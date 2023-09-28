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Ekonomi Koordinasyon Kurulu sonrası açıklama: 'Yatırımcıların finansman imkanları artacak'
Ekonomi Koordinasyon Kurulu sonrası açıklama: 'Yatırımcıların finansman imkanları artacak'
Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada finansal istikrarın... 28.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-28T14:06+0300
2023-09-28T14:06+0300
ekonomi
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EKK, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında dördüncü kez biraraya geldi.Beştepe'deki toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.Toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:Bu doğrultuda, toplantıda görüşülen konular aşağıda özetlenmektedir:
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cevdet yılmaz, yatırım, yatırımcı, ekonomi, ticaret
cevdet yılmaz, yatırım, yatırımcı, ekonomi, ticaret

Ekonomi Koordinasyon Kurulu sonrası açıklama: 'Yatırımcıların finansman imkanları artacak'

14:06 28.09.2023
© AA / Fatih KurtCevdet Yılmaz
Cevdet Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2023
© AA / Fatih Kurt
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Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada finansal istikrarın güçlendirilmesi ve finansmana erişimin artırılmasının hedeflendiği belirtildi. Toplantıda yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılmasına yönelik atılması planlanan adımlar görüşüldü.
EKK, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında dördüncü kez biraraya geldi.

Beştepe'deki toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Ekonomi Koordinasyon Kurulu, ekonomi politikalarının eşgüdüm içerisinde daha bütüncül bir yaklaşımla oluşturulmasını ve daha etkin uygulanmasını sağlamak, ekonomik istikrarla ilgili gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek üzere her ay düzenli olarak toplanmaktadır. Bugün dördüncüsünü gerçekleştirdiğimiz EKK toplantısının ana gündemini ülkemiz finans piyasalarının gelişimini ve istikrarını destekleyecek politikalar ve tedbirler oluşturmuştur. Yapılan çalışmalarla; Türkiye Yüzyılı’nda fiyat istikrarını esas alan sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomik büyümenin sağlanması, stratejik yatırımların desteklenmesi, küresel ekonomide ortaya çıkabilecek risklere karşı finansal istikrarın güçlendirilmesi, yurt içi tasarrufların artırılması, kaynak dağılımında etkinliğin sağlanması ve finansmana erişimin artırılması hedeflenmektedir."
Bu doğrultuda, toplantıda görüşülen konular aşağıda özetlenmektedir:
"Fiyat istikrarı ve finansal istikrarın sağlanması ile uyumlu olacak şekilde, katma değeri yüksek ve ihracat odaklı yatırımların teşvik edilmesi, dışa bağımlılığın azaltılması ve sürdürülebilir büyümenin desteklenmesi amacıyla başta Yatırım Taahhütlü Avans Kredileri (YTAK) olmak üzere yatırımcıların finansman imkânlarını artıracak yeni stratejiler istişare edilmiştir. Finansal piyasalarda Türk Lirası cinsinden enstrümanların çeşitlendirilmesi ve yatırımcılar için daha cazip hale getirilmesi kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirilmiştir. Yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılmasına yönelik mevcut sistemlerin geliştirilmesi amacıyla önümüzdeki dönemde atılması planlanan adımlar görüşülmüştür. TCMB öncülüğünde çalışmaları yürütülen Dijital Türk Lirası Projesi’nde gelinen aşama ve önümüzdeki döneme ilişkin yol haritası hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Kurulumuz bu alanda yapılan hazırlıkların hızlandırılması hususunda anlayış birliği içinde bir değerlendirme yapmıştır. Katılım finans ekosisteminin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ve sektörü destekleyici mekanizmalar görüşülerek Katılım Finans Çerçeve Kanunu hazırlıkları değerlendirilmiştir. Aile ve Gençlik Bankası’na ilişkin çalışmalar ve önümüzdeki günlerde TBMM’ye sunulması planlanan Kanun Teklifi Kurul üyeleri ve ilgili taraflarla istişare edilmiştir."
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