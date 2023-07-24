https://sputniknews.com.tr/20230724/putin-askerlerin-seferberlik-rezervinde-bulunma-yasini-artirdi-1073917777.html
Putin, askerlerin seferberlik rezervinde bulunma yaşını artırdı
Putin, askerlerin seferberlik rezervinde bulunma yaşını artırdı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, askerlerin seferberlik rezervinde bulunma süresini 5 yıl artırdı. 24.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-24T16:50+0300
2023-07-24T16:50+0300
2023-07-24T16:50+0300
ukrayna krizi
vladimir putin
seferberlik
açıklama
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/02/1067732816_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_bfc32366b10505899db8d641fb3aa3d1.jpg
Putin'in imzaladığı kararnameye göre 1. derece askerlerin rezervde bulunma yaşı 35'ten 40'a çıkarılırken 2. derece askerler için 45'ten 50'ye ve 3. derece askerler için 50'den 55'e yükseltildi.Kıdemli subaylar için seferberlik rezervinde bulunma yaşı 65'e, kıdemsiz subaylar için ise 60'a çıkarıldı.En üst düzey askeri rütbelere sahip yedek askerler için seferberlik rezervinde bulunma yaşı 70'te tutuldu.Kararnamede öngörülen yeni düzenleme, 1 Ocak 2024'ten itibaren uygulamaya koyulacak.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/02/1067732816_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0de1c472cf9d764aa6ab073f8ecaef87.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
vladimir putin, seferberlik, açıklama
vladimir putin, seferberlik, açıklama
Putin, askerlerin seferberlik rezervinde bulunma yaşını artırdı
Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, askerlerin seferberlik rezervinde bulunma süresini 5 yıl artırdı.
Putin'in imzaladığı kararnameye göre 1. derece askerlerin rezervde bulunma yaşı 35'ten 40'a çıkarılırken 2. derece askerler için 45'ten 50'ye ve 3. derece askerler için 50'den 55'e yükseltildi.
Kıdemli subaylar için seferberlik rezervinde bulunma yaşı 65'e, kıdemsiz subaylar için ise 60'a çıkarıldı.
En üst düzey askeri rütbelere sahip yedek askerler için seferberlik rezervinde bulunma yaşı 70'te tutuldu.
Kararnamede öngörülen yeni düzenleme, 1 Ocak 2024'ten itibaren uygulamaya koyulacak.