https://sputniknews.com.tr/20230929/bati-geri-cekiliyor-1075831912.html

Fransız medyası: Batı geri çekiliyor

Fransız medyası: Batı geri çekiliyor

Fransa merkezli bir gazetede yayımlanan makalede, Batı'nın, Ukrayna'daki başarısızlık nedeniyle tüm cephelerden kaçtığı sözlerine yer verildi. 29.09.2023, Sputnik Türkiye

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Le Monde yazarı Sylvie Kauffmann bir makalesinde, Batı'nın Ukrayna'daki başarısızlık nedeniyle siyasi ve askeri cephelerden kaçtığını yazdı.Kauffmann makalesinde, "Amerika'nın Afganistan'dan çekilmesinden iki yıl sonra Fransız birliklerinin Nijer'den çekilmesi, Batı'nın sadece askeri değil aynı zamanda siyasi ve diplomatik nitelikte bir geri çekilmeyi ifade etmektedir" cümlelerine dikkat çekti. Yazar buna ek olarak, Ukrayna'daki çatışmanın da bu geri çekilmenin bir parçası olduğunu vurgulayarak bu durumun sonuçları daha da kötüleştirdiğinin altını çizdi.'Batı'nın bir kaçışını öteki kaçış için yapılan hazırlıklar izliyor'Kauffman'ın, "Batı'nın bir kaçışının diğerinin hazırlıklarının arkasına gizlendiğini" sözleri ise oldukça dikkat çekiciydi. Batı politikalarının Küresel Güney tarafından reddedilmesi nedeniyle Batı'nın birçok hususta taviz verdiğini sözlerine ekleyen yazar Ukrayna'daki çatışmanın da bu tavizler konusundaki eğilimi gittikçe kötüleştirdiğini belirtti.Daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız birliklerinin yıl sonuna kadar Nijer'den ayrılacağını söylemişti. Macron ayrıca "artık terörle mücadele etmek istemedikleri" için ülkenin mevcut yetkilileriyle askeri işbirliğini durdurma sözü vermişti.

https://sputniknews.com.tr/20230926/le-pen-fransa-afrikadan-asagilayici-bir-sekilde-kovuldu-1075772196.html

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