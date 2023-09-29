https://sputniknews.com.tr/20230929/ingiltere-rusyaya-yonelik-yaptirim-listesini-genisletti-1075875152.html
İngiltere, Rusya'ya yönelik yaptırım listesini genişletti
İngiltere, Rusya'ya yönelik yaptırım listesini genişletti
İngiltere, Rusya'ya yönelik yaptırımlar listesini genişleterek bu listeye 3 önemli ismi ekledi. 29.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-29T18:15+0300
2023-09-29T18:15+0300
2023-09-29T18:15+0300
ukrayna krizi
ukrayna
rusya acil durumlar bakanlığı (emercom)
birleşik rusya partisi
rusya merkez seçim komisyonu
donetsk halk cumhuriyeti (dnr)
zaporojye
herson
kırım
yaptırım
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Söz konusu listeye Acil Durumlar Bakanlığı Başkanı Aleksandr Kurenkov'un yanı sıra Birleşik Rusya Partisi Merkez Yürütme Komitesi Başkanı Aleksandr Sidyakin ve Merkez Seçim Komisyonu Sekreteri Nataliya Budarina da eklendi. Bu kişiler "Ukrayna'yı istikrarsızlaştırmakla" suçlanıyor. Yaptırımların ayrıca Merkez Seçim Komisyonu'nun Rusya'ya katılan bölgelerde seçim düzenlemesi nedeniyle de uygulandığı belirtildi.Yayımlanan liste ayrıca şu isimler de yer alıyor:- Donetsk Halk Cumhuriyeti Hükümet Başkan Yardımcısı Vekili Vladimir Ejikov,- Zaporojye Bölgesi İdare Başkan Yardımcısı Viktor Yemelyanenko,- Herson Bölge İdaresi Başkanı Andrey Alekseyenko,- Kırım Cumhuriyeti Adalet Bakan Oleg Shapovalov ve diğerleri.İngiltere Rusya'ya yönelik yaptırım listesini en son 8 Ağustos'ta genişletmişti. O zaman listeye stratejik öneme sahip Rus şirketleri de dahil edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230519/ingiltere-rusyadan-elmas-bakir-aluminyum-ve-nikel-ithalatina-yaptirim-getiriyor-1071312895.html
ukrayna
zaporojye
herson
kırım
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ukrayna, rusya acil durumlar bakanlığı (emercom), birleşik rusya partisi, rusya merkez seçim komisyonu, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), zaporojye, herson, kırım, yaptırım
ukrayna, rusya acil durumlar bakanlığı (emercom), birleşik rusya partisi, rusya merkez seçim komisyonu, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), zaporojye, herson, kırım, yaptırım
İngiltere, Rusya'ya yönelik yaptırım listesini genişletti
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İngiltere, Rusya'ya yönelik yaptırımlar listesini genişleterek bu listeye 3 önemli ismi ekledi.
Söz konusu listeye Acil Durumlar Bakanlığı Başkanı Aleksandr Kurenkov'un yanı sıra Birleşik Rusya Partisi Merkez Yürütme Komitesi Başkanı Aleksandr Sidyakin ve Merkez Seçim Komisyonu Sekreteri Nataliya Budarina da eklendi. Bu kişiler "Ukrayna'yı istikrarsızlaştırmakla" suçlanıyor. Yaptırımların ayrıca Merkez Seçim Komisyonu'nun Rusya'ya katılan bölgelerde seçim düzenlemesi nedeniyle de uygulandığı belirtildi.
Yayımlanan liste ayrıca şu isimler de yer alıyor:
- Donetsk Halk Cumhuriyeti Hükümet Başkan Yardımcısı Vekili Vladimir Ejikov,
- Zaporojye Bölgesi İdare Başkan Yardımcısı Viktor Yemelyanenko,
- Herson Bölge İdaresi Başkanı Andrey Alekseyenko,
- Kırım Cumhuriyeti Adalet Bakan Oleg Shapovalov ve diğerleri.
İngiltere Rusya'ya yönelik yaptırım listesini en son 8 Ağustos'ta genişletmişti. O zaman listeye stratejik öneme sahip Rus şirketleri de dahil edilmişti.