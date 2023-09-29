https://sputniknews.com.tr/20230929/harry-potter-serisinin-dumbledoreu-michael-gambon-yasamini-yitirdi-1075861562.html
Harry Potter serisinin Dumbledore'u Michael Gambon yaşamını yitirdi
Harry Potter serisinin Dumbledore'u Michael Gambon yaşamını yitirdi
Harry Potter serisinde Profesör Albus Dumbledore rolüyle tanınan Michael Gambon 82 yaşında hayatını kaybetti. 29.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-29T09:21+0300
2023-09-29T09:21+0300
2023-09-29T09:22+0300
yaşam
harry potter
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dumbledore
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Harry Potter serisinde Albus Dumbledore'u canalndıran Michael Gambon yaşamını yitirdi. 82 yaşında hayatını kaybeden İrlandalı oyuncunun vefat haberini ailesi duyurdu.Eşi Lady Gambon ve oğlu Fergus adına yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:“Sir Michael Gambon’un kaybını duyurmaktan büyük üzüntü duyuyoruz. Sevgili kocam ve babam Michael, zatürre nöbetinin ardından eşi Anne ve oğlu Fergus’la birlikte hastanede huzur içinde öldü. Michael 82 yaşındaydı. Bu acı verici dönemde mahremiyetimize saygı göstermenizi rica ediyor, destek ve sevgi mesajlarınız için teşekkür ediyoruz.”'Sir' ünvanlı oyuncuSekiz Harry Potter filminin altısında rol alan 'Sir' ünvanlı oyuncu, 50 yıllık kariyeri boyunca birçok film, dizi ve tiyatro oyununda yer aldı. Oyuncunun 4 BAFTA ödülü bulunuyor.Oyuncu, Harry Potter serisine üçüncü filmde dahil oldu. İlk iki filmde Dumbledore karakterini Richard Harris canlandırmıştı.Kariyerine Londra'daki Royal National Theatre'da başlayan ve Shakespeare oyunlarında rol alan oyuncu, 1998 yılında Kraliçe II. Elizabeth tarafından 'Sir' ünvanına layık görüldü.
https://sputniknews.com.tr/20230413/harry-potter-dizisi-ilk-kez-resmen-dogrulandi-hbo-maxde-yayinlanacak-kadro-farkli-olacak-1069618573.html
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harry potter, film, dumbledore
harry potter, film, dumbledore
Harry Potter serisinin Dumbledore'u Michael Gambon yaşamını yitirdi
09:21 29.09.2023 (güncellendi: 09:22 29.09.2023) Abone ol
Harry Potter serisinde Profesör Albus Dumbledore rolüyle tanınan Michael Gambon 82 yaşında hayatını kaybetti.
Harry Potter serisinde Albus Dumbledore'u canalndıran Michael Gambon yaşamını yitirdi. 82 yaşında hayatını kaybeden İrlandalı oyuncunun vefat haberini ailesi duyurdu.
Eşi Lady Gambon ve oğlu Fergus adına yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Sir Michael Gambon’un kaybını duyurmaktan büyük üzüntü duyuyoruz. Sevgili kocam ve babam Michael, zatürre nöbetinin ardından eşi Anne ve oğlu Fergus’la birlikte hastanede huzur içinde öldü. Michael 82 yaşındaydı. Bu acı verici dönemde mahremiyetimize saygı göstermenizi rica ediyor, destek ve sevgi mesajlarınız için teşekkür ediyoruz.”
'Sir' ünvanlı oyuncu
Sekiz Harry Potter filminin altısında rol alan 'Sir' ünvanlı oyuncu, 50 yıllık kariyeri boyunca birçok film, dizi ve tiyatro oyununda yer aldı. Oyuncunun 4 BAFTA ödülü bulunuyor.
Oyuncu, Harry Potter serisine üçüncü filmde dahil oldu. İlk iki filmde Dumbledore karakterini Richard Harris canlandırmıştı.
Kariyerine Londra'daki Royal National Theatre'da başlayan ve Shakespeare oyunlarında rol alan oyuncu, 1998 yılında Kraliçe II. Elizabeth tarafından 'Sir' ünvanına layık görüldü.