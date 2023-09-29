Prof. Dr. Naci Görür: Bizim halkın deprem farkındalığı yok
© AABilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen "İzmir Afet Planı-Deprem Hazırlık ve Dirençlilik Çalışmaları" kapsamında düzenlenen toplantıya katılarak, konuşma yaptı.
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İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, yerel yöneticilerin deprem konusunda kurs ve eğitime tabi tutulması gerektiğini belirterek “Bizim halkın deprem farkındalığı yok” dedi.
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Karabük'te düzenlenen konferansta deprem konulu konuşma yaptı.
Prof. Dr. Naci Görür, Türkiye’de deprem mekanizmasının oluştuğunu belirterek, “13 milyon yıldır depremler devam ediyor. Daha milyonlarca sene de devam edecek. Gerçekten de ülkemizin en önemli gündem maddesi ve beka sorunudur deprem. Eğer bu depremleri halledemezsek, binlerce, on binlerce insanımızı toprağa verirsek biz ülkemizi, soyumuzu özgün bağımsız olarak geleceğe taşıyamayız” dedi.
Karabük fayının jeolojik özelliklerinin incelenmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Görür,, tarihi dönemlerde Karabük fayında hiç deprem olmadığını aktararak şunları söyledi:
"Tarihi dönemlere bakıyorsun Karabük fayında hiç deprem yok. O da bir şanssızlık. Deprem olduğunu görsek belki bir şey söyleyeceğiz ama aktif olduğunu biliyoruz."
Görür, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın yılda 1 santimetre hareket ettiğini belirterek şöyle devam etti:
"500 senede 5 metre hareket ediyor. 5 metrelik bir hareket verirse o da 7 ve üzeri deprem üretir. 1513 depremi var orada, üzerine 500 sene koyun, bugünlere geliyor. Bilim dünyası bu fayın periyodunu doldurduğunu, vurma zamanı geldiğini bilir. Biz de bildik.
Karabük fayını bilmiyorum. Karabük, Türkiye'nin deprem açısından göreli olarak emniyetli bir yerinde ama bir Karabük fayı var. Bu fayın özelliklerini bilmiyoruz. Ne zaman deprem üretir bilmiyoruz. Deprem üretirse 7'ye varan bir deprem üretebilir. Onun için yerel yönetimin bu fayı ayrıntılı bir şekilde jeolojik ve jeofizik özellikleriyle incelemesi lazım."
'Halkın ciddiye almadığı bir şeyi hükümetler nasıl yapsın'
Prof. Dr. Görür, kentlerin depremlere hazır hale getirilmesi, yerel yöneticilerin deprem konusunda kursa ve eğitime tabi tutulması, insanların da konu hakkında bilinçlendirilmesi gerektiğini vurguladı:
"Yerleşim alanlarını oluşturan 6 bileşeni deprem dirençli hale getirmek zorundasınız. Bilinçsizce bir şeyler yapmayalım. Birincisi yönetim sistemi. Yerel yöneticiler işbaşı yapmadan önce muhakkak yerel yöneticilerimize deprem hakkında, zarar azaltma hakkında, tehlike analizi hakkında, acil yönetim hakkında, acil müdahale hakkında kursa tabi tutun."
Bizim halkımız depremi ciddiye almıyor. Halkın ciddiye almadığı bir şeyi hükümetler nasıl yapsın. Bu mümkün mü? Bizim halkın deprem farkındalığı yok. Halk depreme de hükümetine de yerel yönetimine de başta kendisi sahip çıkmalı. Yanlış yapan belediye başkanı, yanlış yapan milletvekiline kaşını önce o karartmalı. Demokratik anlamda, çoluk çocuğumuzun can güvenliği bakımından, depremde can vereceğimiz işler yapmayın demeli. Halkın kendisi bunu istemeli. Bunun peşinde olmalı”