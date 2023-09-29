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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230929/leopard-tankini-yok-eden-rus-askerlerine-1-milyon-ruble-odul--1075877047.html
Leopard tankını yok eden Rus askerlerine 1 milyon ruble ödül
Leopard tankını yok eden Rus askerlerine 1 milyon ruble ödül
Rusya Savunma Bakanlığı, Almanya'nın Ukrayna'ya verdiği Leopard tankını imha eden Rus tank mürettebatına 1 milyon ruble ödül verdi 29.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-29T17:58+0300
2023-09-29T17:58+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı, Cuma günü yaptığı açıklamada Batı Askeri Bölgesi Birinci Muhafız Tank Mürettabı'na özel askeri operasyon bölgesinde Ukrayna ordusunun Leopard tankını imha ettikleri için 1 milyon rublelik (280 bin tl) ödül verdiğini açıkladı. Bakanlık tankın Rus askerlerinin Kupyansk cephe hattında Ukrayna'nın bir başka saldırı girişimini engellediği sırada tankın imha edildiğini de belirtti.Bakanlık, Leopard tankının bir Rus drone'u ile takip edildiği, devamında ise D-30 obüsü ile tek atışta imha edildiğini açıkladı. Styopa kod adlı obüs komutanı çok konuşulan Leopard tanklarının tek vuruşta imha edildiği ve devamının da geleceğini belirtti. Tankı yok eden Rus mürettebatından Styopa, "Normal bir gündü. Bizim saatimiz geldi, bilgi ve sonrasında koordinatları aldık. Hızlı bir şekilde yanıt vererek atışı yaptık. Birkaç dakika sonra tankı vurduğumuz bilgisini aldık. Yani, gördüğünüz üzere bu tanklar o kadar da 'zorlu' olmadı. Her şeyde olduğu gibi bu da parçalandı." dedi.Mürettebat lideri Gamlet ise, "Alman tanklarını yok etmek için Lancet drone'u kullandık. Ekibimizdeki herkes çok profesyonel olduğu için her şey çok hızlı ilerliyor. Hedefi gördüğümüz gibi Lancet drone'u tanka doğru uçurduk. Bu sadece benim başarım değil, bu bir takım başarısı. Düşmanlar, Lancetlerin ne kadar iyi çalıştıklarını anladıkca daha fazla korkuyor. Sadece Alman Leopard'ı değil, ayrıca Polonya'dan Zırhlı Araç Krabs da var, onları da başarıyla yok ettik ve bize karşı şansları bile yok. Bu arada, şimdi ise Amerikan Abramslarını bekliyoruz. Onlara sıcak bir karşılama hazırlayacağız" ifadelerini kullandı. Ukrayna birlikleri, Kiev'in haziran ayında başlattığı başarısız karşı saldırının ilk aşamalarında Leopard 1 ve daha gelişmiş versiyonu olan Leopard 2'yi yaygın olarak kullandı. En son Kupyansk cephe hattında olmak üzere düzinelerce Leopard tankının imha edildiğine dair raporlar ortaya çıktı.
https://sputniknews.com.tr/20230923/rus-ordusu-ukraynada-icinde-alman-murettebati-olan-leopard-tankiniimhaetti-1075707250.html
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ukrayna, ukrayna krizi, leopard, leopard 2, rus askeri, almanya
ukrayna, ukrayna krizi, leopard, leopard 2, rus askeri, almanya

Leopard tankını yok eden Rus askerlerine 1 milyon ruble ödül

17:58 29.09.2023
© AP Photo / ECKEHARD SCHULZLeopard 1
Leopard 1 - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2023
© AP Photo / ECKEHARD SCHULZ
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Rusya Savunma Bakanlığı, Almanya'nın Ukrayna'ya verdiği Leopard tankını imha eden Rus tank mürettebatına 1 milyon ruble ödül verdi
Rusya Savunma Bakanlığı, Cuma günü yaptığı açıklamada Batı Askeri Bölgesi Birinci Muhafız Tank Mürettabı'na özel askeri operasyon bölgesinde Ukrayna ordusunun Leopard tankını imha ettikleri için 1 milyon rublelik (280 bin tl) ödül verdiğini açıkladı. Bakanlık tankın Rus askerlerinin Kupyansk cephe hattında Ukrayna'nın bir başka saldırı girişimini engellediği sırada tankın imha edildiğini de belirtti.
Bakanlık, Leopard tankının bir Rus drone'u ile takip edildiği, devamında ise D-30 obüsü ile tek atışta imha edildiğini açıkladı. Styopa kod adlı obüs komutanı çok konuşulan Leopard tanklarının tek vuruşta imha edildiği ve devamının da geleceğini belirtti.
Tankı yok eden Rus mürettebatından Styopa, "Normal bir gündü. Bizim saatimiz geldi, bilgi ve sonrasında koordinatları aldık. Hızlı bir şekilde yanıt vererek atışı yaptık. Birkaç dakika sonra tankı vurduğumuz bilgisini aldık. Yani, gördüğünüz üzere bu tanklar o kadar da 'zorlu' olmadı. Her şeyde olduğu gibi bu da parçalandı." dedi.
Mürettebat lideri Gamlet ise, "Alman tanklarını yok etmek için Lancet drone'u kullandık. Ekibimizdeki herkes çok profesyonel olduğu için her şey çok hızlı ilerliyor. Hedefi gördüğümüz gibi Lancet drone'u tanka doğru uçurduk. Bu sadece benim başarım değil, bu bir takım başarısı. Düşmanlar, Lancetlerin ne kadar iyi çalıştıklarını anladıkca daha fazla korkuyor. Sadece Alman Leopard'ı değil, ayrıca Polonya'dan Zırhlı Araç Krabs da var, onları da başarıyla yok ettik ve bize karşı şansları bile yok. Bu arada, şimdi ise Amerikan Abramslarını bekliyoruz. Onlara sıcak bir karşılama hazırlayacağız" ifadelerini kullandı.
Ukrayna birlikleri, Kiev'in haziran ayında başlattığı başarısız karşı saldırının ilk aşamalarında Leopard 1 ve daha gelişmiş versiyonu olan Leopard 2'yi yaygın olarak kullandı. En son Kupyansk cephe hattında olmak üzere düzinelerce Leopard tankının imha edildiğine dair raporlar ortaya çıktı.
Zaporojye bölgesindeki Rus Topçu birliklerinin çalışmaları - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2023
Ukrayna krizi
Rus ordusu, Ukrayna'da içinde Alman mürettebatı olan Leopard tankını imha etti
23 Eylül, 16:24
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