Bakan Tunç: Siyaset mühendisliği değil, milletin talebiyle AK Parti kuruldu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bazıları masa etrafında toplanıyor, yuvarlak masa, altılı diyoruz, yedi, sekiz, sonra yardımcılarının yardımcıları oluyor falan... 29.09.2023, Sputnik Türkiye

AK Parti Kastamonu İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Tunç, burada yaptığı konuşmada, kentteki yatırımlara ilişkin bilgi verdi.AK Parti'nin 22 yaşında genç bir parti olduğunu belirten Tunç, "22 yaş, daha gençliğin başlangıcı. Dolayısıyla gençliğinin başlangıcında 21 yıl, bu ülkeye hizmet eden bir parti. Dünyada böyle uzun süre her seçimi, 17 seçimi peş peşe kazanan, yerel seçim, genel seçim, referandumlar, yok böyle bir başarı. Neden? Muhalefete kalırsa her şey berbat. 21 yıldır aynı şeyi söylüyorlar ama millet her sandığa gittiğinde neden reyini AK Parti'ye veriyor? Bir sebebi var. AK Parti milletin partisi, milletin kendisinin partisi" diye konuştu.AK Parti'nin iktidarda millet iradesini temsil ettiğini vurgulayan Tunç, şunları söyledi:İstanbul'un CHP döneminde yaşanılamaz hale getirildiğini ifade eden Tunç, "İstanbul'u onlardan devraldığı, kopardığı, aldığı 4 yıl gibi kısa süre içinde yaşanılır hale getirdi. Suyu akan, havası solunabilen bir şehir haline getirdi. İstanbul bugünkü haline Cumhurbaşkanı'mız sayesinde geldi. İstanbul'un altın yıllarıdır o ilk 4 yıl. Son 4 yıl İstanbul'un kayıp yılları olarak tarihe geçti. İnşallah mart seçimlerinden sonra o da telafi edilecek" dedi.Türkiye'yi yeni dönemde daha ileri taşıyacaklarını dile getiren Tunç, refahı artırmak için çalışacaklarına işaret etti.İstikrarlı kalkınma hamlelerinden hiçbir zaman taviz vermeyeceklerini vurgulayan Tunç, şunları kaydetti:

