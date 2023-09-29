https://sputniknews.com.tr/20230929/rusya-kuzey-akima-iliskin-saldiri-hakkinda-bmye-taslak-bildiri-sundu-1075864746.html

Rusya, Kuzey Akım'a ilişkin saldırı hakkında BM'ye taslak bildiri sundu

Rusya, Kuzey Akım'a ilişkin saldırı hakkında BM'ye taslak bildiri sundu

Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Kuzey Akım'a yönelik saldırıya ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne... 29.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-29T19:07+0300

2023-09-29T19:07+0300

2023-09-29T19:08+0300

dünya

kuzey akım

birleşmiş milletler (bm)

birleşmiş milletler güvenlik konseyi

rusya güvenlik konseyi

dmitriy polyanskiy

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/1d/1061774155_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_958bac9910560c751a2bfc5132317dd9.jpg

Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Polyanskiy Telegram kanalında yaptığı açıklamada, Moskova'nın BM Güvenlik Konseyi'nde Kuzey Akım'a yönelik terörist saldırıyla ilgili Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Başkanı'nın taslağını sunduklarını açıkladı.Açıklamasında Polyanskiy, "Kuzey Akım'a yönelik saldırıya ilişkin toplantımızda açıkladığımız gibi bugün BM Güvenlik Konseyi Başkanı'nın bu terör saldırısına ilişkin açıklama taslağını yayınladık. Bakalım Batılı meslektaşlarımız Konsey'in bu konuda net bir tutum sergilemesini engellemek için ne gibi manevralar yapacaklar" cümlelerine yer verdi.

https://sputniknews.com.tr/20230926/1-yildir-cozulemeyen-kuzey-akim-2-sabotaji-bati-neden-hala-suclunun-adini-koyamiyor-1075776760.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kuzey akım, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler güvenlik konseyi, rusya güvenlik konseyi, dmitriy polyanskiy