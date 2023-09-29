https://sputniknews.com.tr/20230929/bakan-isikhandan-asgari-ucret-aciklamasi-1075874450.html
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretle ilgili konuştu. Bakan Işıkhan, "Yıl sonunda asgari ücrette enflasyon yükünü hafifletmek adına... 29.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-29T15:59+0300
2023-09-29T15:59+0300
2023-09-29T16:30+0300
ekonomi
vedat ışıkhan
çalışma ve sosyal güvenlik bakanı
asgari ücret
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretle ilgli açıklama yaptı.Enflasyonun getirdiği yükü azaltmayı hedeflediklerini belirten Bakan Işıkhan, "Yıl sonunda asgari ücrette bu yükü hafifletmek adına önemli bir gündemimiz var. İçinde bulunduğumuz koşulların özellikle sabit gelirli çalışanlar açısından ne denli zorlu olduğunu dikkate almamız gerekiyor." dedi.Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere aralık ayında bir araya gelecek.
https://sputniknews.com.tr/20230928/ekonomi-koordinasyon-kurulu-sonrasi-aciklama-yatirimcilarin-finansman-imkanlari-artacak-1075836248.html
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vedat ışıkhan, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, asgari ücret
vedat ışıkhan, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, asgari ücret
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
15:59 29.09.2023 (güncellendi: 16:30 29.09.2023) Abone ol
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretle ilgili konuştu. Bakan Işıkhan, "Yıl sonunda asgari ücrette enflasyon yükünü hafifletmek adına önemli bir gündemimiz var." dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretle ilgli açıklama yaptı.
Enflasyonun getirdiği yükü azaltmayı hedeflediklerini belirten Bakan Işıkhan, "Yıl sonunda asgari ücrette bu yükü hafifletmek adına önemli bir gündemimiz var. İçinde bulunduğumuz koşulların özellikle sabit gelirli çalışanlar açısından ne denli zorlu olduğunu dikkate almamız gerekiyor." dedi.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere aralık ayında bir araya gelecek.