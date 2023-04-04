Yarın vizyona girecek 'Super Mario Bros' filminin yıldızları kırmızı halıda

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
16 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Tarım Orman İş Sendikası Başkanı: Yasa dışı yollarla Çanakkale’de 200 bine yakın ağacı kestiler
07:09
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:11
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
10:07
53 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:46
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Gençlerde yaygınlaşan unutkanlık kavramı ve çözümleri
14:06
54 dk
ANLAT BANA
Prof. Hurşit Güneş: Kiralardaki artış yüzde 25 diye hesaplanıyor, gerçekte yüzde 100’ün üzerinde
15:00
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Batı'da 'Çin' alarmı
16:04
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Kılıçdaroğlu ve seccade polemiği
17:03
85 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Seçime doğru sol hareket
18:34
88 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Kayahan'ın Ölüm Yıldönümü
20:30
12 dk
Z RAPORU
Seçim takvimi adım adım işliyor
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve siber saldırılar
07:07
112 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Milletvekili listelerinde hangi isimler yer alacak?
09:01
58 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
3 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:01
12 dk
ÖZEL HABER
Suriye’nin Arap Ligi’ne dönüşü neleri değiştirir?
11:17
12 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
14 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
18 dk
ÖZEL HABER
Emekli Kurmay Albay Atabay: Arktik Okyanusu bölgesi mücadele alanı olacak
12:18
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
VERİ MAÇ
Futbola dair her şey
14:01
59 dk
ÖZEL HABER
Suriye’nin Arap Ligi’ne dönüşü neleri değiştirir?
14:50
12 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://sputniknews.com.tr/20230404/yarin-vizyona-girecek-super-mario-bros-filminin-yildizlari-kirmizi-halida-1069141526.html
Yarın vizyona girecek 'Super Mario Bros' filminin yıldızları kırmızı halıda
Yarın vizyona girecek 'Super Mario Bros' filminin yıldızları kırmızı halıda
ABD'de 5 Nisan'da vizyona girecek olan 'Super Mario Bros' filminin yıldızları kırmızı halıda boy gösterdi. 04.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-04T10:25+0300
2023-04-04T10:30+0300
multimedya
fotoğraf
galeri
abd
super mario bros
vizyon
sinema
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/04/1069140822_0:180:3003:1869_1920x0_80_0_0_e94ff25f8a3f2c56299a9f82bddd6f84.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/04/1069140822_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_83f1a61def4fd37b67a04023651864e5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, fotoğraf, galeri, abd, super mario bros, vizyon, sinema
фото, fotoğraf, galeri, abd, super mario bros, vizyon, sinema

Yarın vizyona girecek 'Super Mario Bros' filminin yıldızları kırmızı halıda

10:25 04.04.2023 (güncellendi: 10:30 04.04.2023)
Abone olTelegram
ABD'de 5 Nisan'da vizyona girecek olan 'Super Mario Bros' filminin yıldızları kırmızı halıda boy gösterdi.
© AFP 2023 / VALERIE MACON

'Super Mario Bros' filminin oyuncu kadrosu ve ekibi, filmin Los Angeles'taki dünya prömiyerinin kırmızı halısına çıktı.

&#x27;Super Mario Bros&#x27; filminin oyuncu kadrosu ve ekibi, filmin Los Angeles&#x27;taki dünya prömiyerinin kırmızı halısına çıktı. - Sputnik Türkiye
1/6
© AFP 2023 / VALERIE MACON

'Super Mario Bros' filminin oyuncu kadrosu ve ekibi, filmin Los Angeles'taki dünya prömiyerinin kırmızı halısına çıktı.

© AFP 2023 / VALERIE MACON

Ünlü video oyununun beyaz perde uyarlamasında Mario karakterini Chris Patt seslendiriyor.

Ünlü video oyununun beyaz perde uyarlamasında Mario karakterini Chris Patt seslendiriyor. - Sputnik Türkiye
2/6
© AFP 2023 / VALERIE MACON

Ünlü video oyununun beyaz perde uyarlamasında Mario karakterini Chris Patt seslendiriyor.

© AFP 2023 / VALERIE MACON

Ünlü aktör Jack Black ise Mario karakterinin hikayedeki rakibi Bowser'i seslendirecek.

Ünlü aktör Jack Black ise Mario karakterinin hikayedeki rakibi Bowser&#x27;i seslendirecek. - Sputnik Türkiye
3/6
© AFP 2023 / VALERIE MACON

Ünlü aktör Jack Black ise Mario karakterinin hikayedeki rakibi Bowser'i seslendirecek.

© AFP 2023 / VALERIE MACON

Merakla beklenen yapımda Prenses Peach'i seslendirecek isim ise Anya Taylor-Joy olacak.

Merakla beklenen yapımda Prenses Peach&#x27;i seslendirecek isim ise Anya Taylor-Joy olacak. - Sputnik Türkiye
4/6
© AFP 2023 / VALERIE MACON

Merakla beklenen yapımda Prenses Peach'i seslendirecek isim ise Anya Taylor-Joy olacak.

© AFP 2023 / VALERIE MACON

Film, ABD'de 5 Nisan Çarşamba günü gösterime girecek.

Film, ABD&#x27;de 5 Nisan Çarşamba günü gösterime girecek. - Sputnik Türkiye
5/6
© AFP 2023 / VALERIE MACON

Film, ABD'de 5 Nisan Çarşamba günü gösterime girecek.

© AFP 2023 / VALERIE MACON

Yapımını Universal Pictures'ın üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda Aaron Horvath ve Michael Jelenic bulunuyor.

Yapımını Universal Pictures&#x27;ın üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda Aaron Horvath ve Michael Jelenic bulunuyor. - Sputnik Türkiye
6/6
© AFP 2023 / VALERIE MACON

Yapımını Universal Pictures'ın üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda Aaron Horvath ve Michael Jelenic bulunuyor.

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала