https://sputniknews.com.tr/20230929/bakan-yerlikaya-7-ilde-es-zamanli-operasyonu-duyurdu-sahinler-suc-orgutu-cokertildi-1075863472.html

Bakan Yerlikaya 7 ilde eş zamanlı operasyonu duyurdu: Şahinler çetesi lideri Mehmet Şahin yakalandı

Bakan Yerlikaya 7 ilde eş zamanlı operasyonu duyurdu: Şahinler çetesi lideri Mehmet Şahin yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 'Şahinler çetesi' olarak bilinen suç örgütünün lideri Mehmet Şahin... 29.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-29T11:04+0300

2023-09-29T11:04+0300

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türkiye

şahinler

ali yerlikaya

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Şahinler çetesinin çökertildiğini' duyurdu. Yerlikaya, İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda Şahinler çetesi olarak bilinen suç örgütünün lideri Mehmet Şahin ile 41 şüphelinin yakalandığını açıkladı.Yerlikaya, şunları kaydetti:“Çete lideri Mehmet Şahin dahil 41 şüpheli yakalandı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce kamuoyunda Şahinler olarak bilinen, liderliğini Mehmet Şahin’in yaptığı Organize Suç Örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelileri yakalamak için İstanbul, İzmir, Muğla, Ankara, Ordu, Bartın, Samsun illerinde 54 adrese yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 41 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonda, 16 adet ruhsatsız tabanca ve 660 adet fişek, 2 av tüfeği, 3 çelik yelek ile muhtelif miktarda uyuşturucu ve nakit para ele geçirildi.”

https://sputniknews.com.tr/20230928/bakan-yerlikaya-sis-operasyonunu-duyurdu-cok-sayida-gozalti--1075826147.html

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