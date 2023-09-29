https://sputniknews.com.tr/20230929/afad-duyurdu-kutahya-ve-malatyada-deprem-1075859009.html

AFAD duyurdu: Kütahya ve Malatya'da deprem

AFAD duyurdu: Kütahya ve Malatya'da deprem

Kütahya'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sabah saatlerinde ise Malatya'da 3.8 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. 29.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-29T06:50+0300

2023-09-29T06:50+0300

2023-09-29T06:50+0300

türkiye

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

deprem

kütahya

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kütahya'nın Gediz ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 9.81 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.Kütahya Valisi Musa Işın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar yapılan araştırmada herhangi bir zayiat tarafımıza intikal etmemiştir" ifadesini kullandı.AFAD, saat 06.12'de merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20230928/afad-acikladi-kahramanmarasta-deprem-1075827485.html

türkiye

kütahya

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