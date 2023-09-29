https://sputniknews.com.tr/20230929/is-yukune-dayanamayan-deve-bayildi-1075878209.html
İş yüküne dayanamayan deve bayıldı
İş yüküne dayanamayan deve bayıldı
Türkiye'nin önemli turizm bölgelerinden olan Kapadokya'da, iş yüküne dayanamayan deve yol kenarına bayıldı. 29.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-29T18:14+0300
2023-09-29T18:14+0300
2023-09-29T18:14+0300
yaşam
deve
kapadokya
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/1d/1075878051_0:277:496:556_1920x0_80_0_0_2afadd3c1dd3ffab43a77f4efd6f2675.jpg
Kapadokya’da, bölgeye gelen turistleri gezdiren deve iş yüküne dayanamayarak yol kenarına bayıldı. Hareketsiz kalan deveye çevredekiler ve turistler tarafından su dökülerek ayıltılmaya çalışıldı.Baygınlık geçiren deve, çevredeki vatandaşlarca görüntülenirken, devenin bir süre sonra kendine geldiği öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20230724/silide-dunyanin-en-buyuk-insan-temsilli-tarapaca-devi-jeoglifi-1073916903.html
kapadokya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/1d/1075878051_0:231:496:603_1920x0_80_0_0_758184b6d994f420a5ecc1396bb0d295.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
deve, kapadokya, türkiye
İş yüküne dayanamayan deve bayıldı
Abone ol
Türkiye'nin önemli turizm bölgelerinden olan Kapadokya'da, iş yüküne dayanamayan deve yol kenarına bayıldı.
Kapadokya’da, bölgeye gelen turistleri gezdiren deve iş yüküne dayanamayarak yol kenarına bayıldı.
Hareketsiz kalan deveye çevredekiler ve turistler tarafından su dökülerek ayıltılmaya çalışıldı.
Baygınlık geçiren deve, çevredeki vatandaşlarca görüntülenirken, devenin bir süre sonra kendine geldiği öğrenildi.