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Bakan Tunç: Siyaset mühendisliği değil, milletin talebiyle AK Parti kuruldu
Bakan Tunç: Siyaset mühendisliği değil, milletin talebiyle AK Parti kuruldu
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bazıları masa etrafında toplanıyor, yuvarlak masa, altılı diyoruz, yedi, sekiz, sonra yardımcılarının yardımcıları oluyor falan... 29.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-29T20:47+0300
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dünya
yılmaz tunç
ak parti
masa
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AK Parti Kastamonu İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Tunç, burada yaptığı konuşmada, kentteki yatırımlara ilişkin bilgi verdi.AK Parti'nin 22 yaşında genç bir parti olduğunu belirten Tunç, "22 yaş, daha gençliğin başlangıcı. Dolayısıyla gençliğinin başlangıcında 21 yıl, bu ülkeye hizmet eden bir parti. Dünyada böyle uzun süre her seçimi, 17 seçimi peş peşe kazanan, yerel seçim, genel seçim, referandumlar, yok böyle bir başarı. Neden? Muhalefete kalırsa her şey berbat. 21 yıldır aynı şeyi söylüyorlar ama millet her sandığa gittiğinde neden reyini AK Parti'ye veriyor? Bir sebebi var. AK Parti milletin partisi, milletin kendisinin partisi" diye konuştu.AK Parti'nin iktidarda millet iradesini temsil ettiğini vurgulayan Tunç, şunları söyledi:İstanbul'un CHP döneminde yaşanılamaz hale getirildiğini ifade eden Tunç, "İstanbul'u onlardan devraldığı, kopardığı, aldığı 4 yıl gibi kısa süre içinde yaşanılır hale getirdi. Suyu akan, havası solunabilen bir şehir haline getirdi. İstanbul bugünkü haline Cumhurbaşkanı'mız sayesinde geldi. İstanbul'un altın yıllarıdır o ilk 4 yıl. Son 4 yıl İstanbul'un kayıp yılları olarak tarihe geçti. İnşallah mart seçimlerinden sonra o da telafi edilecek" dedi.Türkiye'yi yeni dönemde daha ileri taşıyacaklarını dile getiren Tunç, refahı artırmak için çalışacaklarına işaret etti.İstikrarlı kalkınma hamlelerinden hiçbir zaman taviz vermeyeceklerini vurgulayan Tunç, şunları kaydetti:
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yılmaz tunç, ak parti, masa
yılmaz tunç, ak parti, masa

Bakan Tunç: Siyaset mühendisliği değil, milletin talebiyle AK Parti kuruldu

20:47 29.09.2023
© MURAT KANBER-AW041903 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2023
© MURAT KANBER-AW041903
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bazıları masa etrafında toplanıyor, yuvarlak masa, altılı diyoruz, yedi, sekiz, sonra yardımcılarının yardımcıları oluyor falan. Öyle bir siyaset mühendisliği değil, milletin talebiyle AK Parti kuruldu" dedi.
AK Parti Kastamonu İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Tunç, burada yaptığı konuşmada, kentteki yatırımlara ilişkin bilgi verdi.
AK Parti'nin 22 yaşında genç bir parti olduğunu belirten Tunç, "22 yaş, daha gençliğin başlangıcı. Dolayısıyla gençliğinin başlangıcında 21 yıl, bu ülkeye hizmet eden bir parti. Dünyada böyle uzun süre her seçimi, 17 seçimi peş peşe kazanan, yerel seçim, genel seçim, referandumlar, yok böyle bir başarı. Neden? Muhalefete kalırsa her şey berbat. 21 yıldır aynı şeyi söylüyorlar ama millet her sandığa gittiğinde neden reyini AK Parti'ye veriyor? Bir sebebi var. AK Parti milletin partisi, milletin kendisinin partisi" diye konuştu.
AK Parti'nin iktidarda millet iradesini temsil ettiğini vurgulayan Tunç, şunları söyledi:
"Milletin hissiyatına tercüman oldu ve milletin düşündüklerini icraata dönüştürdü. Millet ne isterse onu yaptı. Milletin istemediğini yapmadı, milletin istediğini sonuna kadar savundu. Cumhurbaşkanı'mızın politikası budur. Cumhurbaşkanı'mız 2001'de partiyi kurarken arkadaşlarıyla bir araya gelip bir masanın etrafında, 'Hadi bir parti kuralım. Millete gidelim, oy isteyelim. Amblemini, adını belirleyelim' diyerek yola çıkmadı. Bir siyaset mühendisliği yaparak yola çıkmadı. Yani bazıları masa etrafında toplanıyor, yuvarlak masa, altılı diyoruz, yedi, sekiz, sonra yardımcılarının yardımcıları oluyor falan. Öyle bir siyaset mühendisliği değil, milletin talebiyle AK Parti kuruldu."
İstanbul'un CHP döneminde yaşanılamaz hale getirildiğini ifade eden Tunç, "İstanbul'u onlardan devraldığı, kopardığı, aldığı 4 yıl gibi kısa süre içinde yaşanılır hale getirdi. Suyu akan, havası solunabilen bir şehir haline getirdi. İstanbul bugünkü haline Cumhurbaşkanı'mız sayesinde geldi. İstanbul'un altın yıllarıdır o ilk 4 yıl. Son 4 yıl İstanbul'un kayıp yılları olarak tarihe geçti. İnşallah mart seçimlerinden sonra o da telafi edilecek" dedi.
Türkiye'yi yeni dönemde daha ileri taşıyacaklarını dile getiren Tunç, refahı artırmak için çalışacaklarına işaret etti.
İstikrarlı kalkınma hamlelerinden hiçbir zaman taviz vermeyeceklerini vurgulayan Tunç, şunları kaydetti:
"Ülkemizi demokratik, sivil bir anayasaya kavuşturacağız inşallah. Bunun gayreti içinde 28. dönem parlamentosunda AK Parti'miz Cumhur İttifakı olarak buna öncülük etmenin gayreti içinde olacağız. Temennimiz, parlamentoda bu uzlaşmanın sağlanarak demokratik, sivil bir anayasaya ülkemizi kavuşturmak. Türkiye'yi dünyada hakkı savunan, adaleti savunan, mazlumu savunan lideri ile Türkiye ekseni oluşturmaya, Türkiye'yi dünyada lider ülke olmasının gayreti içinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hep beraber Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz."
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