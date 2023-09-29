https://sputniknews.com.tr/20230929/danimarka-bosna-hersekin-ab-uyesi-olacagina-eminiz-1075875566.html

Danimarka: Bosna Hersek'in AB üyesi olacağına eminiz

Danimarka: Bosna Hersek'in AB üyesi olacağına eminiz

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen, Bosna Hersek'in gelecek dönemde Avrupa Birliği (AB) ailesinin bir parçası olacağından emin olduğunu söyledi. 29.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-29T17:10+0300

2023-09-29T17:10+0300

2023-09-29T17:10+0300

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Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen ve Bosnalı mevkidaşı Elmedin Konakovic, Bosna'da ortak basın toplantısı düzenledi. Danimarka'daki Bosna Hersek kökenli yaklaşık 20 bin vatandaşın yaşadığını belirten Rasmussen, Bosnak Hersek'in Ukrayna krizine yönelik attığı olumlu adımları vurgulayarak, "Gelecekte Bosna Hersek'in AB ailesinin bir parçası olacağına eminim. Hükümetimiz Bosna Hersek'in egemenlik ve toprak bütünlüğünü desteklemektedir. AB'nin genişleme politikası önemli bir siyasi önceliktir. Bosna Hersek'i de yakın geçmişte aday ülke statüsü aldığı için tebrik ederim." ifadelerini kullandı.Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'ndeki (RS) gelişmelerin endişe verici olduğunu dile getiren Konakovic, "Danimarkalı mevkidaşıma, Bosna Hersek'te Rusya'nın etkisini anlattım. Bunun hepimiz için bir sorun olduğunun farkındayız ancak AB'deki dostlarıma problemlere ortak çözüm bulunabilmesi için bir platform oluşturulması gerektiğini söyledim. Ceza tüm Bosna Hersek vatandaşlarına kesilmemeli." değerlendirmesinde bulundu.Sırp Cumhuriyeti NATO işbirliğini tamamen sonlandıracaklarını söylemiştiBosna-Hersek'e bağlı Sırp Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Milorad Dodik, yakın geçmişte Sırp Cumhuriyeti ile NATO arasındaki işbirliğini tümüyle sonlandıracaklarını söylemişti. Dodik, "Bakanlar Kurulu'nun oluşturduğu NATO'yla İşbirliği Komisyonu'nun tüm üyelerinden çalışmalarını durdurmalarını talep edeceğim, zira orada yapılan çalışmaları artık anlamsız" ifadelerini kullanmıştı.Dodik, 24 Mart'ta yaptığı açıklamada, NATO'nun 1999 yılında Yugoslavya'da düzenlediği saldırıları affetmenin mümkün olmadığını, zira İttifak'ın Sırp halkını acımasızca katlettiğini ve bunun için özür dahi bilemediğini vurgulamıştı.AB Konseyi Başkanı Michel, AB'nin genişleyeceğini vurgulamıştıAvrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, özellikle Batı Balkanlar'a değinerek 27 üyeli AB'nin 2030 yılına kadar genişleme için kendisini hazırlaması gerektiğini söyledi.Slovenya'daki Bled Stratejik Forumu'nda konuşma yapan AB Konseyi Başkanı Michel, AB'nin genişlemesine değindi.Michel, özellikle Batı Balkan ülkeleriyle Ukrayna ve Moldova'ya atıf yaparak AB'nin genişleme zamanının geldiğini belirtti ancak şu anda en uzun süredir aday ülke konumunda bulunan Türkiye'den bahsetmedi.

https://sputniknews.com.tr/20230530/abdnin-bombardiman-ucaklari-bosna-hersek-semalarinda-alcak-ucus-gerceklestirdi-1071801799.html

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