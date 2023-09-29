Fransız medyası: Batı geri çekiliyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Ek MTV vergisinde kritik gün
07:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Altın Portakal Film Festivali’nden çekildi
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Okullarda imamlar mı görevlendirilecek?
15:06
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Global Hawk İHA’larının imha edilmesi Ukrayna’nın Kırım’a saldırma riskini azaltacak
17:47
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
Beyaz Saray'dan itiraf: Askeri yardımı kesmemiz, Ukrayna'nın muharebe kabiliyetlerine zarar verecek
18:21
2 dk
SESLİ HABER
Rus kozmonotları taşıyan Soyuz MS-23 Dünya'ya döndü
18:37
2 dk
SESLİ HABER
Öldüğü iddia edilen Rusya Karadeniz Filosu Komutanı Sokolov'dan açıklama
18:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
SESLİ HABER
Eski ABD subayı: “Ukrayna ABD için sadece bir piyon”
19:17
2 dk
SESLİ HABER
Rusya, 23 İngiliz vatandaşını yaptırım listesine ekledi: 'Kiev'deki Neo-Nazi rejimine destek sürüyor'
19:33
2 dk
SESLİ HABER
Macaristan: Rusya’yla yeni enerji kontratlar imzalamayı planlamıyoruz
19:45
1 dk
SESLİ HABER
Mısır lideri Sisi: Ukrayna’da siyasi çözüme destek veriyoruz
20:00
1 dk
SESLİ HABER
NATO'nun genişlemesinden Putin'i sorumlu tutan Clinton'a Kremlin'den yanıt
20:15
1 dk
SESLİ HABER
İsviçre makamları, Ukrayna'ya silah ihraç edilmesi ile ilgili girişimi reddetti
20:32
1 dk
SESLİ HABER
ABD: Şirketlerimize Rusya’da faaliyetlerini durdurmaya zorlamıyoruz
20:44
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Ukrayna Batı'dan İran’ı, Suriye’yi ve Rusya'yı vurabilecek füze istedi
15:16
2 dk
SESLİ HABER
ABD'li subay: ABD'nin Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmeye yönelik stratejisi yok
15:33
2 dk
SESLİ HABER
Batı medyası: Ukrayna’nın karşı taarruzunda Batı’nın beklentileri gerçekleşmedi
15:46
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230929/bati-geri-cekiliyor-1075831912.html
Fransız medyası: Batı geri çekiliyor
Fransız medyası: Batı geri çekiliyor
Fransa merkezli bir gazetede yayımlanan makalede, Batı'nın, Ukrayna'daki başarısızlık nedeniyle tüm cephelerden kaçtığı sözlerine yer verildi. 29.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-29T02:52+0300
2023-09-29T02:54+0300
dünya
fransa
abd
afganistan
ukrayna
nijer
batı
batı medyası
emmanuel macron
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/13/1074758155_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0830052c08dfb07a8af103b0737f3884.jpg
Le Monde yazarı Sylvie Kauffmann bir makalesinde, Batı'nın Ukrayna'daki başarısızlık nedeniyle siyasi ve askeri cephelerden kaçtığını yazdı.Kauffmann makalesinde, "Amerika'nın Afganistan'dan çekilmesinden iki yıl sonra Fransız birliklerinin Nijer'den çekilmesi, Batı'nın sadece askeri değil aynı zamanda siyasi ve diplomatik nitelikte bir geri çekilmeyi ifade etmektedir" cümlelerine dikkat çekti. Yazar buna ek olarak, Ukrayna'daki çatışmanın da bu geri çekilmenin bir parçası olduğunu vurgulayarak bu durumun sonuçları daha da kötüleştirdiğinin altını çizdi.'Batı'nın bir kaçışını öteki kaçış için yapılan hazırlıklar izliyor'Kauffman'ın, "Batı'nın bir kaçışının diğerinin hazırlıklarının arkasına gizlendiğini" sözleri ise oldukça dikkat çekiciydi. Batı politikalarının Küresel Güney tarafından reddedilmesi nedeniyle Batı'nın birçok hususta taviz verdiğini sözlerine ekleyen yazar Ukrayna'daki çatışmanın da bu tavizler konusundaki eğilimi gittikçe kötüleştirdiğini belirtti.Daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız birliklerinin yıl sonuna kadar Nijer'den ayrılacağını söylemişti. Macron ayrıca "artık terörle mücadele etmek istemedikleri" için ülkenin mevcut yetkilileriyle askeri işbirliğini durdurma sözü vermişti.
https://sputniknews.com.tr/20230926/le-pen-fransa-afrikadan-asagilayici-bir-sekilde-kovuldu-1075772196.html
fransa
afganistan
ukrayna
nijer
batı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/13/1074758155_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_af93a7bea144cc1423353eb0791c06f9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fransa, abd, afganistan, ukrayna, nijer, batı, batı medyası, emmanuel macron
fransa, abd, afganistan, ukrayna, nijer, batı, batı medyası, emmanuel macron

Fransız medyası: Batı geri çekiliyor

02:52 29.09.2023 (güncellendi: 02:54 29.09.2023)
© AFP 2023Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS)
Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS) - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2023
© AFP 2023
Abone olTelegram
Fransa merkezli bir gazetede yayımlanan makalede, Batı'nın, Ukrayna'daki başarısızlık nedeniyle tüm cephelerden kaçtığı sözlerine yer verildi.
Le Monde yazarı Sylvie Kauffmann bir makalesinde, Batı'nın Ukrayna'daki başarısızlık nedeniyle siyasi ve askeri cephelerden kaçtığını yazdı.
Kauffmann makalesinde, "Amerika'nın Afganistan'dan çekilmesinden iki yıl sonra Fransız birliklerinin Nijer'den çekilmesi, Batı'nın sadece askeri değil aynı zamanda siyasi ve diplomatik nitelikte bir geri çekilmeyi ifade etmektedir" cümlelerine dikkat çekti. Yazar buna ek olarak, Ukrayna'daki çatışmanın da bu geri çekilmenin bir parçası olduğunu vurgulayarak bu durumun sonuçları daha da kötüleştirdiğinin altını çizdi.

'Batı'nın bir kaçışını öteki kaçış için yapılan hazırlıklar izliyor'

Kauffman'ın, "Batı'nın bir kaçışının diğerinin hazırlıklarının arkasına gizlendiğini" sözleri ise oldukça dikkat çekiciydi. Batı politikalarının Küresel Güney tarafından reddedilmesi nedeniyle Batı'nın birçok hususta taviz verdiğini sözlerine ekleyen yazar Ukrayna'daki çatışmanın da bu tavizler konusundaki eğilimi gittikçe kötüleştirdiğini belirtti.
Daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız birliklerinin yıl sonuna kadar Nijer'den ayrılacağını söylemişti. Macron ayrıca "artık terörle mücadele etmek istemedikleri" için ülkenin mevcut yetkilileriyle askeri işbirliğini durdurma sözü vermişti.
Fransız cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2023
DÜNYA
Le Pen: Fransa, Afrika'dan aşağılayıcı bir şekilde kovuldu
26 Eylül, 14:30
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала