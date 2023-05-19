https://sputniknews.com.tr/20230519/ingiltere-rusyadan-elmas-bakir-aluminyum-ve-nikel-ithalatina-yaptirim-getiriyor-1071312895.html
İngiltere, Rusya'dan elmas, bakır, alüminyum ve nikel ithalatına yaptırım getiriyor
İngiltere, Rusya'dan elmas, bakır, alüminyum ve nikel ithalatına yaptırım getiriyor
İngiltere Başbakanı Sunak, Rusya'dan elmas, bakır, alüminyum ve nikel ithalatına yaptırım uygulanacağını duyurdu. 19.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-19T17:46+0300
2023-05-19T17:46+0300
2023-05-19T17:46+0300
dünya
ingiltere
rusya
bakır
nikel
alüminyum
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Sky News’in aktardığına göre İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, ülkesinin Rusya'dan elmas, bakır, alüminyum ve nikel ithalatına ambargo uygulayacağını açıkladı.Yaptırımlar ayrıca 4 milyar dolarlık elmas ihracat pazarının dondurulmasını da öngörüyor.İngiltere ayrıca Rus askeri-sanayi kompleksiyle bağlantılı 86 kişi ve şirkete karşı kısıtlayıcı tedbirler getiriyor.The Guardian’a göre, İngiltere'nin 2022'de Rusya'dan elmas ve metallere uyguladığı yüzde 35'lik cezai tarifeler göz önüne alındığında, bunların ithalatına doğrudan yasak getirilmesi büyük ölçüde sembolik bir adım.
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ingiltere, rusya, bakır, nikel, alüminyum
ingiltere, rusya, bakır, nikel, alüminyum
İngiltere, Rusya'dan elmas, bakır, alüminyum ve nikel ithalatına yaptırım getiriyor
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İngiltere Başbakanı Sunak, Rusya'dan elmas, bakır, alüminyum ve nikel ithalatına yaptırım uygulanacağını duyurdu.
Sky News’in aktardığına göre İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, ülkesinin Rusya'dan elmas, bakır, alüminyum ve nikel ithalatına ambargo uygulayacağını açıkladı.
Yaptırımlar ayrıca 4 milyar dolarlık elmas ihracat pazarının dondurulmasını da öngörüyor.
İngiltere ayrıca Rus askeri-sanayi kompleksiyle bağlantılı 86 kişi ve şirkete karşı kısıtlayıcı tedbirler getiriyor.
The Guardian’a göre, İngiltere'nin 2022'de Rusya'dan elmas ve metallere uyguladığı yüzde 35'lik cezai tarifeler göz önüne alındığında, bunların ithalatına doğrudan yasak getirilmesi büyük ölçüde sembolik bir adım.