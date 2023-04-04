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'Harry Potter' dizi oluyor: Anlaşmada sona gelindi
'Harry Potter' dizi oluyor: Anlaşmada sona gelindi
HBO Max ve Discovery Plus'ın birleşimiyle oluşturulacak yeni platformda yayınlanması planlanan Harry Potter dizisi, beyazperdeye giden yoldaki en büyük engeli... 04.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-04T12:24+0300
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yaşam
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hbo
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Hollywood haberleriyle bilinen Deadline, Warner Bros'un Harry Potter dizisinin yapım aşamasına yapımcı olarak katılmak için yazar JK Rowling ile görüşmeler düzenlediğini doğruladı. Projeye göre, dünyanın en çok satan fantastik roman serisi sinemanın ardından diziye uyarlanıyor.Dizinin Discovery+ ve HBO Max’in birleşmesiyle bu yıl içinde kurulacak yeni platformda yayınlanması planlanıyor.Bloomberg'in haberine göre, başlangıç aşamasında olan projenin bir yazarla hayat bulması bekleniyor. Dizide, her sezon için, 7 romandan oluşan Harry Potter kitap serisindeki bir kitap baz alınacak.HBO Max ve o zamanki ana şirketi WarnerMedia, birkaç yıl önce olası bir Harry Potter TV dizisi üzerinde yoğunlaşmaya başlamıştı. Bundan ötürü dizinin yapımcılığını Warner Bros'un üstlenmesine muhtemel gözüyle bakılıyor. Bu görev kapsamında şirket yetkilisi Tom Ascheim, WarnerMedia'nın kıdemli temsilcisi oldu ve dizi projesi için çalışmalar başladı. Discovery satın alımının bir yıl önce tamamlanmasının ardından söz konusu birim dağıtıldı ve Ascheim şirketten ayrıldı. Ancak Harry Potter fikri masada kalmaya devam etti.Warner Bros Discovery CEO'su David Zaslav, öncelik olarak belirlenen Harry Potter serilerine odaklandığını daha önce defalarca vurgulamıştı. Zaslav bu süreçte Rowling ile birçok kez bir araya geldi ve yazarın trans bireyler hakkındaki yorumları nedeniyle gündeme gelen Rowling'i destekledi.2001’de ilk serisiyle izleyiciyle buluşan Harry Potter, 2011’de sekizinci filmiyle beyazperdeye veda etmişti. 8 film gişede toplamda 7.7 milyar dolar hasılat elde etti.
https://sputniknews.com.tr/20230404/yarin-vizyona-girecek-super-mario-bros-filminin-yildizlari-kirmizi-halida-1069141526.html
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harry potter, film, hbo, hbo max, dizi
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'Harry Potter' dizi oluyor: Anlaşmada sona gelindi

12:24 04.04.2023 (güncellendi: 12:55 04.04.2023)
© YouTube/HBO MaxHarry Potter, Felsefe Taşı
Harry Potter, Felsefe Taşı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2023
© YouTube/HBO Max
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HBO Max ve Discovery Plus'ın birleşimiyle oluşturulacak yeni platformda yayınlanması planlanan Harry Potter dizisi, beyazperdeye giden yoldaki en büyük engeli aşma yolunda ilerliyor. Kitapların yazarı JK Rowling ile yapılması planlanan anlaşmada sona gelindi.
Hollywood haberleriyle bilinen Deadline, Warner Bros'un Harry Potter dizisinin yapım aşamasına yapımcı olarak katılmak için yazar JK Rowling ile görüşmeler düzenlediğini doğruladı. Projeye göre, dünyanın en çok satan fantastik roman serisi sinemanın ardından diziye uyarlanıyor.
Dizinin Discovery+ ve HBO Max’in birleşmesiyle bu yıl içinde kurulacak yeni platformda yayınlanması planlanıyor.
Bloomberg'in haberine göre, başlangıç aşamasında olan projenin bir yazarla hayat bulması bekleniyor. Dizide, her sezon için, 7 romandan oluşan Harry Potter kitap serisindeki bir kitap baz alınacak.
HBO Max ve o zamanki ana şirketi WarnerMedia, birkaç yıl önce olası bir Harry Potter TV dizisi üzerinde yoğunlaşmaya başlamıştı. Bundan ötürü dizinin yapımcılığını Warner Bros'un üstlenmesine muhtemel gözüyle bakılıyor.
Bu görev kapsamında şirket yetkilisi Tom Ascheim, WarnerMedia'nın kıdemli temsilcisi oldu ve dizi projesi için çalışmalar başladı. Discovery satın alımının bir yıl önce tamamlanmasının ardından söz konusu birim dağıtıldı ve Ascheim şirketten ayrıldı. Ancak Harry Potter fikri masada kalmaya devam etti.
Warner Bros Discovery CEO'su David Zaslav, öncelik olarak belirlenen Harry Potter serilerine odaklandığını daha önce defalarca vurgulamıştı. Zaslav bu süreçte Rowling ile birçok kez bir araya geldi ve yazarın trans bireyler hakkındaki yorumları nedeniyle gündeme gelen Rowling'i destekledi.
2001’de ilk serisiyle izleyiciyle buluşan Harry Potter, 2011’de sekizinci filmiyle beyazperdeye veda etmişti. 8 film gişede toplamda 7.7 milyar dolar hasılat elde etti.
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