https://sputniknews.com.tr/20230929/rusya-kuzey-akima-iliskin-saldiri-hakkinda-bmye-taslak-bildiri-sundu-1075864746.html
Rusya, Kuzey Akım'a ilişkin saldırı hakkında BM'ye taslak bildiri sundu
Rusya, Kuzey Akım'a ilişkin saldırı hakkında BM'ye taslak bildiri sundu
Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Kuzey Akım'a yönelik saldırıya ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne... 29.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-29T19:07+0300
2023-09-29T19:07+0300
2023-09-29T19:08+0300
dünya
kuzey akım
birleşmiş milletler (bm)
birleşmiş milletler güvenlik konseyi
rusya güvenlik konseyi
dmitriy polyanskiy
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Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Polyanskiy Telegram kanalında yaptığı açıklamada, Moskova'nın BM Güvenlik Konseyi'nde Kuzey Akım'a yönelik terörist saldırıyla ilgili Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Başkanı'nın taslağını sunduklarını açıkladı.Açıklamasında Polyanskiy, "Kuzey Akım'a yönelik saldırıya ilişkin toplantımızda açıkladığımız gibi bugün BM Güvenlik Konseyi Başkanı'nın bu terör saldırısına ilişkin açıklama taslağını yayınladık. Bakalım Batılı meslektaşlarımız Konsey'in bu konuda net bir tutum sergilemesini engellemek için ne gibi manevralar yapacaklar" cümlelerine yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230926/1-yildir-cozulemeyen-kuzey-akim-2-sabotaji-bati-neden-hala-suclunun-adini-koyamiyor-1075776760.html
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kuzey akım, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler güvenlik konseyi, rusya güvenlik konseyi, dmitriy polyanskiy
kuzey akım, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler güvenlik konseyi, rusya güvenlik konseyi, dmitriy polyanskiy
Rusya, Kuzey Akım'a ilişkin saldırı hakkında BM'ye taslak bildiri sundu
19:07 29.09.2023 (güncellendi: 19:08 29.09.2023) Abone ol
Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Kuzey Akım'a yönelik saldırıya ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne bildiri sunduklarını açıkladı.
Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Polyanskiy
Telegram kanalında yaptığı açıklamada, Moskova'nın BM Güvenlik Konseyi'nde Kuzey Akım'a yönelik terörist saldırıyla
ilgili Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Başkanı
'nın taslağını sunduklarını açıkladı.
Açıklamasında Polyanskiy, "Kuzey Akım'a yönelik saldırıya ilişkin toplantımızda açıkladığımız gibi bugün BM Güvenlik Konseyi Başkanı'nın bu terör saldırısına ilişkin açıklama taslağını yayınladık. Bakalım Batılı meslektaşlarımız Konsey'in bu konuda net bir tutum sergilemesini engellemek için ne gibi manevralar yapacaklar" cümlelerine yer verdi.