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AFAD açıkladı: Kahramanmaraş'ta deprem
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https://sputniknews.com.tr/20230928/afad-acikladi-kahramanmarasta-deprem-1075827485.html
AFAD açıkladı: Kahramanmaraş'ta deprem
AFAD açıkladı: Kahramanmaraş'ta deprem
AFAD, Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi. Depremin derinliği 14.37 kilometre olarak ölçüldü. 28.09.2023, Sputnik Türkiye
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Kahramanmaraş'ta saat 09.18'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yayınlanan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin 14.37 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
https://sputniknews.com.tr/20230928/afad-duyurdu-hatayda-deprem-1075825711.html
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AFAD açıkladı: Kahramanmaraş'ta deprem

09:31 28.09.2023 (güncellendi: 09:36 28.09.2023)
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2023
© AA
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AFAD, Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi. Depremin derinliği 14.37 kilometre olarak ölçüldü.
Kahramanmaraş'ta saat 09.18'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yayınlanan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 14.37 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2023
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