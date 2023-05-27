https://sputniknews.com.tr/20230527/adalet-bakani-bozdag-terorist-basi-ocalan-ile-hicbir-gorusme-yapilmamistir-1071645276.html
Adalet Bakanı Bozdağ: Terörist başı Öcalan ile hiçbir görüşme yapılmamıştır
Adalet Bakanı Bozdağ: Terörist başı Öcalan ile hiçbir görüşme yapılmamıştır
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "İmralı’da terörist başı Öcalan ile hiçbir görüşme yapılmamıştır" dedi 27.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-27T12:58+0300
2023-05-27T12:58+0300
2023-05-27T12:58+0300
politika
bekir bozdağ
adalet bakanlığı
abdullah öcalan
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, PKK lideri Abdullah Öcalan ile İmralı'da hiçbir görüşme yapılmadığını belirterek, "Aksine iddialar, terör örgütlerinin Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği desteği gizlemek için bile bile söylenmektedir Güneş balçıkla sıvanmaz." dedi.Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir televizyon programında dile getirdiği iddialara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20210318/chpli-ozkoc-abdullah-ocalan-istedigi-icin-mi-hdpyi-kapatiyorsunuz-1044063512.html
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bekir bozdağ, adalet bakanlığı, abdullah öcalan
bekir bozdağ, adalet bakanlığı, abdullah öcalan
Adalet Bakanı Bozdağ: Terörist başı Öcalan ile hiçbir görüşme yapılmamıştır
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "İmralı’da terörist başı Öcalan ile hiçbir görüşme yapılmamıştır" dedi
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, PKK lideri Abdullah Öcalan ile İmralı'da hiçbir görüşme yapılmadığını belirterek, "Aksine iddialar, terör örgütlerinin Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği desteği gizlemek için bile bile söylenmektedir Güneş balçıkla sıvanmaz." dedi.
Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir televizyon programında dile getirdiği iddialara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"İmralı’da terörist başı Öcalan ile hiçbir görüşme yapılmamıştır. Aksine iddialar, terör örgütlerinin Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği desteği gizlemek için bile bile söylenmektedir. Güneş balçıkla sıvanmaz. Hiçbir yalan terör örgütlerinin Kılıçdaroğlu'na verdiği desteği gizlemeye yetmez."