https://sputniknews.com.tr/20230929/ispanyada-guvenoyu-alamayan-sag-goruslu-halk-partisi-azinlik-hukumeti-kuramadi-1075881588.html
İspanya'da güvenoyu alamayan sağ görüşlü Halk Partisi azınlık hükümeti kuramadı
İspanya'da güvenoyu alamayan sağ görüşlü Halk Partisi azınlık hükümeti kuramadı
İspanya'da 27 Kasım'a kadar Bask ve Katalan siyasi partilerin desteğiyle azınlık sol koalisyon hükümeti kurulamazsa ocakta bir kez daha seçime gidilecek. 29.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-29T19:43+0300
2023-09-29T19:43+0300
2023-09-29T19:43+0300
dünya
katalan
katalan bağımsızlık
katalan ayrılıkçı
ispanya
ispanya başbakanı pedro sanchez
ispanya sosyalist işçi partisi (psoe)
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İspanya'da 23 Temmuz'daki erken genel seçimlerde en fazla milletvekilini çıkardığı için Kral 6. Felipe'nin hükümeti kurmakla görevlendirdiği merkez sağcı Halk Partisi'nin (PP) lideri Alberto Nunez Feijoo, azınlık hükümeti kurma girişiminde meclisten güvenoyu alamadı. Feijoo, 350 sandalyeli mecliste basit çoğunluğun yeterli olduğu ikinci tur oylamada 172 evet karşı 177 hayır oyuyla hükümeti kuramadı. Feijoo'ya partisinden 137 milletvekilinin dışında, 33 milletvekili bulunan aşırı sağcı Vox ile birer milletvekiline sahip Kanarya Koalisyonu ve Navarra Halk Birliği destek verdi. Ayrılıkçı Katalan siyasi partiler, olası sol azınlık hükümetine destek vermek için hüküm giyen veya yargılanan Katalan siyasetçilere af ve bağımsızlık referandumu yapılması amacıyla gerekli koşulların sağlanması şartını koydu.Parlamenter monarşiyle yönetilen İspanya'da süreç gereği Kral 6. Felipe'nin siyasi partilerin liderlerini bir kez daha çağırıp görüşmesi gerekiyor. Kral'ın hükümeti kurma görevini bu kez Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) lideri ve Başbakan Pedro Sanchez'e vereceği öngörülüyor. İspanya'da temmuzdaki seçimden sonra oluşan meclis aritmetiğine göre tek olasılık, ayrılıkçı Bask ve Katalan siyasi partilerin dışarıdan desteğiyle PSOE ve Sumar (sol görüşlü 17 partinin birleşimiyle kurulan siyasi ittifak) arasında azınlık koalisyon hükümeti kurulması olarak görülüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230712/ispanya-basbakani-sanchez-cumhurbaskani-erdogana-abye-uyelik-surecinde-katki-sozu-verdi-1073474888.html
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katalan, katalan bağımsızlık, katalan ayrılıkçı, ispanya, ispanya başbakanı pedro sanchez, ispanya sosyalist işçi partisi (psoe)
katalan, katalan bağımsızlık, katalan ayrılıkçı, ispanya, ispanya başbakanı pedro sanchez, ispanya sosyalist işçi partisi (psoe)
İspanya'da güvenoyu alamayan sağ görüşlü Halk Partisi azınlık hükümeti kuramadı
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İspanya'da 27 Kasım'a kadar Bask ve Katalan siyasi partilerin desteğiyle azınlık sol koalisyon hükümeti kurulamazsa ocakta bir kez daha seçime gidilecek.
İspanya'da 23 Temmuz'daki erken genel seçimlerde en fazla milletvekilini çıkardığı için Kral 6. Felipe'nin hükümeti kurmakla görevlendirdiği merkez sağcı Halk Partisi'nin (PP) lideri Alberto Nunez Feijoo, azınlık hükümeti kurma girişiminde meclisten güvenoyu alamadı. Feijoo, 350 sandalyeli mecliste basit çoğunluğun yeterli olduğu ikinci tur oylamada 172 evet karşı 177 hayır oyuyla hükümeti kuramadı. Feijoo'ya partisinden 137 milletvekilinin dışında, 33 milletvekili bulunan aşırı sağcı Vox ile birer milletvekiline sahip Kanarya Koalisyonu ve Navarra Halk Birliği destek verdi.
Ayrılıkçı Katalan siyasi partiler, olası sol azınlık hükümetine destek vermek için hüküm giyen veya yargılanan Katalan siyasetçilere af ve bağımsızlık referandumu yapılması amacıyla gerekli koşulların sağlanması şartını koydu.
Parlamenter monarşiyle yönetilen İspanya'da süreç gereği Kral 6. Felipe'nin siyasi partilerin liderlerini bir kez daha çağırıp görüşmesi gerekiyor. Kral'ın hükümeti kurma görevini bu kez Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) lideri ve Başbakan Pedro Sanchez'e vereceği öngörülüyor.
İspanya'da temmuzdaki seçimden sonra oluşan meclis aritmetiğine göre tek olasılık, ayrılıkçı Bask ve Katalan siyasi partilerin dışarıdan desteğiyle PSOE ve Sumar (sol görüşlü 17 partinin birleşimiyle kurulan siyasi ittifak) arasında azınlık koalisyon hükümeti kurulması olarak görülüyor.