https://sputniknews.com.tr/20230926/prof-dr-naci-gorur-2-fay-hattini-isaret-etti-72-ile-76-arasinda-diyerek-deprem-uyarisi-yapti-1075769519.html

Prof. Dr. Naci Görür 2 fay hattını işaret etti: '7.2 ile 7.6 arasında' diyerek deprem uyarısı yaptı

Prof. Dr. Naci Görür 2 fay hattını işaret etti: '7.2 ile 7.6 arasında' diyerek deprem uyarısı yaptı

Prof. Dr. Naci Görür, olası İstanbul depremiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Görür, Kumburgaz ve Adalar Fayı'nın kırılırsa minimum 7.2 büyüklüğünde... 26.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-26T12:17+0300

2023-09-26T12:17+0300

2023-09-26T12:17+0300

türkiye

naci görür

deprem

istanbul

marmara denizi

marmara bölgesi

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Bilim Akademisi kurucu üyesi ve Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, olası İstanbul depremiyle ilgili yeni uyarılarda bulundu. 2. Uluslararası Sigorta Zirvesi'ne katılan Prof. Dr. Görür, "Kumburgaz ya da Adalar fayının kırılmasını bekliyoruz. Kırılırsa oluşacak depremin büyüklüğü 7.2 ile 7.6 arasında. Demek ki İstanbul'da minimum 7.2'lik deprem bekliyoruz" açıklamasını yaptı.Ekonomim.com'un haberine göre, Görür şunları kaydetti:"Arzın içinde konveksiyon akımlarıyla bu levhalar hareket eder. Arzın içindeki ısı dağılımına göre sıcaklık farkına göre, bu akımlar oluşur ve levhaları hareket ettirirler. Dolayısıyla depremin kaynağı yerin içindedir. Onu öyle Amerikalı gemiye, yok uzaydaki harekete, sıcak havaya, soğuk havaya bağlamak anlamsızdır.Depremin büyüklüğünü açıkladıKuzey Anadolu fayının kuzey kolu Marmara fayıdır, 160 km uzunluğundadır, 3 kesimden meydana gelir: Tekirdağ, Adalar ve Kumburgaz fayları. Bu fay kilitli ve stres biriktiriyor. Kayaları kırmak için biriktirdiği kuvvete stres denir. Dolayısıyla bu fay kuvvet biriktiriyor. Kumburgaz ya da Adalar fayının kırılmasını bekliyoruz. Kırılırsa oluşacak depremin büyüklüğü 7.2 ile 7.6 arasında. Demek ki İstanbul'da minimum 7.2'lik deprem bekliyoruz. Tekirdağ fayının kırılmasını beklemiyoruz. Deniz araştırmalarında, Tekirdağ fayının 1912 Şarköy depreminde kırılmış olduğunu, enerjisini boşaltmış olduğunu düşünüyoruz. Deprem beklentimiz, 1999 - 2014 yılına kadar yaptığımız çalışmalarla bunu söylüyoruz. 8 uluslararası gemiyle araştırma yaptık. Araştırmaların Türk başkanı bendim. Dünyada ileri gelen araştırmacılarla araştırma yaptık. İnsansız ve insanlı denizaltılar kullandık. Marmara'nın tabanına dalarak fayları gözümüzle inceledik. Ayağını denize sokmamış insanlar bizden daha fazla konuşuyorlar."Avrupa Yakası daha riskliİstanbul'da çok kötü zemin olmadığını belirten Görür, Avrupa Yakası'nın kayma hızından dolayı daha riskli olduğunu ifade etti. Görür, vadiler, akarsu kanalları ve onların alüvyonları ile plajlar ve yapay dolgular dışında Anadolu yakasında zemin diye bir sorunun olmadığını söyledi.Binaları en çok tehdit eden şeyin ivme olduğunu söyleyen Görür, "İvmenin fazla olduğu yerler, tehlikeli olan yerler, kıyı ile kıyılara yakın yerler, ilk 7-8 kilometrenin olduğu yerler. Hem Anadolu hem Avrupa Yakası'nda en büyük ivmeye maruz kalacak, dolayısıyla ayakta kalabilmesi için iyi kalitede binanın ihtiyaç duyulduğu yer sahiller" diye konuştu.Sıvılaşmanın çok tehlikeli olduğunu ifade eden Görür, İstanbul'da yaygın sıvılaşma alanlarının olmadığını, sıvılaşmanın daha çok akarsu vadilerinde görüldüğünü, Avrupa Yakası'nda Anadolu'ya nazaran daha fazla olduğunu dile getirdi.İstanbul'da 100 bine yakın binanın olası depremde yıkılabileceğinin dillendirildiğini belirten Görür, 20 bin binanın yıkılması halinde bile 800 bin insanın can güvenliğinin tehlikede olacağını vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20230922/prof-dr-naci-gorurden-deprem-aciklamasi-durdurmak-mumkun-degil-1075692849.html

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naci görür, deprem, istanbul, marmara denizi, marmara bölgesi