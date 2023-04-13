https://sputniknews.com.tr/20230413/harry-potter-dizisi-ilk-kez-resmen-dogrulandi-hbo-maxde-yayinlanacak-kadro-farkli-olacak-1069618573.html

'Harry Potter' dizisi ilk kez resmen doğrulandı: HBO Max'de yayınlanacak, kadro farklı olacak

'Harry Potter' dizisi ilk kez resmen doğrulandı: HBO Max'de yayınlanacak, kadro farklı olacak

Dünyanın en çok sevilen fantastik roman ve filmlerinden biri olarak tarihe geçen Harry Potter serisinin dizi olarak yayınlanacağı haberinin ardından merakla... 13.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-13T11:55+0300

2023-04-13T11:55+0300

2023-04-13T12:00+0300

yaşam

harry potter

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warner bros. pictures group başkanı toby emmerich

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Warner Bros. Discovery’nin basın mensuplarına yaptığı açıklamada Harry Potter dizisinin HBO Max platformunda yayınlanacağı duyuruldu. İngiliz yazar J.K. Rowling'in yarattığı Harry Potter büyücülük dünyasını konu edinen diziye dair ilk iddialar 3 Nisan'da ortaya atılmıştı.İlk kez resmi olarak doğrulanan dizinin her bir sezonu, Rowling'in kaleme aldığı Harry Potter kitaplarından birine odaklanacak. Discovery'nin 'on yıl sürecek dizi' olarak tanımladığı seride yer alacak kadronun Harry Potter filminde rol alan oyunculardan tamamen farklı olacağı da belirtildi.HBO & Max Content CEO'su Casey Bloys, konuya dair yaptığı açıklamada "Seyircilere Hogwarts'ı tamamen yeni bir şekilde keşfetme fırsatı verecek olmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi ve şu ifadeleri kullandı:Yapımcılığı Max ile birlikte Brontë Film&TV ve Warner Bros. Television birlikte üstlenecek. Yaratıcı Rowling ise Neil Blair ve Ruth Kenley-Letts'in desteğiyle dizi süresince yapımcılığa eşlik edecek. Yapımcılar arasında David Heyman'ın yer alması için de görüşmeler sürüyor.J.K. Rowling: Yeni uyarlama, sadece uzun metrajlı bir dizinin sağlayabileceği bir ölçekte ayrıntıyı sunmamıza imkan tanıyacak Diziye ilişkin konuşan Rowling, "Kitaplarımın bütünlüğünü koruma konusunda Max'in göstereceği bağlılık benim için önemli. Sadece uzun metrajlı bir televizyon dizisinin sağlayabileceği bir ölçekte derinlik ve ayrıntıyı sunmamıza imkan tanıyacak bu yeni uyarlamanın bir parçası olmayı dört gözle bekliyorum" dedi.Açıklamalarla birlikte uzun yıllardır spekülasyonlarla gündeme gelen ve hayranların merakla beklediği dizi haberi ilk kez doğrulanmış oldu. Büyücülük Dünyası'nın televizyona geçiş yapacağı iddiasını 2021'de haberleştiren Variety dergisi, şirketin Warner Bros'un yeni bir Harry Potter ürünü çıkarmayı planladığını yazmıştı.Harry Potter kitaplarından ilki olan Felsefe Taşı yayınlandığı 1997'den itibaren dünya çapında büyük ilgi görmüş, serinin 7 kitabını konu edinen 8 ayrı film de dünyanın en sevilen fantastik film serileri arasında yer almıştı. Kitap serisinin sonuncusu Harry Potter ve Ölüm Yadigarları 2007'de piyasaya çıkmıştı. Harry Potter filmleri ise dünya gişelerinde toplam 7.7 milyar dolar hasılat elde etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230404/harry-potter-dizi-oluyor-anlasmada-sona-gelindi-1069148787.html

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