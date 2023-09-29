https://sputniknews.com.tr/20230929/prof-dr-naci-gorur-bizim-halkin-deprem-farkindaligi-yok-1075881697.html

Prof. Dr. Naci Görür: Bizim halkın deprem farkındalığı yok

Prof. Dr. Naci Görür: Bizim halkın deprem farkındalığı yok

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, yerel yöneticilerin deprem konusunda kurs ve eğitime tabi tutulması gerektiğini... 29.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-29T19:36+0300

2023-09-29T19:36+0300

2023-09-29T19:36+0300

türkiye

karabük

fay

fay

fay hattı

kuzey anadolu

kuzey anadolu fay hattı (kaf)

istanbul teknik üniversitesi

istanbul teknik üniversitesi (itü)

deprem

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İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Karabük'te düzenlenen konferansta deprem konulu konuşma yaptı.Prof. Dr. Naci Görür, Türkiye’de deprem mekanizmasının oluştuğunu belirterek, “13 milyon yıldır depremler devam ediyor. Daha milyonlarca sene de devam edecek. Gerçekten de ülkemizin en önemli gündem maddesi ve beka sorunudur deprem. Eğer bu depremleri halledemezsek, binlerce, on binlerce insanımızı toprağa verirsek biz ülkemizi, soyumuzu özgün bağımsız olarak geleceğe taşıyamayız” dedi. Karabük fayının jeolojik özelliklerinin incelenmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Görür,, tarihi dönemlerde Karabük fayında hiç deprem olmadığını aktararak şunları söyledi:Görür, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın yılda 1 santimetre hareket ettiğini belirterek şöyle devam etti:'Halkın ciddiye almadığı bir şeyi hükümetler nasıl yapsın'Prof. Dr. Görür, kentlerin depremlere hazır hale getirilmesi, yerel yöneticilerin deprem konusunda kursa ve eğitime tabi tutulması, insanların da konu hakkında bilinçlendirilmesi gerektiğini vurguladı:

https://sputniknews.com.tr/20230929/prof-dr-ahmet-ercandan-75-buyuklugunde-deprem-uyarisi-istanbulun-dibinde-1075860595.html

türkiye

karabük

kuzey anadolu

kuzey anadolu fay hattı (kaf)

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karabük, fay, fay, fay hattı, kuzey anadolu, kuzey anadolu fay hattı (kaf), istanbul teknik üniversitesi, istanbul teknik üniversitesi (itü), deprem