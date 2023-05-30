ABD'nin bombardıman uçakları Bosna Hersek semalarında alçak uçuş gerçekleştirdi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Emin Gürses: 10 liderin yüzde 45 oy alması bile başarı
07:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
6 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 2. turun galibi Recep Tayyip Erdoğan oldu
12:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Varol Yaşaroğlu: Grafi2000 döneminde bizim gibi mizah üretebilen başka bir firma yoktu
14:05
54 dk
ANLAT BANA
Ekonomist Tunca: Türkiye özellikle iki noktada çok ağır açıklarla karşı karşıya
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Türkiye'de 'yeni' dönem ve dış politika
16:04
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
İkinci turun analizi
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Düştük yine yollara
18:34
86 dk
Z RAPORU
Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları
20:45
42 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Ticaret uzmanı Aktay: Kur kademeli olarak piyasaların öngördüğü biçime getirilmeli
07:08
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
CHP’li Gürsel Tekin: Kurultayda genel başkan çekilirse aday olurum
09:02
54 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesini dünya nasıl karşıladı
12:46
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Şampiyonluk düğümü bu akşam çözülecek mi?
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Seçim sonrası ekonomide son durum
15:01
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Türkiye'de 'yeni' dönem ve dış politika
16:04
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Kabine toto başladı
17:04
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Yeni dönemde Türkiye'nin ekonomisi
18:34
116 dk
Z RAPORU
'Miletvekili Seçimi' kesin sonuçları
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230530/abdnin-bombardiman-ucaklari-bosna-hersek-semalarinda-alcak-ucus-gerceklestirdi-1071801799.html
ABD'nin bombardıman uçakları Bosna Hersek semalarında alçak uçuş gerçekleştirdi
ABD'nin bombardıman uçakları Bosna Hersek semalarında alçak uçuş gerçekleştirdi
ABD Hava Kuvvetleri'ne bağlı 2 Amerikan 'B-1B Lancer' tipi bombardıman uçağı, Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri ile olan güçlü işbirliğinin göstergesi olarak... 30.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-30T19:00+0300
2023-05-30T19:02+0300
dünya
abd
bosna hersek
bombardıman
bombardıman uçağı
alçak uçuş
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102964/05/1029640543_0:47:3500:2016_1920x0_80_0_0_f3d48c0ef09b2b22dc44199b21e351c7.jpg
ABD'nin, Bosna Hersek'in egemenlik, toprak bütünlüğü ve çok etnikli yapısına verdiği desteği simgeleyen etkinliğe ilişkin tören düzenlendi.Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Hırvat Üyesi Zejko Komsic, burada yaptığı açıklamada, Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerinin uçakları olmadığını belirterek "Bu bağlamda ihtiyaç durumunda birini arayabileceğinizi bilmek güzel bir duygu. Bu iki bombardıman uçağının siyasi bir anlamı da var. O da ABD'nin her zaman Bosna Hersek'in arkasında olduğunu göstermek" ifadesini kullandı.Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez de ABD'nin dış politika ve askeri anlamda 'kilit' partnerlerden olduğunu vurgulayarak "Bosna Hersek'in NATO'ya üye olma hedefi var. Bu kapsamda da buna her gün daha çok yaklaşıyoruz" dedi.Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı Korgeneral Senad Masovic, bugün sadece ABD ile olan işbirliğinin bir kısmını görebilme imkanı bulduklarını işaret ederek uzun yıllardır birçok ortak faaliyet gerçekleştirdiklerini söyledi.ABD'nin Saraybosna Büyükelçisi Micheal Murphy de Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri ile 20 yıldır yakın bir işbirliği içerisinde olduklarını yineleyerek "İki bombardıman uçağı, Bosna Hersek'in diğer kentlerinde de uçuşlarını sürdürecek." dedi.Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti Başkanı Milorad Dodik'in, "Uçuşlar göz korkutmak için yapılıyor" iddiasını da değerlendiren Murphy bu tarz tatbikatlarda amacın asla bu olmadığını vurguladı.İki bombardıman uçağının Tuzla kentinde yapılacak tatbikata da katılacağı bildirildi.
bosna hersek
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102964/05/1029640543_263:0:3380:2338_1920x0_80_0_0_7dcea3fe9750be292eea4729a467cc34.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, bosna hersek, bombardıman, bombardıman uçağı, alçak uçuş
abd, bosna hersek, bombardıman, bombardıman uçağı, alçak uçuş

ABD'nin bombardıman uçakları Bosna Hersek semalarında alçak uçuş gerçekleştirdi

19:00 30.05.2023 (güncellendi: 19:02 30.05.2023)
© REUTERS / Jacob Skovo / B-1B Lancer ağır bombardıman uçağı
B-1B Lancer ağır bombardıman uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2023
© REUTERS / Jacob Skovo /
Abone olTelegram
ABD Hava Kuvvetleri'ne bağlı 2 Amerikan 'B-1B Lancer' tipi bombardıman uçağı, Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri ile olan güçlü işbirliğinin göstergesi olarak başkent Saraybosna semalarında alçak uçuş yaptı.
ABD'nin, Bosna Hersek'in egemenlik, toprak bütünlüğü ve çok etnikli yapısına verdiği desteği simgeleyen etkinliğe ilişkin tören düzenlendi.
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Hırvat Üyesi Zejko Komsic, burada yaptığı açıklamada, Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerinin uçakları olmadığını belirterek "Bu bağlamda ihtiyaç durumunda birini arayabileceğinizi bilmek güzel bir duygu. Bu iki bombardıman uçağının siyasi bir anlamı da var. O da ABD'nin her zaman Bosna Hersek'in arkasında olduğunu göstermek" ifadesini kullandı.
Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez de ABD'nin dış politika ve askeri anlamda 'kilit' partnerlerden olduğunu vurgulayarak "Bosna Hersek'in NATO'ya üye olma hedefi var. Bu kapsamda da buna her gün daha çok yaklaşıyoruz" dedi.
Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı Korgeneral Senad Masovic, bugün sadece ABD ile olan işbirliğinin bir kısmını görebilme imkanı bulduklarını işaret ederek uzun yıllardır birçok ortak faaliyet gerçekleştirdiklerini söyledi.
ABD'nin Saraybosna Büyükelçisi Micheal Murphy de Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri ile 20 yıldır yakın bir işbirliği içerisinde olduklarını yineleyerek "İki bombardıman uçağı, Bosna Hersek'in diğer kentlerinde de uçuşlarını sürdürecek." dedi.
Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti Başkanı Milorad Dodik'in, "Uçuşlar göz korkutmak için yapılıyor" iddiasını da değerlendiren Murphy bu tarz tatbikatlarda amacın asla bu olmadığını vurguladı.
İki bombardıman uçağının Tuzla kentinde yapılacak tatbikata da katılacağı bildirildi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала