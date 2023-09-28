https://sputniknews.com.tr/20230928/afad-acikladi-kahramanmarasta-deprem-1075827485.html

AFAD açıkladı: Kahramanmaraş'ta deprem

AFAD açıkladı: Kahramanmaraş'ta deprem

AFAD, Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi. Depremin derinliği 14.37 kilometre olarak ölçüldü. 28.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-28T09:31+0300

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türkiye

deprem

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Kahramanmaraş'ta saat 09.18'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yayınlanan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin 14.37 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

https://sputniknews.com.tr/20230928/afad-duyurdu-hatayda-deprem-1075825711.html

türkiye

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