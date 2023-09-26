https://sputniknews.com.tr/20230926/kuzey-akim-dogalgaz-boru-hatlarindaki-patlamalarin-uzerinden-bir-yil-gecti-1075774506.html

Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarındaki patlamaların üzerinden bir yıl geçti

Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarındaki patlamaların üzerinden bir yıl geçti

Geçtiğimiz yılın Eylül ayında toplam 4 koldan oluşan Kuzey Akım 1 ve 2'nin 3 kolunda basıncın düştüğü tespit edildi, yapılan incelemelerde söz konusu hatların... 26.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-26T17:45+0300

2023-09-26T17:45+0300

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multimedya

infografik

kuzey akım

kuzey akım-1

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Almanya, İsveç ve Danimarka makamları olayla ilgili ortak soruşturma yürütürken, uzmanlar bu patlamayı 'uluslararası terör eylemi' olarak tanımlıyor. Rusya Başsavcılığı, uluslararası terör eylemiyle ilgili dava başlattı.Kuzey Akım boru hatlarına yapılan sabotaj eylemlerine dair bilgiler, Sputnik'in infografiğinde.

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2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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infografik, kuzey akım, инфографика, kuzey akım-1