https://sputniknews.com.tr/20230929/afad-duyurdu-kutahya-ve-malatyada-deprem-1075859009.html
AFAD duyurdu: Kütahya ve Malatya'da deprem
AFAD duyurdu: Kütahya ve Malatya'da deprem
Kütahya'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sabah saatlerinde ise Malatya'da 3.8 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. 29.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-29T06:50+0300
2023-09-29T06:50+0300
2023-09-29T06:50+0300
türkiye
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
deprem
kütahya
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kütahya'nın Gediz ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 9.81 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.Kütahya Valisi Musa Işın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar yapılan araştırmada herhangi bir zayiat tarafımıza intikal etmemiştir" ifadesini kullandı.AFAD, saat 06.12'de merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20230928/afad-acikladi-kahramanmarasta-deprem-1075827485.html
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afad, afad son depremler, kütahya, kütahya deprem, malatya, malatya deprem
AFAD duyurdu: Kütahya ve Malatya'da deprem
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Kütahya'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sabah saatlerinde ise Malatya'da 3.8 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kütahya'nın Gediz ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 9.81 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Kütahya Valisi Musa Işın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar yapılan araştırmada herhangi bir zayiat tarafımıza intikal etmemiştir" ifadesini kullandı.
AFAD, saat 06.12'de merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini belirtti.