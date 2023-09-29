https://sputniknews.com.tr/20230929/ingiliz-silahli-kuvvetleri-baskani-rusyanin-savunma-hatti-batinin-dusundugunden-daha-guclu-1075868647.html
İngiliz Silahlı Kuvvetleri Başkanı: Rusya'nın savunma hattı Batı'nın düşündüğünden daha güçlü
İngiliz Silahlı Kuvvetleri Başkanı: Rusya'nın savunma hattı Batı'nın düşündüğünden daha güçlü
Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Amiral Tony Radakin Kiev'in karşı saldırı başlatma kararında geç kaldığına dikkat çekerek Rusya'nın savunma hattının... 29.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-29T16:36+0300
2023-09-29T16:36+0300
2023-09-29T16:36+0300
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Times gazetesi Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Oramiral Tony Radakin sözlerini "Rus Silahlı Kuvvetleri'nin savunma hattının Batı'nın düşündüğünden daha güçlü olduğu ortaya çıktı ve bu nedenle Ukrayna karşı saldırısı yavaş ilerliyor." şeklinde aktardı.Genelkurmay Başkanı Radakin'e göre Ukrayna'nın karşı saldırısının kısa vadede nasıl sonuçlanacağına dair beklentilerini düşürülmeli. Radakin hem askeri hem de ekonomik güç gerektiren bir "yıpratma savaşı" yaşandığını vurguladı.Radakin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin görevinin ve seferber edilen Ukraynalı askerlerin askeri eğitim eksikliğinin yanı sıra hem Sovyet dönemi hem de Batı tarzı teçhizatı içeren silahlanmanın iç içe geçmişliği nedeniyle karmaşık olduğunu vurguladı. Buna ek olarak Radakin, Kiev'in karşı saldırı başlatma kararında geç kaldığını da sözlerine ekledi.Radakin sözlerine şöyle devam ederek: "Karşı taarruzun başlangıcına bakarsanız, Ukrayna'nın daha fazla ekipman ve mühimmat elde etmek istediği anlar oldu. Sonra kötü hava koşulları geldi ve bu karşı saldırının başlamasını etkiledi. Ardından Rusya'nın kabiliyetlerine ilişkin askeri bir analiz yapıldı. Ve sonra ortaya çıktı ki aslında bazı Rus savunma hatları başlangıçta düşünülenden daha güçlüydü" sözlerini tamamladı.Ukrayna ordusu 4 Haziran'dan bu yana başarısız taarruz girişimlerinde bulunuyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 12 Eylül'de yaptığı açıklamada Kiev'in bu zamana kadar 71 bin 500 askeri personel ve yaklaşık 18 bin 500 tank ve diğer zırhlı araçlarını kaybettiğini söylemişti. Rusya Savunma Bakanlığı Başkanı Sergey Şoygu ise 26 Eylül'de yaptığı açıklamada Ukrayna'nın kayıplarının sadece bu ay 17 bin kişiyi aştığını ve "karşı saldırının" kayda değer bir sonuç vermediğini söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20230924/ingiltere-daha-fazla-ukrayna-askerini-egitmeye-hazirlaniyor-1075722381.html
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İngiliz Silahlı Kuvvetleri Başkanı: Rusya'nın savunma hattı Batı'nın düşündüğünden daha güçlü
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Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Amiral Tony Radakin Kiev'in karşı saldırı başlatma kararında geç kaldığına dikkat çekerek Rusya'nın savunma hattının düşündüklerinden daha güçlü olduğunu belirtti.
Times gazetesi Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Oramiral Tony Radakin sözlerini "Rus Silahlı Kuvvetleri'nin savunma hattının Batı'nın düşündüğünden daha güçlü olduğu ortaya çıktı ve bu nedenle Ukrayna karşı saldırısı yavaş ilerliyor." şeklinde aktardı.
Genelkurmay Başkanı Radakin'e göre Ukrayna'nın karşı saldırısının kısa vadede nasıl sonuçlanacağına dair beklentilerini düşürülmeli. Radakin hem askeri hem de ekonomik güç gerektiren bir "yıpratma savaşı" yaşandığını vurguladı.
"Muharebeleri ordu kazanır ama savaşları kazanma eğiliminde olan ekonomi ve sürdürülebilirliktir."
Radakin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin görevinin ve seferber edilen Ukraynalı askerlerin askeri eğitim eksikliğinin yanı sıra hem Sovyet dönemi hem de Batı tarzı teçhizatı içeren silahlanmanın iç içe geçmişliği nedeniyle karmaşık olduğunu vurguladı. Buna ek olarak Radakin, Kiev'in karşı saldırı başlatma kararında geç kaldığını da sözlerine ekledi.
Radakin sözlerine şöyle devam ederek: "Karşı taarruzun başlangıcına bakarsanız, Ukrayna'nın daha fazla ekipman ve mühimmat elde etmek istediği anlar oldu. Sonra kötü hava koşulları geldi ve bu karşı saldırının başlamasını etkiledi. Ardından Rusya'nın kabiliyetlerine ilişkin askeri bir analiz yapıldı. Ve sonra ortaya çıktı ki aslında bazı Rus savunma hatları başlangıçta düşünülenden daha güçlüydü" sözlerini tamamladı.
Ukrayna ordusu 4 Haziran'dan bu yana başarısız taarruz girişimlerinde bulunuyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 12 Eylül'de yaptığı açıklamada Kiev'in bu zamana kadar 71 bin 500 askeri personel ve yaklaşık 18 bin 500 tank ve diğer zırhlı araçlarını kaybettiğini söylemişti. Rusya Savunma Bakanlığı Başkanı Sergey Şoygu ise 26 Eylül'de yaptığı açıklamada Ukrayna'nın kayıplarının sadece bu ay 17 bin kişiyi aştığını ve "karşı saldırının" kayda değer bir sonuç vermediğini söylemişti.