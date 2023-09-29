https://sputniknews.com.tr/20230929/ingiltere-rusyaya-yonelik-yaptirim-listesini-genisletti-1075875152.html

İngiltere, Rusya'ya yönelik yaptırım listesini genişletti

İngiltere, Rusya'ya yönelik yaptırım listesini genişletti

İngiltere, Rusya'ya yönelik yaptırımlar listesini genişleterek bu listeye 3 önemli ismi ekledi. 29.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-29T18:15+0300

2023-09-29T18:15+0300

2023-09-29T18:15+0300

ukrayna krizi

ukrayna

rusya acil durumlar bakanlığı (emercom)

birleşik rusya partisi

rusya merkez seçim komisyonu

donetsk halk cumhuriyeti (dnr)

zaporojye

herson

kırım

yaptırım

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Söz konusu listeye Acil Durumlar Bakanlığı Başkanı Aleksandr Kurenkov'un yanı sıra Birleşik Rusya Partisi Merkez Yürütme Komitesi Başkanı Aleksandr Sidyakin ve Merkez Seçim Komisyonu Sekreteri Nataliya Budarina da eklendi. Bu kişiler "Ukrayna'yı istikrarsızlaştırmakla" suçlanıyor. Yaptırımların ayrıca Merkez Seçim Komisyonu'nun Rusya'ya katılan bölgelerde seçim düzenlemesi nedeniyle de uygulandığı belirtildi.Yayımlanan liste ayrıca şu isimler de yer alıyor:- Donetsk Halk Cumhuriyeti Hükümet Başkan Yardımcısı Vekili Vladimir Ejikov,- Zaporojye Bölgesi İdare Başkan Yardımcısı Viktor Yemelyanenko,- Herson Bölge İdaresi Başkanı Andrey Alekseyenko,- Kırım Cumhuriyeti Adalet Bakan Oleg Shapovalov ve diğerleri.İngiltere Rusya'ya yönelik yaptırım listesini en son 8 Ağustos'ta genişletmişti. O zaman listeye stratejik öneme sahip Rus şirketleri de dahil edilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230519/ingiltere-rusyadan-elmas-bakir-aluminyum-ve-nikel-ithalatina-yaptirim-getiriyor-1071312895.html

ukrayna

zaporojye

herson

kırım

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Sputnik Türkiye

ukrayna, rusya acil durumlar bakanlığı (emercom), birleşik rusya partisi, rusya merkez seçim komisyonu, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), zaporojye, herson, kırım, yaptırım