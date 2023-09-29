https://sputniknews.com.tr/20230929/bakan-yerlikaya-acikladi-10-ilde-sibergoz-operasyonu-1075873537.html

Bakan Yerlikaya açıkladı: 'Örgüt elebaşı dahil 45 şahıs gözaltına alındı'

Bakan Yerlikaya açıkladı: 'Örgüt elebaşı dahil 45 şahıs gözaltına alındı'

İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce “Yasa dışı Bahis ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma suçları kapsamında “SİBERGÖZ... 29.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-29T15:22+0300

2023-09-29T15:22+0300

2023-09-29T16:27+0300

türkiye

ali yerlikaya

yasadışı bahis

operasyon

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 10 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik operasyonlarda 45 kişinin yakalandığını bildirdi.Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, başka şahıslar adına şirket hesapları açan, bu hesaplar üzerinden yasa dışı bahisten elde edilen suç gelirini aklayan ve örgüt elebaşılığını Abdulsamet Aksu'nun yaptığı 22 paravan şirket tespit edildi.Şüphelilerin tespitinin ardından İstanbul merkezli 10 ilde başlatılan "Sibergöz Operasyonu" ile elebaşı dahil 45 kişi gözaltına alındı, muhtelif miktarda nakit para ele geçirildi.Aramalarda şüpheli şahıslara ait şirketlere bağlı 139 banka hesabına, örgüt elebaşına ait 2 ev ve 2 lüks araca el konuldu.Operasyon görüntülerini de paylaşan Yerlikaya, "Başta geleceğimiz olan gençlerimizi yasa dışı bahis çukuruna çekmek isteyen örgütlerle hesaplaşmaya devam edeceğiz. Çetelere, organize suç örgütlerine göz açtırmayacağız. Siber suçlarla mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek." ifadesini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230929/bakan-yerlikaya-7-ilde-es-zamanli-operasyonu-duyurdu-sahinler-suc-orgutu-cokertildi-1075863472.html

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ali yerlikaya, yasadışı bahis, operasyon