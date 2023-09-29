https://sputniknews.com.tr/20230929/harry-potter-serisinin-dumbledoreu-michael-gambon-yasamini-yitirdi-1075861562.html

Harry Potter serisinin Dumbledore'u Michael Gambon yaşamını yitirdi

Harry Potter serisinin Dumbledore'u Michael Gambon yaşamını yitirdi

Harry Potter serisinde Profesör Albus Dumbledore rolüyle tanınan Michael Gambon 82 yaşında hayatını kaybetti. 29.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-29T09:21+0300

2023-09-29T09:21+0300

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yaşam

harry potter

film

dumbledore

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Harry Potter serisinde Albus Dumbledore'u canalndıran Michael Gambon yaşamını yitirdi. 82 yaşında hayatını kaybeden İrlandalı oyuncunun vefat haberini ailesi duyurdu.Eşi Lady Gambon ve oğlu Fergus adına yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:“Sir Michael Gambon’un kaybını duyurmaktan büyük üzüntü duyuyoruz. Sevgili kocam ve babam Michael, zatürre nöbetinin ardından eşi Anne ve oğlu Fergus’la birlikte hastanede huzur içinde öldü. Michael 82 yaşındaydı. Bu acı verici dönemde mahremiyetimize saygı göstermenizi rica ediyor, destek ve sevgi mesajlarınız için teşekkür ediyoruz.”'Sir' ünvanlı oyuncuSekiz Harry Potter filminin altısında rol alan 'Sir' ünvanlı oyuncu, 50 yıllık kariyeri boyunca birçok film, dizi ve tiyatro oyununda yer aldı. Oyuncunun 4 BAFTA ödülü bulunuyor.Oyuncu, Harry Potter serisine üçüncü filmde dahil oldu. İlk iki filmde Dumbledore karakterini Richard Harris canlandırmıştı.Kariyerine Londra'daki Royal National Theatre'da başlayan ve Shakespeare oyunlarında rol alan oyuncu, 1998 yılında Kraliçe II. Elizabeth tarafından 'Sir' ünvanına layık görüldü.

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