağ: Terörist başı Öcalan ile hiçbir görüşme yapılmamıştır

Adalet Bakanı Bozdağ: Terörist başı Öcalan ile hiçbir görüşme yapılmamıştır

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "İmralı’da terörist başı Öcalan ile hiçbir görüşme yapılmamıştır" dedi 27.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-27T12:58+0300

2023-05-27T12:58+0300

2023-05-27T12:58+0300

politika

bekir bozdağ

adalet bakanlığı

abdullah öcalan

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, PKK lideri Abdullah Öcalan ile İmralı'da hiçbir görüşme yapılmadığını belirterek, "Aksine iddialar, terör örgütlerinin Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği desteği gizlemek için bile bile söylenmektedir Güneş balçıkla sıvanmaz." dedi.Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir televizyon programında dile getirdiği iddialara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20210318/chpli-ozkoc-abdullah-ocalan-istedigi-icin-mi-hdpyi-kapatiyorsunuz-1044063512.html

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bekir bozdağ, adalet bakanlığı, abdullah öcalan