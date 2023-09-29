https://sputniknews.com.tr/20230929/orbandan-ab-engeli-ukraynadaki-macarlarin-haklarini-iade-edilene-kadar-uluslararasi-destek-yok--1075873111.html

Orban'dan AB engeli: 'Ukrayna'daki Macarların haklarını iade edilene kadar uluslararası destek yok'

Orban'dan AB engeli: 'Ukrayna'daki Macarların haklarını iade edilene kadar uluslararası destek yok'

Orban, Ukrayna'daki etnik Macarların dil hakları iade edilene kadar uluslararası alanda Ukrayna'ya hiçbir konuda destek olmayacağını söyledi. 29.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-29T15:37+0300

2023-09-29T15:37+0300

2023-09-29T15:37+0300

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Macaristan Başbakanı Orban, Ukrayna ve İsveç'in AB ve NATO üyelikleri konusunda Macaristan Parlamentosu'nda açıklamalarda bulundu. Orban, Ukrayna'daki Macarların ana dil hakkının kısıtlandığını belirterek, "2017 yılında okullarda azınlık dillerinin kullanımının yasaklandığından beri Ukrayna'da 150 bin etnik Macar'a baskı yapılıyor. Macar okullarını Ukrayna okullarını dönüştürmek istiyorlar. Dönüştüremezlerse de bu okulları kapatacaklar. Ukrayna'daki etnik Macarların hakkını savunmaya devam edeceğim ve Macarların haklarını garanti altına alan yasaları geri getirene kadar Ukrayna'yı uluslararası arenada hiçbir konuda desteklemiyorum" ifadeleri kaydetti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna'nın doğusunda bulunan Rusların da ana dil kullanımını yasaklamıştı. Bu yasak hem Ukrayna içindeki etnik Ruslar tarafından hem de Rusya tarafından tepkiyle karşılanmıştı. AB ülkelerinin Aralık ayında Ukrayna'nın katılım müzakerelerine başlamasına izin verip vermeyeceklerine karar vermeleri bekleniyor. Bir ülkenin AB üyesi olması için 27 ülkenin de onayı gerekli. 'İsveç'in NATO onayı acil bir durum değil'Ukrayna'ya silah göndermeyi reddeden Orban, Macaristan'ın İsveç'in NATO'ya katılma teklifini onaylamak için 'acele etmediğini' ve ortada 'İsveç'in güvenliğine yönelik bir tehdit' olmadığını belirtti.Orban Pazartesi günü parlamentoda yaptığı konuşmada Brüksel'in Avrupa'yı 'Rus enerjisinden vazgeçirme planının Avrupa'nın ve Macaristan'ın çıkarlarına aykırı' olduğunu da söylemişti. Macaristan büyük ölçüde Rus petrol ve gaz tedarikine bağımlı olsa da son yıllarda Macar Başbakan Katar, Türkiye ve Azerbaycan ile gelecekteki gaz sevkiyatları konusunda görüşmeler yaparak tedariklerini çeşitlendirmek istediklerini belirtiyor.

https://sputniknews.com.tr/20230925/orban-rusyadan-enerjiyi-reddetmek-abnin-cikarlarina-aykiri-1075752705.html

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