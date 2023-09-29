https://sputniknews.com.tr/20230929/prof-dr-ahmet-ercandan-75-buyuklugunde-deprem-uyarisi-istanbulun-dibinde-1075860595.html

Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 7.5 büyüklüğünde deprem uyarısı: 'İstanbul'un dibinde'

Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 7.5 büyüklüğünde deprem uyarısı: 'İstanbul'un dibinde'

Prof. Dr. Ahmet Ercan, deprem riski taşıyan illere yenilerini eklemeyi sürdürüyor. Ercan'dan Yalova için deprem uyarısında bulunurken büyüklüğünü de açıkladı. 29.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-29T08:38+0300

2023-09-29T08:38+0300

2023-09-29T08:38+0300

türkiye

ahmet ercan

övgün ahmet ercan

deprem

yalova

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Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, Türkiye’nin görebileceği en büyük depremler ve illerini açıklamaya devam ediyor. Ercan bu kez de Yalova için Kuzey Anadolu Kırığı'nı (KAK) işaret etti.Ercan sosyal medya paylaşımında şunları kaydetti:"Şu illerin gelecekte görebileceği en büyük deprem; Yalova; M6.4, Yozgat;<M5.7. Yalova M7.5’lik deprem üretebilecek Kuzey Anadolu Kırığı'nın güney ile kuzey kollarının doğrudan/yakın etki alanları içindedir.Yerleşim yeri ise yüksek deprem ile uçkun (heyelan) duyarlıdır.Kent büyümemeli."

https://sputniknews.com.tr/20230929/afad-duyurdu-kutahya-ve-malatyada-deprem-1075859009.html

türkiye

yalova

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ahmet ercan, övgün ahmet ercan, deprem, yalova