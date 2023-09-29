https://sputniknews.com.tr/20230929/rusya-savunma-bakanligi-yeni-bir-seferberlik-plani-yok--1075883645.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Yeni bir seferberlik planı yok

Rusya Savunma Bakanlığı: Yeni bir seferberlik planı yok

Tuğamiral Vladimir Tsimlyanski, 1 Ekim'de başlayacak sonbahar tatbikatı öncesindeki basın toplantısında, Savunma Bakanlığı'nın yeni bir seferberlik planı... 29.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-29T20:07+0300

2023-09-29T20:07+0300

2023-09-29T20:09+0300

ukrayna krizi

ukrayna

rusya

seferberlik

rusya savunma bakanlığı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/0d/1055543720_0:1:1920:1081_1920x0_80_0_0_ec0bf98d21bc4a994507e73df288dff7.jpg

Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Organizasyon ve Seferberlik Dairesi Başkan Yardımcısı Tuğamiral Vladimir Tsimlyanski, Rusya Genelkurmay Başkanlığı'nın yeni bir seferberlik planlamadığını söyledi.Tsimlyanski, 1 Ekim'de başlayacak olan Sonhabar Celbi öncesinde düzenlediği basın toplantısında, "Rusya Savunma Bakanlığı'nın yeni bir seferberlik planı olmadığını vurgulamak isterim." dedi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen aylarda askerlerin seferberlik rezervinde bulunma süresini 5 yıl arttırmıştı. Putin'in imzaladığı kararnameye göre 1. derece askerlerin rezervde bulunma yaşı 35'ten 40'a çıkarılırken 2. derece askerler için 45'ten 50'ye ve 3. derece askerler için 50'den 55'e yükseltilmişti.Kıdemli subaylar için seferberlik rezervinde bulunma yaşı 65'e, kıdemsiz subaylar için ise 60'a çıkarılmıştı. En üst düzey askeri rütbelere sahip yedek askerler için seferberlik rezervinde bulunma yaşı 70'te tutuldu. Kararnamede öngörülen yeni düzenleme, 1 Ocak 2024'ten itibaren uygulamaya koyulacak.

https://sputniknews.com.tr/20230724/putin-askerlerin-seferberlik-rezervinde-bulunma-yasini-artirdi-1073917777.html

ukrayna

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, rusya, seferberlik, rusya savunma bakanlığı