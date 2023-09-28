https://sputniknews.com.tr/20230928/afad-duyurdu-hatayda-deprem-1075825711.html
AFAD duyurdu: Hatay'da deprem
AFAD duyurdu: Hatay'da deprem
Hatay'ın Hassa ilçesinde saat 08.01'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Osmaniye ve çevre illerden de hissedildi. 28.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-28T08:10+0300
2023-09-28T08:10+0300
2023-09-28T08:32+0300
türkiye
hatay
deprem
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
kandilli rasathanesi
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Hatay'ın Hassa ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Saat 08.01'de meydana gelen depremin derinliği 10.34 kilometre olarak kaydedildi. Deprem Osmaniye ve çevre illerden de hissedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230926/prof-dr-naci-gorur-2-fay-hattini-isaret-etti-72-ile-76-arasinda-diyerek-deprem-uyarisi-yapti-1075769519.html
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afad, kandilli, afad deprem, afad son depremler, hatay deprem
AFAD duyurdu: Hatay'da deprem
08:10 28.09.2023 (güncellendi: 08:32 28.09.2023) Abone ol
Hatay'ın Hassa ilçesinde saat 08.01'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Osmaniye ve çevre illerden de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Hatay'ın Hassa ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Saat 08.01'de meydana gelen depremin derinliği 10.34 kilometre olarak kaydedildi. Deprem Osmaniye ve çevre illerden de hissedildi.