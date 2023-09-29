https://sputniknews.com.tr/20230929/rusya-savunma-bakanligi-yeni-bir-seferberlik-plani-yok--1075883645.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Yeni bir seferberlik planı yok
Rusya Savunma Bakanlığı: Yeni bir seferberlik planı yok
Tuğamiral Vladimir Tsimlyanski, 1 Ekim'de başlayacak sonbahar tatbikatı öncesindeki basın toplantısında, Savunma Bakanlığı'nın yeni bir seferberlik planı... 29.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-29T20:07+0300
2023-09-29T20:07+0300
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Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Organizasyon ve Seferberlik Dairesi Başkan Yardımcısı Tuğamiral Vladimir Tsimlyanski, Rusya Genelkurmay Başkanlığı'nın yeni bir seferberlik planlamadığını söyledi.Tsimlyanski, 1 Ekim'de başlayacak olan Sonhabar Celbi öncesinde düzenlediği basın toplantısında, "Rusya Savunma Bakanlığı'nın yeni bir seferberlik planı olmadığını vurgulamak isterim." dedi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen aylarda askerlerin seferberlik rezervinde bulunma süresini 5 yıl arttırmıştı. Putin'in imzaladığı kararnameye göre 1. derece askerlerin rezervde bulunma yaşı 35'ten 40'a çıkarılırken 2. derece askerler için 45'ten 50'ye ve 3. derece askerler için 50'den 55'e yükseltilmişti.Kıdemli subaylar için seferberlik rezervinde bulunma yaşı 65'e, kıdemsiz subaylar için ise 60'a çıkarılmıştı. En üst düzey askeri rütbelere sahip yedek askerler için seferberlik rezervinde bulunma yaşı 70'te tutuldu. Kararnamede öngörülen yeni düzenleme, 1 Ocak 2024'ten itibaren uygulamaya koyulacak.
https://sputniknews.com.tr/20230724/putin-askerlerin-seferberlik-rezervinde-bulunma-yasini-artirdi-1073917777.html
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ukrayna, rusya, seferberlik, rusya savunma bakanlığı
ukrayna, rusya, seferberlik, rusya savunma bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı: Yeni bir seferberlik planı yok
20:07 29.09.2023 (güncellendi: 20:09 29.09.2023) Abone ol
Tuğamiral Vladimir Tsimlyanski, 1 Ekim'de başlayacak sonbahar tatbikatı öncesindeki basın toplantısında, Savunma Bakanlığı'nın yeni bir seferberlik planı olmadığını söyledi.
Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Organizasyon ve Seferberlik Dairesi Başkan Yardımcısı Tuğamiral Vladimir Tsimlyanski, Rusya Genelkurmay Başkanlığı'nın yeni bir seferberlik planlamadığını söyledi.
Tsimlyanski, 1 Ekim'de başlayacak olan Sonhabar Celbi öncesinde düzenlediği basın toplantısında, "Rusya Savunma Bakanlığı'nın yeni bir seferberlik planı olmadığını vurgulamak isterim." dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen aylarda askerlerin seferberlik rezervinde bulunma süresini 5 yıl arttırmıştı. Putin'in imzaladığı kararnameye göre 1. derece askerlerin rezervde bulunma yaşı 35'ten 40'a çıkarılırken 2. derece askerler için 45'ten 50'ye ve 3. derece askerler için 50'den 55'e yükseltilmişti.
Kıdemli subaylar için seferberlik rezervinde bulunma yaşı 65'e, kıdemsiz subaylar için ise 60'a çıkarılmıştı. En üst düzey askeri rütbelere sahip yedek askerler için seferberlik rezervinde bulunma yaşı 70'te tutuldu. Kararnamede öngörülen yeni düzenleme, 1 Ocak 2024'ten itibaren uygulamaya koyulacak.