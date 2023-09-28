https://sputniknews.com.tr/20230928/afad-duyurdu-hatayda-deprem-1075825711.html

AFAD duyurdu: Hatay'da deprem

AFAD duyurdu: Hatay'da deprem

Hatay'ın Hassa ilçesinde saat 08.01'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Osmaniye ve çevre illerden de hissedildi. 28.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-28T08:10+0300

2023-09-28T08:10+0300

2023-09-28T08:32+0300

türkiye

hatay

deprem

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

kandilli rasathanesi

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Hatay'ın Hassa ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Saat 08.01'de meydana gelen depremin derinliği 10.34 kilometre olarak kaydedildi. Deprem Osmaniye ve çevre illerden de hissedildi.

https://sputniknews.com.tr/20230926/prof-dr-naci-gorur-2-fay-hattini-isaret-etti-72-ile-76-arasinda-diyerek-deprem-uyarisi-yapti-1075769519.html

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hatay

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