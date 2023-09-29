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Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva kimdir, neden hayatını kaybetti?
Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva kimdir, neden hayatını kaybetti?
24 Eylül'de başkent Bakü'de hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alınan Paşayeva, yaşamını yitirdi. Peki, Ganire Paşayeva kimdir, kaç yaşındaydı... 29.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-29T07:20+0300
2023-09-29T07:22+0300
dünya
ganire paşayeva
azerbeycan
ameliyat
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Azerbaycan Milli Meclisi Kültür Komisyonu Başkanı Milletvekili Ganire Paşayeva hayatını kaybetti. Kaynağı bilinmeyen hipotonik durum tanısı ile 24 Eylül'de başkent Bakü'de hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alınan Paşayeva, yaşamını yitirdi.Ganire Paşayeva kimdir?Ganire Paşayeva 24 Mart 1975'te Azerbaycan'ın Tovuz şehrinde doğdu.Azerbaycan Tıp Üniversitesi Pediatri Bölümü ile Bakü Devlet Üniversitesi Uluslararası Hukuk Bölümü'nden mezun olan Paşayeva, 1998'de televizyonculuğa başladı.Paşayeva, 2005'te Haydar Aliyev Fonu'nun Halkla İlişkiler Departmanının başına geçti.Kısa bir süre sonra 6 Kasım 2005'te yapılan parlamento seçiminde Tovuz Milletvekili seçilen Paşayeva, mecliste farklı görevlerde bulundu.Paşayeva, son olarak Milli Meclisin Kültür Komisyonu başkanlığını da yürütüyordu.Paşayeva İngilizce ve Rusça biliyordu.Ganire Paşayeva neden öldü?Paşayeva'nın sağlık durumuyla ilgili son durumu Fulya Öztürk CNN TÜRK canlı yayınında aktarmıştı. Öztürk şu ifadeleri kullanmıştı:"Yaklaşık bir iki saat önce sosyal medyada ‘öldü’ haberi çıktı. Gerçekten hepimizi çok üzdü. Ganire Paşayeva, Türk dünyası için önemli bir isim. Durumu çok ciddi, yoğun bakımda. Öldü haberleri geldi, bu haber yalan. Geçen yıl kilo alıyor, kilo aldığı için de mide küçültme ameliyatı oluyor. Bir yıl boyunca hep rahatsızlıklar yaşamış. İki gün önce evinde gece 3'e doğru bir anda tansiyonu 4'e düşüyor. Hemen yanındaki yardımcıları hastaneye yetiştiriyorlar. Durumu çok çok kritik."
https://sputniknews.com.tr/20230928/azerbaycanli-milletvekili-ganire-pasayeva-hayatini-kaybetti--1075851742.html
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ganire paşayeva, paşayeva neden öldü, ganire paşayeva öldü mü, ganire paşayeva kimdir, ganire paşayeva kaç yaşındaydı, ganire paşayeva hastalığı neydi, azerbaycan milletvekili ganire paşayeva kimdir

Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva kimdir, neden hayatını kaybetti?

07:20 29.09.2023 (güncellendi: 07:22 29.09.2023)
© İHA / KAMİL NADİRLİ-AW041108Ganire Paşayeva
Ganire Paşayeva - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2023
© İHA / KAMİL NADİRLİ-AW041108
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24 Eylül'de başkent Bakü'de hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alınan Paşayeva, yaşamını yitirdi. Peki, Ganire Paşayeva kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü?
Azerbaycan Milli Meclisi Kültür Komisyonu Başkanı Milletvekili Ganire Paşayeva hayatını kaybetti. Kaynağı bilinmeyen hipotonik durum tanısı ile 24 Eylül'de başkent Bakü'de hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alınan Paşayeva, yaşamını yitirdi.

Ganire Paşayeva kimdir?

Ganire Paşayeva 24 Mart 1975'te Azerbaycan'ın Tovuz şehrinde doğdu.
Azerbaycan Tıp Üniversitesi Pediatri Bölümü ile Bakü Devlet Üniversitesi Uluslararası Hukuk Bölümü'nden mezun olan Paşayeva, 1998'de televizyonculuğa başladı.
Paşayeva, 2005'te Haydar Aliyev Fonu'nun Halkla İlişkiler Departmanının başına geçti.
Kısa bir süre sonra 6 Kasım 2005'te yapılan parlamento seçiminde Tovuz Milletvekili seçilen Paşayeva, mecliste farklı görevlerde bulundu.
Paşayeva, son olarak Milli Meclisin Kültür Komisyonu başkanlığını da yürütüyordu.
Paşayeva İngilizce ve Rusça biliyordu.

Ganire Paşayeva neden öldü?

Paşayeva'nın sağlık durumuyla ilgili son durumu Fulya Öztürk CNN TÜRK canlı yayınında aktarmıştı. Öztürk şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yaklaşık bir iki saat önce sosyal medyada ‘öldü’ haberi çıktı. Gerçekten hepimizi çok üzdü. Ganire Paşayeva, Türk dünyası için önemli bir isim. Durumu çok ciddi, yoğun bakımda. Öldü haberleri geldi, bu haber yalan. Geçen yıl kilo alıyor, kilo aldığı için de mide küçültme ameliyatı oluyor. Bir yıl boyunca hep rahatsızlıklar yaşamış. İki gün önce evinde gece 3'e doğru bir anda tansiyonu 4'e düşüyor. Hemen yanındaki yardımcıları hastaneye yetiştiriyorlar. Durumu çok çok kritik."
Ganire Paşayeva - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2023
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Azerbaycan milletvekili Ganire Paşayeva hayatını kaybetti
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