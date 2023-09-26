https://sputniknews.com.tr/20230926/kuzey-akim-dogalgaz-boru-hatlarindaki-patlamalarin-uzerinden-bir-yil-gecti-1075774506.html
Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarındaki patlamaların üzerinden bir yıl geçti
Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarındaki patlamaların üzerinden bir yıl geçti
Geçtiğimiz yılın Eylül ayında toplam 4 koldan oluşan Kuzey Akım 1 ve 2'nin 3 kolunda basıncın düştüğü tespit edildi, yapılan incelemelerde söz konusu hatların... 26.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-26T17:45+0300
2023-09-26T17:45+0300
2023-09-26T17:46+0300
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kuzey akım
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Almanya, İsveç ve Danimarka makamları olayla ilgili ortak soruşturma yürütürken, uzmanlar bu patlamayı 'uluslararası terör eylemi' olarak tanımlıyor. Rusya Başsavcılığı, uluslararası terör eylemiyle ilgili dava başlattı.Kuzey Akım boru hatlarına yapılan sabotaj eylemlerine dair bilgiler, Sputnik'in infografiğinde.
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infografik, kuzey akım, инфографика, kuzey akım-1
infografik, kuzey akım, инфографика, kuzey akım-1
Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarındaki patlamaların üzerinden bir yıl geçti
17:45 26.09.2023 (güncellendi: 17:46 26.09.2023) Abone ol
Geçtiğimiz yılın Eylül ayında toplam 4 koldan oluşan Kuzey Akım 1 ve 2'nin 3 kolunda basıncın düştüğü tespit edildi, yapılan incelemelerde söz konusu hatların patlama sonucu hasar aldığı belirlendi.
Almanya, İsveç ve Danimarka makamları olayla ilgili ortak soruşturma yürütürken, uzmanlar bu patlamayı 'uluslararası terör eylemi' olarak tanımlıyor. Rusya Başsavcılığı, uluslararası terör eylemiyle ilgili dava başlattı.
Kuzey Akım boru hatlarına yapılan sabotaj eylemlerine dair bilgiler, Sputnik'in infografiğinde.