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Bakan Yerlikaya açıkladı: 'Örgüt elebaşı dahil 45 şahıs gözaltına alındı'
Bakan Yerlikaya açıkladı: 'Örgüt elebaşı dahil 45 şahıs gözaltına alındı'
İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce “Yasa dışı Bahis ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma suçları kapsamında “SİBERGÖZ... 29.09.2023, Sputnik Türkiye
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2023-09-29T16:27+0300
türkiye
ali yerlikaya
yasadışı bahis
operasyon
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 10 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik operasyonlarda 45 kişinin yakalandığını bildirdi.Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, başka şahıslar adına şirket hesapları açan, bu hesaplar üzerinden yasa dışı bahisten elde edilen suç gelirini aklayan ve örgüt elebaşılığını Abdulsamet Aksu'nun yaptığı 22 paravan şirket tespit edildi.Şüphelilerin tespitinin ardından İstanbul merkezli 10 ilde başlatılan "Sibergöz Operasyonu" ile elebaşı dahil 45 kişi gözaltına alındı, muhtelif miktarda nakit para ele geçirildi.Aramalarda şüpheli şahıslara ait şirketlere bağlı 139 banka hesabına, örgüt elebaşına ait 2 ev ve 2 lüks araca el konuldu.Operasyon görüntülerini de paylaşan Yerlikaya, "Başta geleceğimiz olan gençlerimizi yasa dışı bahis çukuruna çekmek isteyen örgütlerle hesaplaşmaya devam edeceğiz. Çetelere, organize suç örgütlerine göz açtırmayacağız. Siber suçlarla mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek." ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230929/bakan-yerlikaya-7-ilde-es-zamanli-operasyonu-duyurdu-sahinler-suc-orgutu-cokertildi-1075863472.html
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ali yerlikaya, yasadışı bahis, operasyon
ali yerlikaya, yasadışı bahis, operasyon

Bakan Yerlikaya açıkladı: 'Örgüt elebaşı dahil 45 şahıs gözaltına alındı'

15:22 29.09.2023 (güncellendi: 16:27 29.09.2023)
© AA / Emrah Yorulmazİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2023
© AA / Emrah Yorulmaz
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce “Yasa dışı Bahis ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma suçları kapsamında “SİBERGÖZ OPERASYONU” düzenlendi." açıklamasını yaptı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 10 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik operasyonlarda 45 kişinin yakalandığını bildirdi.
Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, başka şahıslar adına şirket hesapları açan, bu hesaplar üzerinden yasa dışı bahisten elde edilen suç gelirini aklayan ve örgüt elebaşılığını Abdulsamet Aksu'nun yaptığı 22 paravan şirket tespit edildi.
Şüphelilerin tespitinin ardından İstanbul merkezli 10 ilde başlatılan "Sibergöz Operasyonu" ile elebaşı dahil 45 kişi gözaltına alındı, muhtelif miktarda nakit para ele geçirildi.
Aramalarda şüpheli şahıslara ait şirketlere bağlı 139 banka hesabına, örgüt elebaşına ait 2 ev ve 2 lüks araca el konuldu.
Operasyon görüntülerini de paylaşan Yerlikaya, "Başta geleceğimiz olan gençlerimizi yasa dışı bahis çukuruna çekmek isteyen örgütlerle hesaplaşmaya devam edeceğiz. Çetelere, organize suç örgütlerine göz açtırmayacağız. Siber suçlarla mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek." ifadesini kullandı.
Şahinler çetesi operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2023
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Bakan Yerlikaya 7 ilde eş zamanlı operasyonu duyurdu: Şahinler çetesi lideri Mehmet Şahin yakalandı
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