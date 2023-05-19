https://sputniknews.com.tr/20230519/ingiltere-rusyadan-elmas-bakir-aluminyum-ve-nikel-ithalatina-yaptirim-getiriyor-1071312895.html

İngiltere, Rusya'dan elmas, bakır, alüminyum ve nikel ithalatına yaptırım getiriyor

İngiltere, Rusya'dan elmas, bakır, alüminyum ve nikel ithalatına yaptırım getiriyor

İngiltere Başbakanı Sunak, Rusya'dan elmas, bakır, alüminyum ve nikel ithalatına yaptırım uygulanacağını duyurdu. 19.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-19T17:46+0300

2023-05-19T17:46+0300

2023-05-19T17:46+0300

dünya

ingiltere

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bakır

nikel

alüminyum

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Sky News’in aktardığına göre İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, ülkesinin Rusya'dan elmas, bakır, alüminyum ve nikel ithalatına ambargo uygulayacağını açıkladı.Yaptırımlar ayrıca 4 milyar dolarlık elmas ihracat pazarının dondurulmasını da öngörüyor.İngiltere ayrıca Rus askeri-sanayi kompleksiyle bağlantılı 86 kişi ve şirkete karşı kısıtlayıcı tedbirler getiriyor.The Guardian’a göre, İngiltere'nin 2022'de Rusya'dan elmas ve metallere uyguladığı yüzde 35'lik cezai tarifeler göz önüne alındığında, bunların ithalatına doğrudan yasak getirilmesi büyük ölçüde sembolik bir adım.

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ingiltere, rusya, bakır, nikel, alüminyum