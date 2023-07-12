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https://sputniknews.com.tr/20230712/ispanya-basbakani-sanchez-cumhurbaskani-erdogana-abye-uyelik-surecinde-katki-sozu-verdi-1073474888.html
İspanya Başbakanı Sanchez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a AB'ye üyelik sürecinde katkı sözü verdi
İspanya Başbakanı Sanchez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a AB'ye üyelik sürecinde katkı sözü verdi
NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Türkiye'nin AB'ye üyelik... 12.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-12T20:09+0300
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dünya
ispanya
türkiye
arda güler
ispanya başbakanı pedro sanchez
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Sanchez, basın toplantısında yaptığı konuşmada, Erdoğan ile yaptığı görüşmeye de değindi.AB dönem başkanlığını yıl sonuna kadar yürütecek İspanya'nın Başbakanı Sanchez, bu dönemde, AB'ye üyelik sürecinde Türkiye'yi ilgilendiren konuları gündeme getirmeye çalışacaklarına dair Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söz verdiğini söyledi."Türkiye'nin kendisini AB'ye daha uzak değil daha yakın hissetmesini sağlamak için bu aylarda (AB dönem başkanlığı) nasıl adımlar atabileceğimizi tam olarak görmeliyiz." diyen Sanchez, Türkiye'nin öncelikli olarak talep ettiği vize serbestliği ve Gümrük Birliği anlaşmasının düzenlenmesi konularına İspanya olarak her zaman pozitif yaklaştıklarını ifade etti.Sanchez, İspanya'nın AB içinde tek başına karar veremeyeceğini ancak AB dönem başkanlığının verdiği yetkiler dahilinde Türkiye'yi ilgilendiren bu iki konunun gündeme getirilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.Sanchez ayrıca, hükümetler arası ikili zirveler yapan Türkiye ve İspanya'nın arasında stratejik ve kapsamlı ortaklık olduğunu vurguladı.Diğer yandan Sanchez, milli futbolcu Arda Güler'in Real Madrid'e transfer olmasının da Erdoğan ile yaptığı toplantıda gündeme geldiğini aktardı.Basketbol ile daha fazla ilgilendiğini o yüzden Real Madrid'in Türk futbolcuyu transferinden haberi olmadığını söyleyen İspanya Başbakanı, "Öyle gözüküyor ki Real Madrid 18 yaşında bir Türk futbolcu transfer etmiş. Çok büyük bir futbolcuymuş, Real Madrid'de şansının bol olmasını diliyorum." dedi.Bu arada, İspanya'da 23 Temmuz'da erken genel seçimler yapılacak.
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ispanya, türkiye, arda güler, ispanya başbakanı pedro sanchez
ispanya, türkiye, arda güler, ispanya başbakanı pedro sanchez

İspanya Başbakanı Sanchez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a AB'ye üyelik sürecinde katkı sözü verdi

20:09 12.07.2023 (güncellendi: 20:10 12.07.2023)
© AFP 2023 / JAVIER SORIANOPedro Sanchez
Pedro Sanchez - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2023
© AFP 2023 / JAVIER SORIANO
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NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinde destek sözü verdi.
Sanchez, basın toplantısında yaptığı konuşmada, Erdoğan ile yaptığı görüşmeye de değindi.
AB dönem başkanlığını yıl sonuna kadar yürütecek İspanya'nın Başbakanı Sanchez, bu dönemde, AB'ye üyelik sürecinde Türkiye'yi ilgilendiren konuları gündeme getirmeye çalışacaklarına dair Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söz verdiğini söyledi.
"Türkiye'nin kendisini AB'ye daha uzak değil daha yakın hissetmesini sağlamak için bu aylarda (AB dönem başkanlığı) nasıl adımlar atabileceğimizi tam olarak görmeliyiz." diyen Sanchez, Türkiye'nin öncelikli olarak talep ettiği vize serbestliği ve Gümrük Birliği anlaşmasının düzenlenmesi konularına İspanya olarak her zaman pozitif yaklaştıklarını ifade etti.
Sanchez, İspanya'nın AB içinde tek başına karar veremeyeceğini ancak AB dönem başkanlığının verdiği yetkiler dahilinde Türkiye'yi ilgilendiren bu iki konunun gündeme getirilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.
Sanchez ayrıca, hükümetler arası ikili zirveler yapan Türkiye ve İspanya'nın arasında stratejik ve kapsamlı ortaklık olduğunu vurguladı.
Diğer yandan Sanchez, milli futbolcu Arda Güler'in Real Madrid'e transfer olmasının da Erdoğan ile yaptığı toplantıda gündeme geldiğini aktardı.
Basketbol ile daha fazla ilgilendiğini o yüzden Real Madrid'in Türk futbolcuyu transferinden haberi olmadığını söyleyen İspanya Başbakanı, "Öyle gözüküyor ki Real Madrid 18 yaşında bir Türk futbolcu transfer etmiş. Çok büyük bir futbolcuymuş, Real Madrid'de şansının bol olmasını diliyorum." dedi.
Bu arada, İspanya'da 23 Temmuz'da erken genel seçimler yapılacak.
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