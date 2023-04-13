'Harry Potter' dizisi ilk kez resmen doğrulandı: HBO Max'de yayınlanacak, kadro farklı olacak

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
Canlı
04:00
0 dk
Canlı
05:27
0 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve Borsa İstanbul'daki hareketlilik
07:09
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
AK Parti'nin seçim beyannamesi ne anlatıyor?
09:11
108 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
AK Parti'nin Seçim Beyannamesi'nde neler var?
12:46
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Spor Toto Süper Lig'de 29. haftaya doğru
14:06
49 dk
ANLAT BANA
Konu: Deprem, seçim, geçim
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
İran-Suudi arabulucuğulunda önü açılan Yemen barışı
16:03
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
KOBANİ DAVASINDA KRİTİK GÜN
17:03
84 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:31
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Hemşehrim esas memleket nere?
18:35
97 dk
Z RAPORU
Destici ile Baş arasında 'soyadı' polemiği
20:46
41 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve kalp sağlığı
07:08
112 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
AK Parti'nin seçim beyannamesi seçmeni nasıl etkiler?
09:01
58 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
VERİ MAÇ
Spor Toto Süper Lig'de 29. Haftaya Doğru
14:01
59 dk
ANKARA FARKI
Seçmendeki 'liste' tepkisi kırılma yaratır mı?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230413/harry-potter-dizisi-ilk-kez-resmen-dogrulandi-hbo-maxde-yayinlanacak-kadro-farkli-olacak-1069618573.html
'Harry Potter' dizisi ilk kez resmen doğrulandı: HBO Max'de yayınlanacak, kadro farklı olacak
'Harry Potter' dizisi ilk kez resmen doğrulandı: HBO Max'de yayınlanacak, kadro farklı olacak
Dünyanın en çok sevilen fantastik roman ve filmlerinden biri olarak tarihe geçen Harry Potter serisinin dizi olarak yayınlanacağı haberinin ardından merakla... 13.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-13T11:55+0300
2023-04-13T12:00+0300
yaşam
harry potter
warner bros
warner bros. pictures group başkanı toby emmerich
film
dizi
hbo
hbo max
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/09/12/1042871227_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_cab5668895b2363cc5e4e77464d003cd.jpg
Warner Bros. Discovery’nin basın mensuplarına yaptığı açıklamada Harry Potter dizisinin HBO Max platformunda yayınlanacağı duyuruldu. İngiliz yazar J.K. Rowling'in yarattığı Harry Potter büyücülük dünyasını konu edinen diziye dair ilk iddialar 3 Nisan'da ortaya atılmıştı.İlk kez resmi olarak doğrulanan dizinin her bir sezonu, Rowling'in kaleme aldığı Harry Potter kitaplarından birine odaklanacak. Discovery'nin 'on yıl sürecek dizi' olarak tanımladığı seride yer alacak kadronun Harry Potter filminde rol alan oyunculardan tamamen farklı olacağı da belirtildi.HBO &amp; Max Content CEO'su Casey Bloys, konuya dair yaptığı açıklamada "Seyircilere Hogwarts'ı tamamen yeni bir şekilde keşfetme fırsatı verecek olmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi ve şu ifadeleri kullandı:Yapımcılığı Max ile birlikte Brontë Film&amp;TV ve Warner Bros. Television birlikte üstlenecek. Yaratıcı Rowling ise Neil Blair ve Ruth Kenley-Letts'in desteğiyle dizi süresince yapımcılığa eşlik edecek. Yapımcılar arasında David Heyman'ın yer alması için de görüşmeler sürüyor.J.K. Rowling: Yeni uyarlama, sadece uzun metrajlı bir dizinin sağlayabileceği bir ölçekte ayrıntıyı sunmamıza imkan tanıyacak Diziye ilişkin konuşan Rowling, "Kitaplarımın bütünlüğünü koruma konusunda Max'in göstereceği bağlılık benim için önemli. Sadece uzun metrajlı bir televizyon dizisinin sağlayabileceği bir ölçekte derinlik ve ayrıntıyı sunmamıza imkan tanıyacak bu yeni uyarlamanın bir parçası olmayı dört gözle bekliyorum" dedi.Açıklamalarla birlikte uzun yıllardır spekülasyonlarla gündeme gelen ve hayranların merakla beklediği dizi haberi ilk kez doğrulanmış oldu. Büyücülük Dünyası'nın televizyona geçiş yapacağı iddiasını 2021'de haberleştiren Variety dergisi, şirketin Warner Bros'un yeni bir Harry Potter ürünü çıkarmayı planladığını yazmıştı.Harry Potter kitaplarından ilki olan Felsefe Taşı yayınlandığı 1997'den itibaren dünya çapında büyük ilgi görmüş, serinin 7 kitabını konu edinen 8 ayrı film de dünyanın en sevilen fantastik film serileri arasında yer almıştı. Kitap serisinin sonuncusu Harry Potter ve Ölüm Yadigarları 2007'de piyasaya çıkmıştı. Harry Potter filmleri ise dünya gişelerinde toplam 7.7 milyar dolar hasılat elde etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230404/harry-potter-dizi-oluyor-anlasmada-sona-gelindi-1069148787.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/09/12/1042871227_74:0:959:664_1920x0_80_0_0_f7fe1d67d401baa5c5ec20ca91feefe4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
harry potter, warner bros, warner bros. pictures group başkanı toby emmerich, film, dizi, hbo, hbo max
harry potter, warner bros, warner bros. pictures group başkanı toby emmerich, film, dizi, hbo, hbo max

