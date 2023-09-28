https://sputniknews.com.tr/20230928/afad-acikladi-kahramanmarasta-deprem-1075827485.html
AFAD açıkladı: Kahramanmaraş'ta deprem
AFAD açıkladı: Kahramanmaraş'ta deprem
AFAD, Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi. Depremin derinliği 14.37 kilometre olarak ölçüldü. 28.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-28T09:31+0300
2023-09-28T09:31+0300
2023-09-28T09:36+0300
türkiye
deprem
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Kahramanmaraş'ta saat 09.18'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yayınlanan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin 14.37 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
https://sputniknews.com.tr/20230928/afad-duyurdu-hatayda-deprem-1075825711.html
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deprem
AFAD açıkladı: Kahramanmaraş'ta deprem
09:31 28.09.2023 (güncellendi: 09:36 28.09.2023) Abone ol
AFAD, Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi. Depremin derinliği 14.37 kilometre olarak ölçüldü.
Kahramanmaraş'ta saat 09.18'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yayınlanan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 14.37 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.