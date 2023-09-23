https://sputniknews.com.tr/20230923/adalet-bakani-yilmaz-tunc-vesayetci-bir-ruh-anayasamiza-islemis-1075717087.html

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Vesayetçi bir ruh anayasamıza işlemiş

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Vesayetçi bir ruh anayasamıza işlemiş

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni anayasa ihtiyacına işaret ederek, "Türkiye’nin demokrasisi için kim ne derse desin onlardan alacağımız herhangi bir ders yok... 23.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-23T22:24+0300

2023-09-23T22:24+0300

2023-09-23T22:24+0300

türkiye

vesayet

anayasa

yılmaz tunç

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Bakan Tunç, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Seçim İşleri Başkanlığınca düzenlenen ''İstanbul Avukatlar Buluşması''nda konuştu.Avukatları yargının kurucu unsurları olarak her zaman destekleme gayreti içinde olacaklarını vurgulayan Tunç, yeni yayımlanan avukatlık asgari ücret tarifesinin bunun bir göstergesi olduğunu söyledi.Tunç, genç avukatların desteklenmesi gerektiğini ifade ederek, ''Yeni büro kuran meslektaşlarımıza destek olmak lazımdı. Bu anlamda bir kanun düzenlemesi yaptık. Uygulamasını da inşallah bu dönemde takip edeceğiz. Yine genç meslektaşlarımızdan ilk 5 yıl baro keseneğinin alınmaması yönünde bir düzenleme yaptık" diye konuştu.Yargıyı avukatlarla beraber güçlendireceklerini kaydeden Tunç, şöyle devam etti:'Yargıda birtakım sıkıntılar olabilir ama...'Milletin buna itibar etmeyeceğini vurgulayan Bakan Tunç, "Yargıda birtakım sıkıntılar olabilir ama bu yargıya, adalete güven anlamında bu derece Türk yargısını yıpratmaya yönelik, adalete güveni sarsmaya yönelik bazı hatalı kararlar değerlendirilip, tekrar o denetim süreci içerisinde hakkaniyetin yakalandığını elbette görüyoruz" dedi.'O bir oy bize emanet edilmiş'Bakan Tunç, seçimlerde sandık güvenliğinin sağlanmasında avukatların rolüne işaret ederek, ''Meslektaşlarımız özellikle seçim sürecinde sandıklara sahip çıkılması noktasında çok önemli görevler ifa ettiler. Onlar çünkü milletin emaneti. O bir oy bize emanet edilmiş. Her parti için söylüyorum, sadece bizim AK Parti için söylemiyorum. Diğer partiler de oylarına sahip çıkması lazım. Millet iradesinin eksiksiz bir şekilde tecelli etmesi, sonuçlanması lazım, biz buna inanıyoruz" diye konuştu.Demokrasi ile yönetilen ülkeler arasında seçimleri en adil, şeffaf ve katılımı en yüksek yapan ülkenin Türkiye olduğunu söyleyen Tunç, "Avrupa'da seçimlerle ilgili endişe, diktatörlük vesaire böyle bir algı yönetimi... Hiçbir ülkede sandık seçim sonuç tutanaklarını internetten, kendi sayfalarından göremezsiniz ama Türkiye'de görürsünüz" ifadelerini kullandı.Tunç, yeni anayasa ihtiyacına işaret ederek, "Türkiye’nin demokrasisi için kim ne derse desin onlardan alacığımız herhangi bir ders yok. Elbette ki eksiklikler varsa bunlar süreç içerisinde tamamlanır, ki var. Biz ne ile yönetiliyoruz? Darbeci bir anayasa ile yönetiliyoruz. Vesayetçi bir ruh anayasamıza işlemiş" dedi.Çeşitli düzenlemelerin yapılmasının yeni anayasa ihtiyacı gerçeğini değiştirmediğini vurgulayan Bakan Tunç, "Yeni anayasa neden gerekli? En baştaki sebep, bunu yazanlar, yazdıranlar darbeciydi. Seçilmiş bir hükümet, yasama değildi. Milletin temsilcileri değillerdi. Meşru değillerdi. Bir kere meşruiyet açısından anayasamızda bir problem var" ifadelerini kullandı.Bakan Tunç, sözlerini şöyle tamamladı:

https://sputniknews.com.tr/20230912/adalet-bakani-tunctan-yeni-anayasa-icin-siyasilere-cagri-1075419551.html

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vesayet, anayasa, yılmaz tunç