'Harry Potter' dizisi ilk kez resmen doğrulandı: HBO Max'de yayınlanacak, kadro farklı olacak

11:55 13.04.2023 (güncellendi: 12:00 13.04.2023)
© Fotoğraf : @IMDBHarry Potter
Harry Potter - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2023
© Fotoğraf : @IMDB
Abone olTelegram
Dünyanın en çok sevilen fantastik roman ve filmlerinden biri olarak tarihe geçen Harry Potter serisinin dizi olarak yayınlanacağı haberinin ardından merakla beklenen diziye dair detaylar ortaya çıkıyor. Warner Bros. Discovery'den yapılan açıklamada Harry Potter dizisinin HBO Max platformunda yayınlanacağı doğrulandı.
Warner Bros. Discovery’nin basın mensuplarına yaptığı açıklamada Harry Potter dizisinin HBO Max platformunda yayınlanacağı duyuruldu. İngiliz yazar J.K. Rowling'in yarattığı Harry Potter büyücülük dünyasını konu edinen diziye dair ilk iddialar 3 Nisan'da ortaya atılmıştı.
İlk kez resmi olarak doğrulanan dizinin her bir sezonu, Rowling'in kaleme aldığı Harry Potter kitaplarından birine odaklanacak. Discovery'nin 'on yıl sürecek dizi' olarak tanımladığı seride yer alacak kadronun Harry Potter filminde rol alan oyunculardan tamamen farklı olacağı da belirtildi.
HBO & Max Content CEO'su Casey Bloys, konuya dair yaptığı açıklamada "Seyircilere Hogwarts'ı tamamen yeni bir şekilde keşfetme fırsatı verecek olmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi ve şu ifadeleri kullandı:
"Harry Potter kültürel bir fenomen. Büyücülük Dünyası'na karşı kalıcı bir sevgi ve beklenti olduğu açık. Warner Bros. Television ve J.K. Rowling işbirliği ile birlikte bu yeni Max Original serisi, hayranların uzun yıllar boyunca keyif almaya devam ettiği ikonik kitapların her birinin derinliklerine inecek."
Yapımcılığı Max ile birlikte Brontë Film&TV ve Warner Bros. Television birlikte üstlenecek. Yaratıcı Rowling ise Neil Blair ve Ruth Kenley-Letts'in desteğiyle dizi süresince yapımcılığa eşlik edecek. Yapımcılar arasında David Heyman'ın yer alması için de görüşmeler sürüyor.

J.K. Rowling: Yeni uyarlama, sadece uzun metrajlı bir dizinin sağlayabileceği bir ölçekte ayrıntıyı sunmamıza imkan tanıyacak

Diziye ilişkin konuşan Rowling, "Kitaplarımın bütünlüğünü koruma konusunda Max'in göstereceği bağlılık benim için önemli. Sadece uzun metrajlı bir televizyon dizisinin sağlayabileceği bir ölçekte derinlik ve ayrıntıyı sunmamıza imkan tanıyacak bu yeni uyarlamanın bir parçası olmayı dört gözle bekliyorum" dedi.
Açıklamalarla birlikte uzun yıllardır spekülasyonlarla gündeme gelen ve hayranların merakla beklediği dizi haberi ilk kez doğrulanmış oldu. Büyücülük Dünyası'nın televizyona geçiş yapacağı iddiasını 2021'de haberleştiren Variety dergisi, şirketin Warner Bros'un yeni bir Harry Potter ürünü çıkarmayı planladığını yazmıştı.
Harry Potter kitaplarından ilki olan Felsefe Taşı yayınlandığı 1997'den itibaren dünya çapında büyük ilgi görmüş, serinin 7 kitabını konu edinen 8 ayrı film de dünyanın en sevilen fantastik film serileri arasında yer almıştı. Kitap serisinin sonuncusu Harry Potter ve Ölüm Yadigarları 2007'de piyasaya çıkmıştı. Harry Potter filmleri ise dünya gişelerinde toplam 7.7 milyar dolar hasılat elde etmişti.
Harry Potter, Felsefe Taşı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2023
YAŞAM
'Harry Potter' dizi oluyor: Anlaşmada sona gelindi
4 Nisan, 12:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала