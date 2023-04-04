Yarın vizyona girecek 'Super Mario Bros' filminin yıldızları kırmızı halıda

'Super Mario Bros' filminin oyuncu kadrosu ve ekibi, filmin Los Angeles'taki dünya prömiyerinin kırmızı halısına çıktı.
'Super Mario Bros' filminin oyuncu kadrosu ve ekibi, filmin Los Angeles'taki dünya prömiyerinin kırmızı halısına çıktı.
Ünlü video oyununun beyaz perde uyarlamasında Mario karakterini Chris Patt seslendiriyor.
Ünlü video oyununun beyaz perde uyarlamasında Mario karakterini Chris Patt seslendiriyor.
Ünlü aktör Jack Black ise Mario karakterinin hikayedeki rakibi Bowser'i seslendirecek.
Ünlü aktör Jack Black ise Mario karakterinin hikayedeki rakibi Bowser'i seslendirecek.
Merakla beklenen yapımda Prenses Peach'i seslendirecek isim ise Anya Taylor-Joy olacak.
Merakla beklenen yapımda Prenses Peach'i seslendirecek isim ise Anya Taylor-Joy olacak.
Film, ABD'de 5 Nisan Çarşamba günü gösterime girecek.
Film, ABD'de 5 Nisan Çarşamba günü gösterime girecek.
Yapımını Universal Pictures'ın üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda Aaron Horvath ve Michael Jelenic bulunuyor.
Yapımını Universal Pictures'ın üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda Aaron Horvath ve Michael Jelenic bulunuyor.