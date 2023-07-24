Şili'de dünyanın en büyük insan temsilli 'Tarapaca Devi' jeoglifi

© AADünyanın en büyük insan temsilli jeoglifi (insanlar tarafından yapılmış dev yer motifleri) olan Tarapaca Devi, havadan görüntülendi.
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© AA
Dünyanın en büyük insan temsilli jeoglifi (insanlar tarafından yapılmış dev yer motifleri) olan Tarapaca Devi, havadan görüntülendi.
© AAHakkında pek az şey bilinen bu jeoglifin, Atacama Devi figürünün bölge sakinleri tarafından Milattan Sonra 900 ile 1450 yılları arasında yapıldığı düşünülüyor.
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© AA
Hakkında pek az şey bilinen bu jeoglifin, Atacama Devi figürünün bölge sakinleri tarafından Milattan Sonra 900 ile 1450 yılları arasında yapıldığı düşünülüyor.
© AABu büyük ölçekli coğrafi çizimlerin neredeyse 50’si insanları andıran figürleri betimliyor.
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© AA
Bu büyük ölçekli coğrafi çizimlerin neredeyse 50’si insanları andıran figürleri betimliyor.
© AA 'Tarapaca Devi' jeoglifi, Şili'de dünyanın en büyük insan temsili olarak kabul ediliyor.
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© AA
'Tarapaca Devi' jeoglifi, Şili'de dünyanın en büyük insan temsili olarak kabul ediliyor.
© AAPeru'da Yamagata Universitesi'nde 2019'da yapılan açıklamaya göre; Nazca Platosu civarında 143 jeoglif daha keşfedilmişti.
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© AA
Peru'da Yamagata Universitesi'nde 2019'da yapılan açıklamaya göre; Nazca Platosu civarında 143 jeoglif daha keşfedilmişti.